Задержанному в Петербурге полковнику юстиции миллионы передавал не просто адвокат

Вместе с начальником отдела Главного следственного управления ГУ МВД, полковником юстиции Игорем Шиховцовым в кабинет следователя был доставлен и петербургский адвокат Олег Касатенко.



«Фонтанка» только что сообщила, что в 17 часов 24 ноября оперативники ФСБ вынули из машины полковника Шиховцова при передаче ему 8 миллионов рублей. Ситуация произошла на Воронежской улице, недалеко от дома 145 на Лиговском проспекте, где, собственно, и располагается Главное следственное управление.



По информации нашего издания, именно адвокат передал полковнику сумму за решение деликатных вопросов по уголовному делу, находящемуся в его производстве. Все же Касатенко известен не только тем, что работает адвокатом. Его знают большинство серьезных силовиков города.

