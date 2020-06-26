Сабадаш показал иском на клуб Михаила Прохорова

Из колонии бизнесмен Сабадаш фактически назвал того, кто, по его мнению, стоит за атакой на его актив в 15 млрд. Впервые без метафор, ведь в арбитраже все конкретно.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Когда в апреле прошлого года автор 47news в лоб спросил знакового петербургского бизнесмена Александра Сабадаша, кто стоит за поглощением его активов, он отвечал из колонии описательно. Мол, мужчина высокий, любит США и баскетбольные мячики. Правда, потом попросил прилагательное «баскетбольный» вычеркнуть. Сегодня стало понятно, что это была шифровка если не одному человеку, то группе, способной уместиться в приличный автомобиль.

Теперь же, чтобы с первых строк не интриговать, журналист подчеркивает совпадения: тот инкогнито не может скрыть своего двухметрового роста; с августа 2019-го владел баскетбольным клубом НБА «Нью-Джерси Нетс», а судя по видео тренировок, мячи ему нравились; в США он перебрался в 2016-м после продажи своего инвестиционного портфеля в России. Да, это очень похоже на Михаила Прохорова, входящего в топ богатейших людей страны.



По данным 47news, в ближайшее время Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначит дату рассмотрения иска, поступившего 16 июня от компании «Выборг Лимитед» к «лицам, контролирующим «Выборгскую лесопромышленную корпорацию» (ВЛК). Ещё один иск подан к конкурсному управляющему предприятием Николаю Власенко. Ремарка: через американскую AFB Trading one «Выборг Лимитед» принадлежит осуждённому пять лет назад Сабадашу.

ВЛК — завод по производству картона и топливных пеллет, расположен на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленобласти. Один из крупнейших в Европе: 144 тысячи тонны картона и 1 млн тонн древесных гранул в год. Предприятие примерной стоимостью 15 млрд функционирует и сейчас, но находится в банкротстве с 2018 года. В 2015-м, уже будучи в колонии, Сабадаш потерял контроль над активом. Технически, в результате действий менеджмента.

Как отмечают юристы Сабадаша в иске, банкротство произошло вопреки финансовой логике и тенденциям в отрасли. Так, экспорт целлюлозно-бумажных изделий, по данным Росстата, растёт ежегодно примерно на 4%. Рынок экспорта пеллет и вовсе вытянулся за последние шесть лет в два раза — только за прошлый на 29%, а в стоимостном выражении на 40%, до 293 млн долларов. Немаловажно, что продукция реализуется за растущую в цене валюту, в то время как внутренние издержки снижаются за счёт ослабления рубля. Это тоже есть в иске. Однако, несмотря на благожелательную конъюнктуру, с 2015 года выручка комбината упала с 5 до 1,5 млрд. Прибыль же и вовсе нырнула. Более того, за прошлый год убыток составил 4,1 млрд рублей.



Причиной краха предприятия называется изменение схемы работы комбината. Рядом с ним появились две компании-посредника — «Омега-Форум» и «МФЦ-Капитал». Фирмы стали дистрибьюторами продукции, но продавали её традиционным покупателям, тем, с кем ВЛК работал ранее и напрямую. Причём реализация шла по заниженным ценам, полагают истцы. В период работы конкурсного управляющего комбинат также перешёл от типичного производства на основе приобретённого сырья на алгоритм, когда заказчик сам предоставляет сырьё для переработки. Экономической целесообразности в этом маловато, уверены в «Выборг Лимитед». То есть в этом уверен Сабадаш.

Претензии в сторону конкурсного управляющего за неэффективное управление комбинатом оценены в 2,4 млрд рублей. С 2015-го по 2018 год на месте директора побывали четыре человека. По мнению истца, заключённые ими невыгодные сделки привели к убытку не менее 4,8 млрд рублей. В экспертном исследовании, на которое ссылается «Выборг Лимитед», утверждается, что величина операционной прибыли по договорам с компаниями-посредниками в девять раз меньше той, что была бы получена без их участия.



Так, общая сумма иска восходит к 7,2 млрд рублей. Правда, это только одно мнение.

Что касается «Омега-Форум», то со ссылкой на бухгалтерскую отчётность её называют «транзитной компанией» по выводу денег — три человека в штате, «неритмичная хозяйственная деятельность» и отсутствие средств на заявленные в договоре процессы. Ещё любопытнее «МФЦ-Капитал». В деле о банкротстве фирма является кредитором с требованиями 625 млн рублей. Отсюда главное: по данным «СПАРК-Интерфакс», 100% этой компании владеет «ОНЕКСИМ холдинг Лимитед». Офшор является одним из совладельцем АО АКБ «Международный финансовый клуб«(МФК) — это тоже кредитор с требованиями к комбинату на 1,3 млрд рублей. МФК же на сто процентов владеет банком «Таврический» (ЦБ выбрал МФК для санации «Таврического»), а он тоже является кредитором ВЛК с требованием 5 млрд.



Если же проще, то смысл иска состоит в преднамеренном банкротстве. На практике это делается для занижения цены актива и дальнейшего выкупа по значительно меньшей цене. Такие попытки уже были, предприятие оценили в 4,3 млрд и попытались выставить на торги, но процесс заблокировала администрация Выборгского района (тоже кредитор, но по налогам), представив доказательства, что цена занижена в несколько раз (стоимость недвижимого имущества 9,3 млрд рублей, оборудование ещё 7 млрд).



Самое актуальное в том, что в иске звучит имя Михаила Прохорова, совладельца и председателя совета директоров АКБ «Международный финансовый клуб». Упомянутое же наименование «ОНЕКСИМ» отсылает к одноимённой группе компаний, владельцем которой исторически является Прохоров. К слову, из иностранной юрисдикции она была переведена в прошлом году, до этого владельцем был офшор «ОНЕКСИМ групп лимитед».

47news обратился в пресс-службы МФК и «ОНЕКСИМ» с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о роли Михаила Прохорова в этой диспозиции, но на момент выхода публикации ответа не получил. Конкурсный управляющий Николай Власенко на звонок не ответил. Представитель Сабадаша подтвердил подачу иска, но сообщил, что пока комментарии давать не готов.

Тот апрельский наш разговор, где Сабадаш не захотел авторизованно говорить про баскетбол, он закончил фразой: «Дальше не скажу. А он прочитает — услышит». Судя по тому, что в отношении Сабадаша недавно возбуждено новое уголовное дело по экономическому эпизоду семилетней давности, а в начале июля к нему в колонию № 3 под Курск приедет следователь и предъявит обвинение, — его услышали.



Тем не менее Сабадаш не отказался от наступления на арбитражных фронтах. По сроку он должен выйти 21 января 2021 года.

Виктор Смирнов

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