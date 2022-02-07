«Такие существа называются паразитами». Деятелям культуры предъявили биологию

Фото: скриншот трансляции youtube.com/Общественная палата Российской Федерации Поделиться Поделиться







На заседании Общественной палаты 7 февраля обсуждали проект указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Открывая обсуждение, создатели документа заявили, что он должен остановить «распространение ксенофобии и религиозного экстремизма» и способствовать «консолидации общества». А противников закона чиновники называли паразитами и пугали феминистками, геями и «Черным квадратом»

Аристархов vs Калягин



Первым взял слово Владимир Аристархов, автор проекта указа. Три года он занимает пост директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, а до этого пять лет был первым заместителем министра культуры России. В 2010 году Владимир Аристархов вошел в рейтинг Forbes российских чиновников.

Аристархов вступил в заочную дискуссию с Калягиным, который ранее раскритиковал закон. И если начал разработчик проекта сдержанно и убедительно, то к концу перешел к резким высказываниям.

В начале выступающий уверил, что в проекте нет речи об установлении цензуры: «Мы не вправе запрещать гражданам иметь собственное мнение на этот счёт, придерживаться тех или иных ценностей, традиционной или нетрадиционной ориентации, равно как и создавать художественные произведения в соответствии со своей ориентацией».

Но получить бюджетные деньги на свое искусство смогут только те, чьи проекты соответствуют указанным в проекте закона традиционным ценностям.



«Государство обладает не только правом, но и обязанностью не допускать, чтобы народные деньги тратились на проекты, разрушающие традиционные ценности, подрывающие нашу идентичность и единство нашей страны», — сказал Аристархов. «Основы» как раз и дадут возможность четко выстроить приоритеты государственного финансирования.

Затем Аристархов заговорил про противников закона, и его тон изменился. По убеждению чиновника, народным артистом России руководит боязнь потерять финансирование.

«Все сводится к деньгам», — заявил Аристархов и привел цифры — Союз театральных деятелей, чьим председателем с 1996 года является Калягин, «получил 280 миллионов рублей на 2022 год».

Под лавину гнева попали и театральные руководители, которые поддержали Калягина.

«Среди подписавших мы видим фамилии тех, кто ассоциируется с разрушением русского классического театра и кощунственными постановками», — охарактеризовал чиновник театральных руководителей (а, напомним, подписали это письмо Евгений Миронов, Константин Хабенский, Андрей Могучий и другие значимые современные режиссеры и артисты).



«Не обладая талантами, чтобы сказать со сцены что-то новое, эти деятели овладели искусством скандала и эпатажа», — продолжал Аристархов. В конце выступления он заверил, что именно его проект не позволит им «кормиться на бюджетные деньги и одновременно подрывать общество».

«В биологии есть специальный термин для существ, которые неспособны жить самостоятельно, но живут за счет других организмов, одновременно ослабляя тех, чьим соком питаются. Такие существа называются паразитами. В случае реализации «основ» паразитов в нашей культуре станет меньше», — подытожил Аристархов.

««Черные квадраты» и непотребство»

Первым из тех, кто полностью поддержал Аристархова, был народный артист России Николай Бурляев, сыгравший в юности главную роль в фильме Тарковского «Иваново детство», депутат Госдумы от «справедливороссов». Он тоже возмутился несогласием с проектом «либералов», которые «дуют против ветра», и заодно неожиданно раскритиковал авангардное искусство.

«Почему руководители музеев рядом с великим Александром Ивановым вешают «Черные квадраты», параллелепипеды и непотребство?» — вопрошал он.



Он вспомнил Тарковского и Высоцкого, которого назвал «мой друг». Эти деятели всю жизнь страдали от цензуры, заметил Бурляев, но все-таки выпутался из паутины противоречий: «Политической цензуры не должно быть, а нравственная — должна быть».

Еще один реверанс со стороны артистического сообщества в адрес обсуждаемого закона прилетел от актера Дмитрия Певцова, ныне депутата Госдумы.

