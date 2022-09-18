Конфликт, как установили сотрудники правоохранительных органов, начался около трех дня на детской площадке во дворе дома 47 по улице Комсомола, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. По предварительной информации, к 32-летнему мужчине подошли пятеро или шестеро мужчин и начали избивать. Он смог убежать от них, но нападавшие догнали его у дома 5 по Финскому проспекту. Помимо кулаков они еще использовали предмет, похожий на пистолет. И несколько раз выстрелили в сторону оппонента, но не попали.

Полиция ищет мужчин, которые избили петербуржца на глазах у людей в Калининском районе.

Очевидцы сняли избиение на мобильные телефоны и вызвали скорую и МВД.

На месте эксперты нашли пять гильз от травматического пистолета. Пострадавшего с царапинами на шее увезли в больницу для установления возможных внутренних травм. Потерпевший был несколько раз судим: за кражу, грабеж и в последний раз за мошенничество.

Он, по предварительной информации, не знает, кто и за что его бил. Ведется поиск нападавших.