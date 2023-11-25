Обнять и сдать. Полковника полиции опрокинули 8 миллионов от друга

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«Фонтанка» рассказывает цепочку, по которой чуть ранее прошлась ФСБ. Ее этический финал обсуждают силовики Петербурга. Евгений Вышенков объясняет, что их так задело.

24 ноября начальника «областного» отдела Главного следственного управления ГУ МВД, полковника Шиховцова оперативники ФСБ взяли его с поличным при получении 8 миллионов рублей.

По информации «Фонтанки», то, что в ближайшие часы будет проходить по уголовному делу как взятка, Игорю Шиховцову передал его старый приятель, с кем он буквально дружит чуть ли не лет двадцать — адвокат Олег Косатенко. А это очень непростой персонаж.

До 2017 года Косатенко работал заместителем отдела в том же ГСУ, а начальником его была одна из самых влиятельных силовиков Петербурга, полковник Морозова. Когда же их двоих снесли из системы (по очень разным причинам), дружба с Шиховцовым не замерла.

Это вступление. Тем временем, в производстве отдела полковника Шиховцова давно находится уголовное дело в отношении уже бывшего директора многострадального комбината социального питания «Юность» Щучкина (об этом предприятии «Фонтанка» часто упоминала, в том числе — о его приватизации Смольным). Щучкину вменяют растрату на 25 миллионов рублей, вину он признал, как пишется у силовиков, «в полном объеме», а в данный момент идет его ознакомление с материалами перед передачей уголовного дела в суд. На вечер 24 ноября «Фонтанке» достоверно известно: одному из фигурантов дела было предложено заплатить приличную сумму ради его же спокойного будущего. С учетом посредников цифра выросла до 15 миллионов и бизнесмен, не выдержав финансовой нагрузки, обратился в ФСБ.

Понеслось. В пятницу 24 ноября задержали посредника, и он согласился отнести деньги следующему звену — адвокату и другу. Соответственно, пришли к Косатенко, а он, несмотря на историческую близость к Шиховцову, принял ультиматум ФСБ и пошел с микрофоном к другу. Причем, играл до конца.

При встрече адвокат обнял Шиховцова. Через несколько минут Шиховцова обняли чекисты. Скорее всего, в СК Петербурга уже возбуждено уголовное дело по взятке. О том, как эта история негаданно совпадает с интонацией вчерашнего совещания в полпредстве по СЗФО, читайте на 47news.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»