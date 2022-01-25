Минкульт РФ сформировал план по укреплению традиционных ценностей, которым угрожает «культ эгоизма и вседозволенности»

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России ‎в мировую историю и культуру», — гласит текст документа, опубликованного 24 января на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство культуры РФ вынесло на общественное обсуждение проект указа президента страны «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно документу, российское общество стоит перед лицом глобального ценностного кризиса, угрозу несет деятельность экстремистов, террористов, США и их союзников, ТНК и иностранных НКО.

В качестве традиционных ценностей в документе указаны жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов государства.



Ведомство предлагает два варианта развития событий. При позитивном, подразумевающем под собой предупредительные действия со стороны государства, российский гражданин будет представлять собой «высоконравственную личность», которая «обладает актуальными знаниями и умениями, готова реализовать свой потенциал, мирно созидать и защищать Родину».



В случае воплощения негативного сценария, в числе прочих, в стране будут формироваться условия для саморазрушения общества, ослабления дружеских, семейных и иных социальных связей, усиления социокультурных разрывов и неравенства. Кроме того, это причинит ущерб нравственному здоровью людей, способствует распространению аморального образа жизни, насилия и вседозволенности, а также приведет к росту употребления алкоголя и наркотиков.

