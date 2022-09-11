На выборах в Петербурге самым интригующим было голосование в военной части. Но «Фонтанке» показали только автоматчиков

Муниципальные довыборы в Петербурге 11 сентября вроде бы обещали быть если не скучными, то предсказуемыми. Но красок электоральному процессу добавили значительное число «надомников» в погонах и встреча журналистов с вооруженными курсантами.

В муниципальном образовании № 7, где разворачиваются события, совет предстоит доукомплектовать двумя депутатами. На эти мандаты претендуют шестеро: от «Единой России» — директор школы № 27 им. Бунина Светлана Филиппова и заведующий поликлиническим отделением № 4 врач-уролог Андрей Гурчин, от КПРФ — наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования Балтийского завода Роман Гуркин и младший научный сотрудник военной академии МТО им. А. В. Хрулева Никита Маклаков, от ЛДПР — студент Марк Решетников и представитель «Справедливой России» Светлана Бочарова, гендиректор компании «НГО».



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отказ в регистрации в качестве кандидатов получили пятеро: самовыдвиженцы Антон Горбацевич, Ефим Минькович и Глеб Хомич, а также представители «Гражданской инициативы» Андрей Перевалов и Андрей Скляров.

Судя по счетчикам на стационарных урнах, к 11 утра на участок № 114 пришли проголосовать 24 человека: столько бюллетеней было опущено внутрь. Сфотографировать экран «Фонтанке» не дали бдительные члены комиссии, объяснив, что делать это категорически запрещено. Показатель по голосующим надомникам на УИК куда внушительнее: около 460 человек должны были выразить свою волю в военном институте ВУНЦ ВМФ «ВМА» (бывшее Фрунзе на набережной лейтенанта Шмидта). Как утверждают «Наблюдатели Петербурга», проголосовать в военной части собирались еще около 500 человек с соседнего УИК № 116. Заместителем председателя УИК значится Ильхом Исматуллаев, преподаватель этого вуза.



В распоряжении «Фонтанки» оказалось обращение начальника Военного института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», капитана первого ранга Олега Игнасюка к председателю ТИК № 33 Марине Дмитриевой. В документе Игнасюк объясняет, что проголосовать за мундепов вне участка № 116 военным необходимо «в связи с особым режимом несения воинской службы, обусловленным проведением спецоперации и с заболеванием коронавирусной инфекции». Вероятно, такие же основания нашлись и у военнослужащих, прикрепленных к УИК № 114.



Присутствующие на участке наблюдатели рассказывают, что изначально для надомного голосования приготовили урны с обычными строительными стяжками вместо номерных пломб. После замечаний пломбы все-таки принесли, но их все равно не хватило: часть стяжек на урнах осталась.



Фото: Ксения Юрченко Фото: Ксения Юрченко Фото: Ксения Юрченко Поделиться Поделиться





Журналист «Фонтанки» уточнил у одного из членов УИК, считает ли она такую защиту достаточной. Ответ поступил философский: «Снять можно всё». Примерно в это же время к другому нашему корреспонденту женщина пенсионного возраста подошла с просьбой сфотографировать, как она опускает бюллетень. По словам дамы, снять процесс голосования её попросило начальство из Дома молодежи.



В находящийся по соседству с УИКом институт, где голосовали «надомные» военные, корреспондентов «Фонтанки» не пустили. Навстречу вышел капитан второго ранга и отрапортовал: не положено. Аккредитация от Горизбиркома военного не удовлетворила: «У нас разрешение выдает начальник Военно-морской академии. Для меня эти документы ничего не значат. <...> Понимаете, нас увольняют за то, что мы запускаем на территорию воинской части. Вы не понимаете этого просто».



Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»

Капитан второго ранга медленно, но верно подталкивал журналистов к выходу, пока не заметил телефон с работающей камерой. После этого настрой офицера резко изменился. Немедленно позвав в качестве подкрепления человек 10 курсантов с автоматами, военный перекрыл вход в здание. Требовал удалить видео он довольно настойчиво: пытался выхватить телефоны и выкручивал руки, попутно пытаясь дозваться сослуживца. Сторговались на вызове полиции. Журналист «Фонтанки» уже успела позвонить в 112, как к выходу подлетел еще один военный и с криком «Вы что, ребята!» открыл двери здания.



Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

К моменту публикации урна с бюллетенями от курсантов уже вернулась на УИКи. Надо отдать будущим военным должное: сложены бланки удивительно аккуратно, сразу видно армейскую дисциплину. По данным наблюдателя на УИК № 114 на 18:40, на этом участке лично проголосовали всего 48 человек, «надомно» проголосовали 376 военных.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пресс-службе Горизбиркома «Фонтанке» заявили, что на территорию Военно-морской академии, которая одновременно является военной частью, пускать журналистов никто не был обязан: «У нас аккредитованные СМИ могут присутствовать в помещениях для голосования и вышестоящих комиссиях, когда проводится заседание или проводятся итоги. Соответственно, при голосовании вне помещений для голосования по закону могут присутствовать члены комиссии и наблюдатели. Аккредитованные СМИ не могут».



Наблюдатель УИК № 116 Станислав Верткин был одним из тех, кто не смог увидеть надомное голосование военных, несмотря на свой статус. «Я старался препятствовать правонарушению, и председатель нашего УИК сообщил, что проход на территорию академии для нас, наблюдателей, невозможен. Пропуск они не выдадут и так далее, несмотря на то, что по закону председатель УИК обязан обеспечивать законность процедуры голосования. Они отправились туда вместе с секретарем с документами, с которыми наблюдателям не дали ознакомиться. [Не сказали] ни сколько там людей, ни по какому адресу [проходит голосование]», — рассказал Верткин «Фонтанке».

