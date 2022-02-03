Худруки театров поддержали протест Калягина против закона о традиционных ценностях

Ранее Калягин возмутился по поводу проекта указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Этот документ, опубликованный минкультом, находится на стадии общественного обсуждения. Согласно тексту , российское общество стоит перед лицом глобального ценностного кризиса, угрозу ему несет деятельность экстремистов, террористов, США и их союзников, ТНК и иностранных НКО. Документ определяет круг традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также перечень разрушительных и чуждых идей.

Константин Богомолов, Ирина Апексимова, Константин Хабенский, Андрей Могучий и другие руководители театров направили 3 февраля письмо председателю союза театральных деятелей Александру Калягину, в котором выразили свою поддержку.

Одним из тех, кто раскритиковал документ, стал председатель СТД Александр Калягин, его позиция была опубликована на официальном сайте союза. Руководитель объединения написал, что считает такой закон проявлением цензуры. Он выразил возмущение позицией, что «государственная поддержка культуры и образования (внимание!) — невозможна без установления дополнительного контроля».



«Мы все это уже проходили», — подчеркнул Калягин, а также задал вопрос: «А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?»



В письме театральных руководителей выражается поддержка этой позиции. Его подписали 13 деятелей культуры.



«Нам представляется, что предложенный Проект Указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся под тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений», — сказано в письме.

