Лжеэфэсбэшника с тарифом на взятки все-таки отправили под стражу в Петербурге. Он служил, но не там

Обвиняемому в передаче взятки под личиной полковника ФСБ Игорю Жарскому ужесточили меру пресечения. Избежать следственного изолятора ему не удалось.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга,
Жарскому вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. «Фонтанка» писала, что, по версии следствия, он предложил предпринимателю облегчить наказание за контрабанду или вовсе добиться прекращения его уголовного дела, которое находится в производстве отдела дознания Северо-Западной оперативной таможни. За услугу, согласно материалам, попросил по
Бизнесмен сообщил о предложении в УФСБ, и
На следующий день в Выборгском райсуде следователь просил заключить фигуранта под стражу. Необходимость самой строгой меры мотивировал в том числе опытом службы в правоохранительных органах, который может позволить Жарскому скрыться или договориться с неустановленными сотрудниками, ждавшими взятку.
Сам обвиняемый и его защита просили более мягкую меру, указывая на частичное признание вины, готовность сотрудничать и пожилых родных на иждивении.
Выборгский райсуд тогда счёл, что предпосылок для бегства пенсионера МВД нет. В Петербурге у Жарского вся семья, есть жильё, работа инспектора по кадрам в охранном предприятии и чистая биография. Ему был назначен домашний арест.
У Следственного комитета есть основания полагать, что Жарский до задержания мог совершить аналогичные преступления. Ведомство ищет свидетелей и потерпевших.