В РПЦ предложили внести веру в Бога в список традиционных ценностей

Перечень традиционных ценностей России нужно дополнить упоминанием веры в Бога. Об этом 7 февраля заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



Представитель РПЦ выразил позицию церкви в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



«Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», — сказал Легойда (цитата по ТАСС).

