Лжеэфэсбэшника с тарифом на взятки все-таки отправили под стражу в Петербурге. Он служил, но не там

Обвиняемому в передаче взятки под личиной полковника ФСБ Игорю Жарскому ужесточили меру пресечения. Избежать следственного изолятора ему не удалось.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 21 марта горсуд рассмотрел апелляционное представление на решение первой инстанции и отменил постановление, которым Жарскому был назначен домашний арест. Фигуранта отправили за решётку до 7 апреля. Жарскому вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. «Фонтанка» писала, что, по версии следствия, он предложил предпринимателю облегчить наказание за контрабанду или вовсе добиться прекращения его уголовного дела, которое находится в производстве отдела дознания Северо-Западной оперативной таможни. За услугу, согласно материалам, попросил по 150 тысяч ежемесячно в период расследования и порядка миллиона рублей единовременно, впечатление производил служебным удостоверение полковника из ФСБ. Предпринимателя заверили, что деньги получат нужные люди в таможне, в материалах они указаны как «неустановленные».

Бизнесмен сообщил о предложении в УФСБ, и 7 февраля Жарского задержали в ресторане на Выборгском шоссе при передаче 150 тысяч рублей.

На следующий день в Выборгском райсуде следователь просил заключить фигуранта под стражу. Необходимость самой строгой меры мотивировал в том числе опытом службы в правоохранительных органах, который может позволить Жарскому скрыться или договориться с неустановленными сотрудниками, ждавшими взятку. Сам обвиняемый и его защита просили более мягкую меру, указывая на частичное признание вины, готовность сотрудничать и пожилых родных на иждивении.