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    В первые полгода 2022 года россияне читали про любовь к себе, нетрадиционные отношения в пионерском лагере и комиксы

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    Российский книжный союз 9 июня представил рейтинг самых популярных у россиян книг. В топ-три вошли нон-фикшн о душевном здоровье и любви к себе, роман о нетрадиционной любви в пионерском лагере и комикс. Самой популярной детской писательницей стала Джоан Роулинг.

    Рейтинг сформирован на основе данных продаж онлайн-платформы Ozon, сервисов MyBook и ЛитРес и сети книжных магазинов «Буквоед» за первое полугодие 2022 года.

    Рейтинг возглавила книга белорусской журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Автор «говорит с читателем о важном: о принятии своих чувств, желаний и тела, о расставлении приоритетов и границ, о создании питательного пространства вокруг себя, а также об экологичном взаимодействии с миром и людьми», — сказано в описании книги. Ольга Примаченко пишет о том, как вышла из депрессии после развода, перестала посвящать работе все время и нашла гармонию в жизни.

    Второе место в рейтинге занял роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке». «Фонтанка» писала, как книга о нетрадиционных отношениях с рейтингом «18+» стала культовой у молодых читателей, а цитаты из нее набивают в виде татуировок.

    Третье место в списке бестселлеров занял комикс молодого писателя Фёдора Нечитайло «Земля Королей. Червовый том».

    За прошедшие полгода книга Ольги Примаченко собрала более 56 000 000 рублей, роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой — порядка 49 889 000 рублей, а комикс «Земля Королей. Червовый том» — 43 877 000 рублей.

    В топ-5 детских книг почти все места, кроме второго, заняли книги Джоан Роулинг — романы о Гарри Поттере (на первом месте — «Гарри Поттер и философский камень») и ее детская книга «Рождественский поросенок». На втором месте — книга Роба Ренцетти и Алекса Хирша «Гравити Фолз. Дневник 3», созданная на основе мультсериала «Гравити Фолз». В книге собрана энциклопедия таинственных существ, которые обитают в Гравити Фолз, описание локаций и методы противостояния мистическим обитателям города.

    По данным рейтинга видно, что россияне стали чаще покупать бумажные книги. Если в прошлом полугодии доля электронных изданий составляла 24%, то сейчас она снизилась до 16%.

    «Данное изменение вызвано отказом ряда подписных электронных сервисов от работы с российскими платежными системами и оттоком подписчиков, а также отчасти возобновлением трафика в книжных магазинах, получивших возможность работать без «ковидных» ограничений, и ростом покупок бумажных книг», — объясняют составители рейтинга.

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