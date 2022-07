Ценовая дискриминация? Почему зубная паста, мыло и тампоны в России стоят в разы дороже, чем за границей

Капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum All in One, сделанные в Бельгии, в «Ленте» стоят 2399,9 руб. за 70 штук, в «Окее» — 2799 руб. за такую же упаковку. В Финляндии набор из 64 капсул выставлен по цене 10,49 евро, или 703 руб.. Разница — 3–4 раза в пересчете на одну капсулу.



А вот средство для ручного мытья посуды Fairy в российских магазинах может конкурировать с финским, во всяком случае по цене (вопрос о качестве состава оставим знатокам). Так, в «Ленте» бутылка отечественного производства 450 мл стоит 119,99 руб. В финском магазине такой же объем, но доставленный из Великобритании, обойдется 1,79 евро (те же 119,9 руб.). Правда, в «Окее» всё-таки дороже — 134,99 руб.