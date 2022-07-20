1 августа — круглый стол «Рак груди: мифы и правда о лечении и диагностике»

Рак молочной железы — одно из самых распространенных злокачественных заболеваний у женщин. Несмотря на то, что при диагнозе, поставленном на ранней стадии, шансы на выздоровление очень велики, до сих пор большое количество женщин умирает от этого вида рака. Так, в 2020 году, по данным ВОЗ, от РМЖ по всему миру умерли 685 тыс. женщин и было диагностировано более 2 млн новых случаев. При том, что заболевание достаточно хорошо изучено, вокруг него, а также методов лечения и диагностики ходит множество слухов и мифов. Какие из них правда, какие — нет — обсудим на круглом столе.
Правда или нет?
— Травмы молочной железы, пирсинг сосков и ношение бюстгальтеров с жесткими косточками приводят к раку груди.
— Рак груди — это генетическая проблема, если у родственников не было, то и не будет.
— Если есть генетическая предрасположенность, то обязательно будет рак. А если удалить грудь, как Анджелина Джоли, то не будет.
— ЭКО, оральные контрацептивы и аборты провоцируют возникновение РМЖ.
— Маммография ускоряет развитие рака груди.
— Если ничего не болит и не нащупывается уплотнение, то обследоваться не нужно.
— Силиконовые имплантаты ведут к раку груди.
— Кормление грудью защищает от РМЖ — чем дольше кормишь, тем лучше.
— РМЖ возникает только у пожилых
— При лечении РМЖ грудь обязательно отрезают.
— При операции раковые клетки могут попасть в другие органы.
— Растительные лекарственные средства и препараты помогают при лечении РМЖ.
— Рак молочной железы — исключительно женское заболевание.
Приглашаем развеивать мифы и осветить реальную ситуацию с диагностикой и лечением РМЖ специалистов онкологов, маммологов, гинекологов, врачей функциональной диагностики и др.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru