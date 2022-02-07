В РПЦ предложили внести веру в Бога в список традиционных ценностей

Перечень традиционных ценностей России нужно дополнить упоминанием веры в Бога. Об этом 7 февраля заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Представитель РПЦ выразил позицию церкви в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
«Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», — сказал Легойда (цитата по ТАСС).
По словам Легойды, религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции и ценности народов России. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями.
«Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл», — добавил он.
В конце января Министерство культуры РФ вынесло на общественное обсуждение проект указа президента страны «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В качестве традиционных ценностей в документе указаны жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов государства.
Предложение Минкульта прокомментировал писатель Дмитрий Быков. Он назвал это «бунтом на коленях» и имитацией работы. Подробнее читайте здесь.
«Фонтанка» составила свой список традиционных ценностей, среди которых новогодние хлопушки, котики, шаверма, звонок маме, семья и даже пиво перед матчем «Зенита».