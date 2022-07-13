«Мне сказали, что оправдательные приговоры нежелательны». Петербургский депутат заявил, что его вынудили дать признательные показания

Экс-депутат петербургского парламента Роман Коваль, которого судят за махинации с бюджетной поправкой, заявил, что его вынудили признаться. Виновным в этом он назначил своего адвоката.



Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка Поделиться Поделиться





Выборгский районный суд Петербурга 12 июля заслушал показания экс-депутата от «Единой России» Романа Коваля. Он находится под арестом почти два года — летом 2020-го депутата и его помощника Андрея Гришина задержали после показаний предпринимателя Михаила Лихолетова. Бизнесмен заявил, что единоросс и его команда помогали ему получить госконтракты на поставки медоборудования. Через полгода и помощник, и Коваль дали признательные показания. Теперь же экс-депутат настаивает: его вынудили.



Депутаты петербургского парламента в бытности Вячеслава Макарова его руководителем вели негласный счёт: сколько парламентариев сядет за созыв. За два созыва получилось равное количество: по одному оппозиционеру и по одному единороссу. В пятом созыве партию власти в этом списке представила Светлана Нестерова. В 2018 году её признали виновной в том, что она в должности депутата получила почти пять миллионов рублей в виде взяток за лоббизм местного бизнеса на рынке социального заказа. Её знакомые предпринимательницы выигрывали конкурсы на организацию досуга и обедов для инвалидов. В шестом созыве эта участь выпала Роману Ковалю, родственнику экс-вице-губернатора Игоря Дивинского, до политической карьеры — муниципального депутата и сотрудника полиции.



Летом 2020-го года в суде на задержании депутата следствие озвучило: на протяжении двух лет владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов обращался к Ковалю за содействием в заключении контрактов на поставку медицинского оборудования в больницы, роддома и поликлиники города. Благодаря единороссу, заявляло следствие, предприниматель смог поставить оборудование в Госпиталь ветеранов войн, Покровскую больницу, поликлинику №91, больницу имени Раухфуса и другие. Последний контракт, за который бизнесмен решил поблагодарить депутата суммой в 2 млн рублей, касался поставки в роддом №18 трех медицинских комплексов для новорожденных на 10 млн рублей. Общую сумму взятки следствие оценило в 16 млн рублей, в том числе в неё вошла стоимость автомобиля Audi Q6, которую Ковалю передали в виде благодарности.



Тогда Коваль свою вину отрицал, также как и его задержанный помощник Андрей Гришин. Спустя полгода оба неожиданно дали признательные показания. Коваль, впрочем, настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье мошенничество — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов, этим занимаются администрации медучреждений. Помощник Коваля же не только дал показания на бывшего начальника (а после выяснилось, что ещё и близкого знакомого семьи), но и сообщил следствию о ещё одном эпизоде: о том, как Коваль пролоббировал заключение контракта на замену лифтов в роддоме для бизнесмена Антона Сидорова. В отношении бизнесмена также возбудили уголовное дело. Сам же Гришин смог оказаться под домашним арестом, а затем, после завершения суда, вышел на свободу: в марте этого года ему назначили штраф в 1,5 млн рублей и запретили три года работать на государственной службе.



К приговору близится и процесс над Романом Ковалем. Спустя два года заключения бывший единоросс решил отказаться от признательных показаний. По его словам, влиять на что-либо самостоятельно он не мог: «Перед пленарными заседаниями члены фракции «Единой России» проводят партийные совещания, на которых решается, кто будет голосовать за, а кто — против. По сложившейся практике в партии я не мог сам решать, буду ли я голосовать за или против. ЗакС состоит из 50 депутатов, и я в одиночку не мог решить судьбу ни одного проекта закона, в том числе законопроекта о бюджете». По словам Коваля, он вносил свои предложения в бюджетно-финансовый комитет, но это доступно любому гражданину, ведь «предложения не влекут правовых последствий».



«Я не совершил ни одного действия в пользу Лихолетова и Сидорова (с ним я не знаком). Я никогда не вмешивался в подписание госконтрактов. Я не давал согласия и обещаний ни Лихолетову, ни Сидорову совершить в их пользу какие-либо действия и не требовал материальные вознаграждения. Я не поручал Гришину выступать посредником в получении взяток. И деньги от Гришина не принимал», — добавил он.

История же, по словам Коваля, выглядела так: фирма Лихолетова, с которым он был знаком, задолжала денег другой компании, чьим владельцем был Станислав Потешин. Помощник Коваля Гришин, знавший их, предложил депутату схему, при которой они выступят гарантами возврата долга — дадут кредит Лихолетову, в он в свою очередь расплатится за этот кредит автомобилями, которые купит в рассрочку. «Моя выгода составила 15 процентов от суммы. Лихолетов получил от меня единовременную сумму денег, которую мог использовать для выплаты долга. Лихолетов регулярно нарушал сроки оплаты лизинга, из-за этого возник конфликт, в результате которого я добился переоформления автомобилей на другое юрлицо». По мнению экс-депутата, этот конфликт в том числе мог повлиять на возбуждение дела.



Что же до явки с повинной, то её, утверждает Коваль, предложил ему адвокат Игорь Резонов: «Адвокат убедил меня, что после явки с повинной мне изменят меру пресечения на более мягкую, а Лихолетов переоформит автомобиль «Мерседес» на мать моей жены. Явку с повинной мне принесли в распечатанном виде. Адвокат сказал, что сложилась практика, по которой суду нежелательно выносить оправдательный приговор. Я должен дать возможность вынести обвинительный приговор, чтобы не злить судью. Он сказал, что у него был разговор со следователем и она не против. Родственники уговаривали послушать адвоката и я согласился. У меня были изъяты и арестованы все средства, которые были необходимы моей жене, которая осталась с 4-месячным младенцем на руках и ещё двумя детьми. У неё забрали даже часы, купленные ею же».

Он добавил, что после признательных показаний Гришину смягчили меру, а Лихолетов переписал на семью Коваля автомобиль.

12-го июля на заседании суда Коваль отказался от услуг своего адвоката. Игорь Резонов предпочёл не комментировать «Фонтанке» его слова, сославшись на адвокатскую тайну.



После отказа от дачи показаний прокурор зачитал явку с повинной. В ней, к слову, Коваль говорит, что считал Лихолетова племянником бывшего вице-губернатора Ольги Казанской.

На заседании выступили и родственники Романа Коваля. Его супруга, в частности, отметила, что сама уговаривала его подписать явку с повинной — ей сообщили, что это поможет снизить срок и вернуть мужа.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"