В недопуске наблюдателей глава петербургского избиркома Максим Мейксин ничего страшного не увидел. Он объяснил, что «необходимый минимум» желающих в академию был допущен, но в целом история про недопуск кого-то на территорию военного вуза — это вообще вопрос не к Горизбиркому. «Вход в помещение Военно-морского института регулируется правилами Военно-морского института с учетом требований законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также о государственной тайне. На участке №116 комиссия также не препятствовала участию наблюдателей в голосовании вне помещения для голосования», — добавил Мейксин. Поведение военных он комментировать не стал, но выразил военным свое полное понимание: «С точки зрения распорядка воинской части понятно, что у нас сейчас непростой период, и понятно, что воинские части себя, понятно, охраняют. Это отдельный вопрос, который к избирательному законодательству не имеет отношения».



На «надомное» голосование на набережной Лейтенанта Шмидта, 17 не смогла попасть и член вышестоящей территориальной комиссии № 33 с правом решающего голоса Ярослава Дудникова от «Справедливой России — Патриоты — За правду». Беседа с военным также попала на видео.

— Я имею право пройти.

— Это воинская часть. Я не имею права вас пустить, — отвечает офицер на входе.

«Я как председатель ходатайствую», — вставляет слово глава УИК № 114 Анастасия Архипова (ранее носившая фамилию Позднякова) и на очередное офицерское «я не могу» согласно кивает головой. Ее считают человеком из команды действующего депутата Заксобрания Петербурга от «Единой России» Константина Чебыкина.

— Спасибо большое. Я должна пройти, потому что я член ТИКа, — настаивает Дудникова. Однако на это следует отказ с указанием — без пропуска входа нет.



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«По закону [он] обязан был меня пустить. Пропуск было необходимо заказывать заранее. Сейчас невозможно. После того, как стало понятно, что меня не пустят, она (глава УИК № 114. — Прим. ред.) ходатайствовала, чтобы пустили. Но по факту, как мы понимаем, она никаких действий не предприняла изначально. То есть она знала, что там пропускная система, не уведомила, не обеспечила, не сообщила, что раз нельзя пропустить всех наблюдателей и членов ТИК, значит, там нельзя голосовать, надомное голосование невозможно. То есть она не обеспечила законную процедуру законного голосования», — рассказала Дудникова в разговоре с «Фонтанкой».



Член ТИК пояснила, что пропустили на военный объект в итоге только саму председательницу и еще одного члена участковой комиссии. У них затребованные пропуска были на руках.

«Меня председатель УИК ознакомила с реестром выездного голосования. Все заявки были получены по телефону 10-го числа. На подавляющем большинстве заявок не указано, кто конкретно подавал заявку. А если человек не лично запросил это голосование, должно быть указано, кто именно запросил. И отсутствовали подписи тех, кто принимал эти заявки в УИК. По крайней мере, их не было примерно на 10 утра», — добавила Ярослава.



Согласно статье 30 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», на всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов избирателей, участников референдума и осуществлении участковой, территориальной комиссиями работы со списками избирателей, участников референдума, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий с правом решающего голоса и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума.



По мнению члена Горизбиркома от «Яблока» Павла Шапчица, и всех наблюдателей, и членов УИК и ТИК с правом решающего голоса должны были допустить без ограничений. Собеседник пояснил, что в данном случае необходимо различать формулировки пунктов 6 и 14 статьи 66 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Первый говорит, что глава УИК обязан объявить, что члены комиссии будут проводить голосование вне помещения, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда и предложить наблюдателям присутствовать при его проведении. 14 пункт, в свою очередь, говорит, что УИК должен обеспечить равные с выезжающими членами комиссии возможности прибытия к месту наблюдения не менее чем двум наблюдателям. Однако речь идет именно о выезде на транспортных средствах, которые имеют ограниченное число мест. Тогда как сами наблюдатели имеют право присутствовать без ограничений.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Претензии к процессу голосования в Военно-морском институте на набережной Лейтенанта Шмидта рассматривали на заседании ТИК № 33. Обсуждение заняло около часа. В удовлетворении всех жалоб было отказано.



На дополнительных выборах в Петербурге всего разыгрывались 38 мандатов муниципальных депутатов в 17 округах: в Пушкине, Ломоносове, Зеленогорске, МО «Оккервиль», «Невский округ», «Ивановский» и «Невская застава» в Невском районе, МО «Южно-Приморский» в Красносельском районе, МО «Ржевка» и «Большая Охта» в Красногвардейском районе, МО «Дачное» в Кировском, МО «Прометей» в Калининском, МО «Шувалово-Озерки», «Сосновское», «Светлановское» и № 15 в Выборгском и МО № 7 в Василеостровском районах. Всего заявление на выдвижение подали 260 человек, зарегистрированы были 205 кандидатов. В этот день в городе открылись 124 избирательных участка. По данным Горизбиркома на 18:00, проголосовало 19 936 человек, что составляет 8,04% от числа избирателей. Наибольшее количество избирателей (23,12%) проголосовало в Зеленогорске, наименьшую явку (4,38%) демонстрирует в 168-м избирательном округе МО «Невский округ».



Алина Ампелонская, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

