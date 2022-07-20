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    1 августа — круглый стол «Рак груди: мифы и правда о лечении и диагностике»

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    Рак молочной железы — одно из самых распространенных злокачественных заболеваний у женщин. Несмотря на то, что при диагнозе, поставленном на ранней стадии, шансы на выздоровление очень велики, до сих пор большое количество женщин умирает от этого вида рака. Так, в 2020 году, по данным ВОЗ, от РМЖ по всему миру умерли 685 тыс. женщин и было диагностировано более 2 млн новых случаев. При том, что заболевание достаточно хорошо изучено, вокруг него, а также методов лечения и диагностики ходит множество слухов и мифов. Какие из них правда, какие — нет — обсудим на круглом столе.

    Правда или нет?

    — Травмы молочной железы, пирсинг сосков и ношение бюстгальтеров с жесткими косточками приводят к раку груди.

    — Рак груди — это генетическая проблема, если у родственников не было, то и не будет.

    — Если есть генетическая предрасположенность, то обязательно будет рак. А если удалить грудь, как Анджелина Джоли, то не будет.

    — ЭКО, оральные контрацептивы и аборты провоцируют возникновение РМЖ.

    — Маммография ускоряет развитие рака груди.

    — Если ничего не болит и не нащупывается уплотнение, то обследоваться не нужно.

    — Силиконовые имплантаты ведут к раку груди.

    — Кормление грудью защищает от РМЖ — чем дольше кормишь, тем лучше.

    — РМЖ возникает только у пожилых

    — При лечении РМЖ грудь обязательно отрезают.

    — При операции раковые клетки могут попасть в другие органы.

    — Растительные лекарственные средства и препараты помогают при лечении РМЖ.

    — Рак молочной железы — исключительно женское заболевание.

    Приглашаем развеивать мифы и осветить реальную ситуацию с диагностикой и лечением РМЖ специалистов онкологов, маммологов, гинекологов, врачей функциональной диагностики и др.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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