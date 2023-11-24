Задержанному в Петербурге полковнику юстиции миллионы передавал не просто адвокат

Вместе с начальником отдела Главного следственного управления ГУ МВД, полковником юстиции Игорем Шиховцовым в кабинет следователя был доставлен и петербургский адвокат Олег Касатенко.
«Фонтанка» только что сообщила, что в 17 часов 24 ноября оперативники ФСБ вынули из машины полковника Шиховцова при передаче ему 8 миллионов рублей. Ситуация произошла на Воронежской улице, недалеко от дома 145 на Лиговском проспекте, где, собственно, и располагается Главное следственное управление.
По информации нашего издания, именно адвокат передал полковнику сумму за решение деликатных вопросов по уголовному делу, находящемуся в его производстве. Все же Касатенко известен не только тем, что работает адвокатом. Его знают большинство серьезных силовиков города.
До 2016 года он сам работал в Главном следственном управлении. Причем являлся заместителем на тот момент влиятельного руководителя одного из подразделений ГСУ ГУ МВД Натальи Морозовой. Но после неприятностей, о которых в ту осень написала «Фонтанка», она была вынуждена уйти. Так Касатенко встал на ее место. Но ненадолго.
Руководитель следствия ГУ МВД Петербурга обратил внимание на его образ жизни, и Олег Касатенко также написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Тем не менее полковник Шиховцов, впрочем, как и многие другие, поддерживал с Касатенко приятельские отношения.
Журналист «Фонтанки» постарается узнать и другие детали этого события.