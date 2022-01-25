Обнять котика и знать, что мама здорова. «Фонтанка» составила свой собственный список традиционных ценностей

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Список ценностей в версии Минкульта кому-то может показаться слишком официозным и канцелярским, что, конечно, не преуменьшает его значимость. Речь идет о таких вещах, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов государства.

У сотрудников «Фонтанки», несомненно разделяющих большинство ценностей Минкульта, есть и свой список. На первый взгляд речь об очень банальных и простых вещах. Такое не запишешь в Конституцию и не высечешь на скрижалях. Но именно из таких вещей складывается для нас представление о счастье и о самых важных вещах в нашей жизни. Идешь из хлебного со свежим кирпичиком ржаного. Отломил горбушку и жуешь. А он души-и-и-стый, пахнет! Выходишь в апреле на улицу — вокруг еще снег, прохладно, шапка нужна. А в лицо тебе вдруг подует такой теплый-теплый ветер. И солнце светит. Когда в пластмассовом ящике из-под молочных бутылок с горки вжу-у-у-у-х! И быстрее всех! Когда снежную крепость строите всей толпой, а ломает только половина. На «зебре» ходить только по белым полоскам и всегда помнить о лаве. Нежить котиков и давать им посидеть в тазике для белья. На Новый год обязательно разыскать пороховые хлопушки «с запахом»! Часами торчать в Доме книги и около художников, рисующих «Новую Голландию».

Проводить рукой по траве летним утром, сбивая росу. Смотреть на рыбаков утром выходного дня на Неве. Бросать хлеб уточкам на замерзшей реке. Смотреть, как мерцают искры солнечного света на снегу в мороз. Вдыхать запах железнодорожных шпал и мечтать о далекой дороге. Пить чай из стакана в подстаканнике, садясь в поезд. Каждую минуту до полуночи посматривать на часы, чтобы первой поздравить с днём рождения близкого человека. Строго говорить с собакой, ругая ее за то, что разлеглась на кровати, чтобы потом завалиться рядом и чесать ее тёплое пузо. Собираясь в поездку, составлять список того, что надо не забыть. А потом забыть о существовании списка. «Спасибо, хотя бы за то, что поговорили» — от героя истории, на которого со всех сторон поплевали чиновники. Когда бабушка исправно каждый год поздравляет с именинами. Ходить в солнцезащитных очках, когда солнце, и жаловаться, когда его нет. Есть шаверму под утро после бурной ночной тусовки. Обнять котика, даже когда он в очередной раз опрокинул цветок. Потому что это любовь.

В холодный день надеть теплые носки, укутаться в плед, завалиться на диван и читать, а потом тихонько уснуть. В любой непонятной ситуации позвонить маме — как она там? Приготовить вкусный ужин и ждать, когда соберется вся семья. Вместе вкуснее. Слопать мороженое, даже если холодно. Потому что уже взрослая и сама решаю. Провести выходной в кровати с пиццей и фильмами в обнимку, потому что могу себе позволить. Заниматься спортом и получать удовольствие. Почему-то именно спорт помогает очистить мозг. Дарить подарки: так приятно приносить радость людям. Идешь такой по лесу — а там одни белые стоят, боровики на толстых ножках. И ни души... На набережную Невы в июне — июле вышел мосты развести. Так бы и смотрел всю ночь на лучший город в мире. Летом по лугу идешь — солнце, жара, аромат травы и цветов, ласточки в небе. Засыпать, трогая мочку маминого уха. Долго готовить вкусный ужин, а потом смотреть, как близкий человек ест и не может остановиться. Нюхать щенячье пузо. Знать, что мама здорова.

Зайти в кофейню и взять свежий круассан с шоколадом, тут же съесть и не думать, сколько в нем калорий. Ехать на велосипеде в рассветный час по пустому Каменноостровскому. Попить пива перед матчем «Зенита», потом покричать «Раз, два, три, «Зенитушка», дави!». Порадоваться победе любимой команды или, если проиграли, поругать кривоногих. Прийти домой, поцеловать жену и дочь и лечь спать. Насобирали грибов в лесу, всей семьёй почистили, сейчас пожарим с картохой — и будет здоровый и сытный ужин. Совместное чтение или просмотр кино и мультфильмов. Например, вечером перед сном мы с дочкой читаем друг другу по очереди и обсуждаем героев книжки. А потом можно и просто помечтать.