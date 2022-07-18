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    Свои среди чужих. Попугаи улетают от петербуржцев и притворяются воробьями

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    С начала июля в петербургских пабликах то и дело появляются объявления о пропавших попугаях. 18 июля одного волнистого беглеца обнаружили на Васильевском острове в компании воробьев; такие же заблудшие птицы встречаются в разных районах города.

    Кажется, что попугаи начали покидать дома чаще, но на самом деле эти случаи напрямую не связаны, объяснил «Фонтанке» зоолог, автор ютуб-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Возможно, из-за жары горожане просто стали чаще открывать окна и ставить клетки с питомцами на балконы.

    «Они птицы стайные, поэтому и прибиваются к воробьям и голубям. Однако зиму, скорее всего, не переживут: из-за яркого окраса они заметнее для хищников, а летают не так хорошо, как выросшие на воле птицы», – отметил специалист.

    Интересно, что в качестве новой семьи попугаи могут выбирать разных птиц – могут даже попытаться отправиться на юг с перелетными, но не факт, что сумеют преодолеть такое расстояние.

    «Фонтанка» рассказывала о попугае, примкнувшем к воробьям на Брестском бульваре.

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