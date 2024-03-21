Петербуржца обвиняют в передаче взятки под личиной сотрудника ФСБ

Житель Петербурга прикинулся сотрудником ФСБ и предложил подследственному предпринимателю передать взятку, чтобы прекратить дело. Он выставил ему цену за раз и помесячный тариф. Следователи просят присмотреться к хитрецу повнимательнее.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) возбуждено в отношении 60-летнего петербуржца Игоря Жарского, сообщает 21 марта пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. По версии следствия, мужчина узнал, что Северо-Западная оперативная таможня расследует уголовные дела о контрабанде в отношении гендиректора одной из коммерческих фирм, и, представившись тому сотрудником ФСБ, предложил передать неким правоохранителям взятку, чтобы его уголовное преследование прекратили или назначили ему минимальное наказание.
Вместе с неустановленными лицами Жарский определил, что бизнесмен должен передать 1 миллион 150 тысяч рублей взятки сразу и по 150 тысяч рублей каждый месяц, пока идет расследование. С ноября 2023 года по февраль 2024-го он не раз встречался с предпринимателем, озвучивая тому свои требования. Однако бизнесмен вместо следования инструкциям сообщил об этом в УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
В рамках оперативно-разыскного мероприятия 7 февраля на Выборгском шоссе предприниматель передал Жарскому 150 тысяч рублей, после чего лжесотрудника ФСБ задержали. В настоящее время Жарский находится под домашним арестом. Следствие просило для него стражу, но суд отказал.
Поскольку следствие располагает данными, что Жарский мог совершить аналогичные преступления, ГСУ обращается к гражданам с просьбой сообщить о таких фактах по телефонам: 8 (812) 570–66–71 или 02. Ведомство гарантирует конфиденциальность.