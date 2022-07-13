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    И жара не страшна. Посмотрите, как принимают душ пернатые в Ленинградском зоопарке

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    Птицы в Ленинградском зоопарке и от жары не мучаются, и чистоту соблюдают: в этом им помогает освежающий душ. Видеозаписью этого умиротворяющего зрелища поделилась 13 июля пресс-служба зверинца.

    Ленинградский зоопарк

    «В жаркий солнечный день наши пернатые обожают принимать душ! Такие водные процедуры помогают питомцам комфортно себя чувствовать даже в самый знойный день», — отметили представители зоопарка.

    Другому пернатому повезло меньше: у дома 19/17 на Брестском бульваре нашли, видимо, потерянного кем-то попугайчика. Из особых примет — яркая желто-зеленая расцветка. Как отметил подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», птица «тусит с воробьями».

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