«Я встречаю его аплодисментами и даже овациями», — заявил он и отметил, что закон необходим именно сейчас, когда «западные партнеры пытаются расчленить нашу страну».

Единственный, кто указал Аристархову, что его «жесткость оценок больше, чем предполагает конструктивный разговор», был ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Театр и церковь — это все-таки две разные организации, а канонов в театре быть не может, даже эстетических», — тихо сказал он в ответ на другое выступление, где призывали установить эстетические каноны в искусстве, опираясь на учение церкви.

«Геи, афроамериканец и еще 70 полов»

Большинство чиновников говорило о безусловной необходимости закона о традиционных ценностях. Например, Наталья Кравченко, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, с негодованием рассказала, что видела рекламу на фасаде магазина корейской косметики, где был изображен «парень, у которого нанесен макияж», а в другом магазине популярного бренда одежды в рекламе она увидела, как обнимаются две девушки, и одна из них — «темнокожая».



«Почему это нельзя изобразить в форме, соответствующей нашим культурным ценностям?» — возмущалась Кравченко.

Но, пожалуй, самым радикальным было выступление члена Общественной палаты Максима Григорьева, который с 2012 года возглавляет Рабочую группу ОП РФ по контролю за голосованием.

«Выступать против идеи о необходимости у народа и государства традиционных ценностей — это выступать против существования народа и государства», — сказал он.

Следуя его логическим построениям, разработка этого проекта — «воля народа», ведь этот народ абсолютным большинством проголосовал за поправки к Конституции, где эти ценности и указаны. По мнению Григорьева, противниками указа являются «несколько театральных руководителей», которые руководствуются «личными интересами».

Выступление следующей за Григорьевым Екатерины Мизулиной можно традиционно разобрать на цитаты. Член Общественной палаты рассказала, как провела на своей странице в социальной сети опрос, должно ли государство защищать традиционные ценности.



«Абсолютное большинство проголосовало, что должно», — радостно рассказала Мизулина, предъявив скриншот страницы и говоря о результатах этого опроса, как о мнении безусловного большинства россиян. При этом, сказала она, на страницу «набежали боты с Украины» и «феминистки», что, по мнению Мизулиной, явно демонстрирует, кто в нашем обществе главный враг тех самых ценностей.

«Вы хотите дальше провоцировать людей сомнительным контентом, где в каждом фильме геи и афроамериканец обязательно, и еще 70 дополнительных полов присутствуют?» — парадоксально высказалась Мизулина.

Павел Пожигайло, заместитель председателя Общественного совета при Минкульте, а также многодетный отец, о чем он повторил несколько раз в своем выступлении, призвал внести в перечень традиционных ценностей понятие веры в Бога и многодетность. А пункт «народосбережение» заменить «народопреумножением».

«Немножечко национализм»

Противников проекта закона среди обсуждающих не оказалось. Правда, многие просили его доработать: представители церкви — внести веру в Бога в список традиционных ценностей, академик РАН Валерий Тишков — привлечь к разработке РАО и РАН, почти каждый предлагал свои изменения и дополнения.

«Мы не рассматриваем это обсуждение как итоговое, будут еще встречи», — заверил всех Владимир Зорин, член президиума Совета при президенте РФ, который модерировал мероприятие.

Несмотря на то, что в обсуждении принимали участие сразу несколько представителей православной церкви, мысль о недостатках агрессивной риторики документа высказал представитель совсем другой конфессии. Невольным оппозиционером в общем патриотически восторженном хоре стал Сергей Киришов, член Общественной палаты республики Калмыкия, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии. Ему дали слово почти последнему, когда спустя три часа после начала обсуждения, большая часть обсуждающих давно разошлась.

«Хотел бы спросить у разработчиков, есть ли необходимость в этом документе нам конкретно указывать страну, что «для нас представляют угрозу США и его союзники»? — мягко и даже как-то наивно высказал он примиряющую мысль. — Не будет ли это развивать у наших граждан такой, немножечко, национализм по отношению к этим странам?»

«Может быть, мы сконцентрируемся на решении наших внутренних задач, развитии наших граждан?» — предложил Киришов практически пустому залу.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»