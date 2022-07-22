Ценовая дискриминация? Почему зубная паста, мыло и тампоны в России стоят в разы дороже, чем за границей

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» сопоставила цены на бытовую химию, средства ухода и гигиены в России и Финляндии. На вопрос «почему у нас так дорого» ответили эксперты.

Цены на популярные непродовольственные товары в России с начала года подскочили на 25–40 % , говорится в материалах Росстата, опубликованных 20 июля. К примеру, туалетное мыло выросло в цене на 39,9 % , стиральные порошки — на 27,3 % , зубная паста — на 32,8 % , шампуни — на 31,1 % , гигиенические прокладки — на 40,5 % . Открытие границ и возобновление туров «за Fairy» заставило потребителей задаваться вопросом «почему там дешевле».



Для сопоставления цен мы выбрали финский сайт Prisma и цены и онлайн-каталог отечественных ретейлеров «Окей» и «Лента» (для последней смотрели цену по карте). А курс пересчитывали по стоимости европейской валюты в обменниках — 67 руб. за евро на 21 июля. Некоторые товары транснациональных брендов в российских магазинах всё-таки дешевле. Показываем на примерах.

Зубная паста Colgate в тюбике 100 мл стоит в «Ленте» 204,99 руб., в «Окее» — 254 руб. В качестве производителя указан Китай. Ближайший аналог в финском магазине аналогичного объема стоит 1,49 евро, то есть около 100 рублей. Разница — 2–2,5 раза.



Кусок мыла Palmolive 90 г с экстрактом оливы в «Окее» стоит 74,5 руб. за штуку. В «Ленте» набор из четырех штук стоит 229,99 руб. (то есть 57,5 руб. за штуку). Производство — Турция. Финский ретейл предлагает то же самое мыло, сделанное в Италии, за 0,69 евро (42,6 руб.). Разница — 75 % и 35 % .

Набор из четырех кассет для бритья Gillette Fusion5 немецкого производства в «Ленте» стоит 1849,99 руб., в «Окее» — 1699 руб. В магазинах Суоми его можно приобрести за 16,90 евро (1123 рубля). Разница — 65 % и 51 % .



Женский роликовый дезодорант Rexona 50 мл, выпущенный в России, в «Ленте» стоит 149,99 руб., в «Окее» 188,99 руб. В Финляндии тот же дезодорант британского производства продается по цене 1,98 евро (132,7 руб.). Разница — 13 % и 42 %.

Дешевле покупать в соседней стране и средства женской гигиены. Упаковка тампонов Tampax Pearl Compak Regular, изготовленных в Венгрии, в «Ленте» стоит 500,49 руб. за 16 штук. Такая же пачка в «Окее» — 449 руб. Но в Финляндии тот же товар выставлен по цене 4,49 евро (300,8 руб.), причем в пачке не 16, а 18 штук. Разница в пересчете на единицу товара — полтора-два раза.



Зато помыть голову в России и Финляндии стоит примерно одинаково. Шампунь Head&Shoulders 500 мл российского производства продается в «Ленте» за 399,99 руб., в «Окее» — за 399 руб. В Суоми тот же шампунь, сделанный во Франции, стоит 5,99 евро (401 руб.).

Закупаться бытовой химией в соседней стране снова стало выгоднее. Средство для посудомоечных машин FINISH Quantum, сделанное в Польше, обойдется покупателям «Ленты» в 1298,99 руб. за 70 таблеток, покупателям «Окея» — в 2799 руб., или 1999,99 за 60 таблеток. В Суоми то же средство (правда, в упаковке из 65 таблеток) стоит всего 7,9 евро (475 руб.). Разница — от трех до 10 раз в пересчете на одну капсулу!



Капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum All in One, сделанные в Бельгии, в «Ленте» стоят 2399,9 руб. за 70 штук, в «Окее» — 2799 руб. за такую же упаковку. В Финляндии набор из 64 капсул выставлен по цене 10,49 евро, или 703 руб.. Разница — 3–4 раза в пересчете на одну капсулу.

А вот средство для ручного мытья посуды Fairy в российских магазинах может конкурировать с финским, во всяком случае по цене (вопрос о качестве состава оставим знатокам). Так, в «Ленте» бутылка отечественного производства 450 мл стоит 119,99 руб. В финском магазине такой же объем, но доставленный из Великобритании, обойдется 1,79 евро (те же 119,9 руб.). Правда, в «Окее» всё-таки дороже — 134,99 руб.



Средство для чистки сантехники Domestos в России можно найти дешевле, если брать большие объемы. В «Ленте» бутылка 1500 мл стоит 238,99 руб., в «Окее» 500 мл предлагают за 177,99 руб. В Суоми средство британского производства продается в объеме 750 мл и стоит 2,29 евро (153 руб.).



Вопрос, почему потребительские товары в России стоят в разы дороже, чем в соседней стране, мы адресовали экспертам.

Усложнилась и подорожала логистика импортных товаров и сырья. Из-за санкций, введенных в отношении России, маршруты стали гораздо более длинными и дорогими. «Теперь логистические маршруты зачастую проходят через несколько стран, и к стоимости транспорта могут добавляться таможенные пошлины в каждой из них», — комментирует Пётр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ). Часть товарных запасов сетей (или сырье для их производства в России) могли быть закуплены «по старому курсу». Крупные ретейлеры, как правило, имеют «длинные договоры», процесс изменения цены сложен. Но корректировка всё-таки проходит через промоакции. По данным NielsenIQ, доля промо в сетях достигла рекордов с начала года. В отдельных категориях бытовой химии достигает 60–70 %.

Усложнились международные расчеты. «Важно не только найти возможность привезти товар или сырье, но и решить вопрос с оплатой. Рост банковских комиссий и сроков проведения платежей тоже отражается на затратах предприятий», — отмечает Петр Бобровский. Международные поставщики закладывают в цены валютные риски. «Текущий курс является аномальным. Международные производители, как правило, отгружают товар с отсрочкой платежа и закладывают тот курс, в который верят», — комментирует генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Эксперт не видит здесь дискриминации: в Финляндии, где всё стабильно, такой необходимости нет. Если курс рубля не начнет падать, российские потребители возобновят практику туров «за Fairy», чтобы сэкономить, а также купить товары, которые исчезли из продажи в России. Это негативно отразится на российской экономике: потребители оставят деньги за границей, а государство недополучит налоги от бизнеса, считает эксперт.