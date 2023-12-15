Тюремные стены отпустили Сабадаша, но он не свободен. Силы еще при нем

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После оглашения приговора Александру Сабадашу в коридор за ним нырнула группа молодых людей в масках. Мелькали наручники, звучало: «чекисты». Свободным человеком он побыл какие-то секунды.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Александр Сабадаш за разными решетками в общей сложности около 10 лет, почти три года он жил в Крестах. Перемещения бизнесмена по ведомственным учреждениям ФСИН и судам — практически притча. Правда, с не совсем ясной моралью, хоть за ней самим Сабадашем и поставлена фигура бывшего кандидата в президенты.

Судья Смольнинского районного суда Анжелика Морозова 15 декабря приняла решение отпустить подсудимых на свободу, хоть их и признали виновными в мошенничестве. В приговоре зачтены сроки, с которых бывший владелец завода «Ливиз» Александр Сабадаш, бывший председатель правления «Таврического» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша под стражей. Этим событиям почти 10 лет, так что своё они давно отсидели. Суд оштрафовал всех троих, по 200 тысяч с каждого, признал за «Таврическим» гражданский иск на 75 миллионов и сохранил арест их имущества. Сабадаш, которому также вменяли два эпизода легализации, был по ним оправдан, за ним признали право на реабилитацию. Но сперва суд прекратил 15 из 16 эпизодов мошенничества, все они касались событий 2013 года, сроки давности в 10 лет вышли.



Пока у обвинения есть время на обжалование приговора, осужденным должна быть оформлена подписка о невыезде, всем было велено явиться к 208 кабинету.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Клетку открыли, осужденных выпустили. Сабадаш успел сказать, что у него еще есть силы на борьбу за свои отобранные активы. В коридор, ведущий к конвойным помещениям, за осужденными проследовали несколько мужчин в масках и с наручниками в руках. Понимающие что происходит слушатели и адвокаты тяжело вздохнули. С Сабадашем так уже было. Нынешнее дело это как раз итог его задержания сразу после отбытия предыдущего срока.



Пока адвокаты и близкие освобожденных бизнесмена и банкиров ждали у 208 кабинета, во дворе суда покуривали и крутили на пальце три комплекта наручников. Сабадаш, Сомов и Гаркуша в это время, видимо, слушали новые следственные претензии. Впрочем, варианты иссякают, как и время. Судебно-следственная сага по делам осужденных длится с 2014 года, а значит в 2024 закончатся сроки давности практически по всему, что можно было бы вменить Сабадашу. Если, конечно, за ним не заподозрят какой-нибудь кровавой расправы.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сабадаш прокомментировал свое задержание коротко и ясно: «беспредел», «все те же на арене». Что именно на этот раз придумало следствие для «водочного короля» и банкиров пока неизвестно. Сабадаша увезли на допрос в наручниках. Сомов и Гаркуша покинули суд со свободными руками, но в сопровождении оперативников. Видимо, впереди снова мера пресечения.



Первый срок Сабадаш получил в Москве. В марте 2015 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество. Суд решил, что в 2010 году Сабадаш создал преступную группу. Как владелец «Выборгской целлюлозы» он привлек компанию «ЭС-контрактстрой» к работам на 12 млрд рублей и обратился в налоговую за возмещением НДС на 1,8 млрд. ФНС отказала, а следствие сочло, что реальных работ было максимум на 5 млрд.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В октябре 2017 Сабадаш, Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша получили сроки за мошенничество с кредитом почти на 190 млн компании «Милан». В 2013 году бизнесмен строил новый завод «Ливиза» под Всеволожском, «Милан» занимался закупками. Суд решил, что полученными в кредит деньгами бизнесмен и банкиры распорядились по собственному усмотрению. Сами же осужденные утверждали, что на эти деньги были за рубежом куплены пресс-формы для создания бутылок под новые сорта водки. Линия по их производству была поставлена на стекольном заводе. Банкиры получили по 7 лет, Сабадаш 8 с половиной с учетом предыдущего срока.

Как писала «Фонтанка», незадолго до возможного УДО в 2020 году у Сабадаша внезапно поползли взыскания за нарушение режима — мол, бирка на тюремной робе, товарищ заключенный, не та. Добавлял трепета визит блатных с заточкой, дошло до того, что Сабадаша буквально охраняли. Но проблемы усугублялись. Весной-летом было возбуждено новое дело: деньги все те же, компания для их получения тоже, но уже не мошенничество, а легализация. Следствие сразу предложило суду Сабадаша арестовать, но было велено не дурить — зачем стража тому, кто и так в колонии. Зато по этому же делу можно было арестовать Сомова с Гаркушей, оба на тот момент уже освободились и, надо думать, постепенно налаживали быт и разорванные социальные связи.



Подождав примерно полгода, следствие этапирует бизнесмена в Петербург. 16-го января суд отказывает в страже и отправляет его под домашний арест. В итоге 25 января по окончанию предыдущего срока Сабадаш освобождается, но его тут же задерживают по новому мошенничеству. Сперва бизнесмен едет в горсуд — там у него обжалованный прокуратурой домашний арест, поэтому никаких наручников. Но апелляция не состоялась, Сабадашу стало плохо, его увезли в больницу под конвоем как задержанного. Через два дня актуальность этого спора растворилась, «водочного короля» арестовали на выездном заседании прямо у больничной койки. В итоге дело обоих банкиров, мошенничество и легализацию сгрузили в одну кучу и начали долго слушать в суде, с сентября того же 2021-го. Летом 2023, когда обвинение закончило представлять доказательства, при очередном продлении меры судья Морозова отпустила Сабадаша под домашний арест. Сомову с Гаркушей такая перспектива на тот момент не светила — с января 2023 тот же Смольнинский районный суд слушает еще одно их дело, к которому Сабадаш уже не причастен. Якобы в 2014 году банкиры погасили за счет простых векселей, держателем которых должен был стать «Сланцевский завод «Полимер», ссудную задолженность аффилированных с «Таврическим» компаний — «Бронли Технолоджиз Лимитед» и «Арамильский мукомольный комбинат». По версии следствия, через ряд незаконных сделок похищенные вексели были введены в легальный оборот.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оставшийся эпизод мошенничества по общему делу Сабадаша и банкиров касался кредита на 75 миллионов рублей, выданного «Таврическим» компании «Норфолк». Защита настаивает, что никаких хищений не было. Компания, которая занималась дистрибьюцией произведенной «Ливизом» водки, взяла деньги чтобы погасить кассовый разрыв. Они были выплачены заводу, а завод отправил их в казну государства как плату за акцизы. Кроме того, в день выдачи кредита Сабадаш уже был арестован в Москве по своему первому делу. Сомов с Гаркушей настаивают, что кредит был оформлен по совершенно типовой банковской процедуре и в деле есть достаточно подтверждающих это документов, хотя главный — полное кредитное досье, банк так суду и не предоставил. Что касается «Милана» и легализации, то позиция подсудимых заключается, во-первых, в том, что пресс-формы для бутылок были на самом деле куплены и привезены в Россию, а во-вторых — зачем легализовывать полученные в кредит деньги, они уже легальны.



Пока Сабадаш сидел, он потерял контроль над собственным бизнесом. Большая часть компаний с использованием оспариваемой сейчас в судах подлинности документов, процедур слияния и передачи долей, оказались банкротами. Бизнесмен в судах от Петербурга до Калифорнии пытается вернуть хотя бы часть из того, что заработал и приобрел. Кого он винит во всех своих бедах, известно. Иском он показал на миллиардера и бывшего кандидата в президенты Михаила Прохорова.

