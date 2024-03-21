Петербуржца обвиняют в передаче взятки под личиной сотрудника ФСБ

Житель Петербурга прикинулся сотрудником ФСБ и предложил подследственному предпринимателю передать взятку, чтобы прекратить дело. Он выставил ему цену за раз и помесячный тариф. Следователи просят присмотреться к хитрецу повнимательнее.



Уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) возбуждено в отношении 60-летнего петербуржца Игоря Жарского, сообщает 21 марта пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. По версии следствия, мужчина узнал, что Северо-Западная оперативная таможня расследует уголовные дела о контрабанде в отношении гендиректора одной из коммерческих фирм, и, представившись тому сотрудником ФСБ, предложил передать неким правоохранителям взятку, чтобы его уголовное преследование прекратили или назначили ему минимальное наказание.