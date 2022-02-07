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В РПЦ предложили внести веру в Бога в список традиционных ценностей

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Перечень традиционных ценностей России нужно дополнить упоминанием веры в Бога. Об этом 7 февраля заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ выразил позицию церкви в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», — сказал Легойда (цитата по ТАСС).

По словам Легойды, религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции и ценности народов России. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями.

«Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл», — добавил он.

В конце января Министерство культуры РФ вынесло на общественное обсуждение проект указа президента страны «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В качестве традиционных ценностей в документе указаны жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов государства.

Предложение Минкульта прокомментировал писатель Дмитрий Быков. Он назвал это «бунтом на коленях» и имитацией работы. Подробнее читайте здесь.

«Фонтанка» составила свой список традиционных ценностей, среди которых новогодние хлопушки, котики, шаверма, звонок маме, семья и даже пиво перед матчем «Зенита».

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Комментарии (19)

***_555
Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Попы идут лесом.
efela
Вопрос вообще не в бреднях попов, а в присутствии жизни современной страны умопомрачительного списка "традиционных ценностей".
Ценности бывают только современными, т.к. на протяжении времени они меняются в любом нормальном социуме. И уж никак государство не может их насаждать.
А13579
Если человек верит в Бога, зачем им нужен посредник в виде церкви?
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