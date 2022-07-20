1 августа — круглый стол «Рак груди: мифы и правда о лечении и диагностике»

Рак молочной железы — одно из самых распространенных злокачественных заболеваний у женщин. Несмотря на то, что при диагнозе, поставленном на ранней стадии, шансы на выздоровление очень велики, до сих пор большое количество женщин умирает от этого вида рака. Так, в 2020 году, по данным ВОЗ, от РМЖ по всему миру умерли 685 тыс. женщин и было диагностировано более 2 млн новых случаев. При том, что заболевание достаточно хорошо изучено, вокруг него, а также методов лечения и диагностики ходит множество слухов и мифов. Какие из них правда, какие — нет — обсудим на круглом столе.

Правда или нет?



— Травмы молочной железы, пирсинг сосков и ношение бюстгальтеров с жесткими косточками приводят к раку груди.



— Рак груди — это генетическая проблема, если у родственников не было, то и не будет.



— Если есть генетическая предрасположенность, то обязательно будет рак. А если удалить грудь, как Анджелина Джоли, то не будет.



— ЭКО, оральные контрацептивы и аборты провоцируют возникновение РМЖ.



— Маммография ускоряет развитие рака груди.



— Если ничего не болит и не нащупывается уплотнение, то обследоваться не нужно.

