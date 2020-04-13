Сабадаш превращается в Ходорковского. Вместо суда по освобождению - новое дело и ШИЗО за бирку

На петербургского миллиардера Сабадаша, попытавшегося выйти досрочно из колонии, возбуждено экономическое дело. Это совпало с нападением на него блатных, позицией ФСИН, рассмотревшей его нарушения и спором бизнесмена за активы.

Ровно год назад, в интервью 47news Сабадаш из колонии ответил на вопрос, кто может стоять за атакой на его бизнес: «США он любит. И мячики. Дальше не скажу. А он прочитает – услышит». Похоже, он его услышал и передал привет.



Александр Сабадаш Фото: Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС

Сегодня инфоповод комединый: в 8 часов утра 10 апреля на утренней проверке перед бараком первого отряда в колонии №3 Курской области прапорщик (или старший прапорщик) вынул из деревянной коробки очередную картонную карточку осужденного и привычно буркнул: «Сабадаш». - Александр Витальевич. Начало срока шестого мая четырнадцатого, конец срока – двадцать первое января двадцать первого, - тысячный раз ответил знаменитый петербуржец, уже явно подозревая, что вот-вот что-то начнется.

Масштаб фигуры и стереотип поведения этого человека подробно изображался автором. Он памятен всем крупным бизнесменам Петербурга и Москвы, всем ветвям власти обоих столиц. Чтобы не перебирать направления его прошлого влияния (иначе отвлечемся минимум на час), вспомню: когда ему в 2005-ом надо было срочно сфотографироваться на удостоверение сенатора, выяснилось – у Сабадаша нет ни одного галстука, ни пиджака. А теперь вернемся в лагерь. Вдруг рядовой сотрудник обратил внимание, что на бирке, пришитой на левой стороне казенного бушлата Сабадаша, есть неправда. Вместо номера «1», там написан номер «18». Сабадаш парировал замечание. Мол, его только вчера, 9 апреля, перевели из восемнадцатого отряда в первый. Не помогло. За грубое введение администрации в заблуждение на Сабадаша было составлено постановление начальника колонии, полковника Толстихина, о водворении его в штрафной изолятор. Но не звери же – на сутки. Тем более, что 12 апреля у Сабадаша юбилей – 55 лет. Все же это не фельетонная зарисовка ссоры между стрельцом и сбитым драконом. В контексте остального попахивает сюжетом шекспировского размаха. В высшем финансовом смысле. Для начала вспомним, что в свое время подобная комедия приключилась и с Ходорковским.

В июне 2006 года Ходорковский провел 10 дней в ШИЗО в колонии Краснокаменска после того, как у него в тумбочке нашли два лимона. Через месяц за цитрусовыми последовало новое обвинение. Правда в той драме не было ничего, кроме политики. В сценарии же Сабадаша перед фейк-биркой 8 апреля предполагался суд по рассмотрению его заявления на условно-досрочное освобождение. А чуть ранее приключилось опять редкое. Сабадаш разговаривал по системе Телеком, разрешенной осужденным, а один из колонистов стал ему мешать. Сабадаш высказался в его адрес матом в одно слово, мол, отвались, а это услышал начальник отряда. Начальник возмутился, что у них в колонии под Курском кто-то позволяет себе сквернословие, и Сабадаша отправили на трое суток в ШИЗО. Таким образом, на суд ему дали характеристику такую, что непонятно, как в тюрьму-то взяли. Примерно в эти же дни к Сабадашу заглянули три гостя. Не с воли. Это было в ночь на 13 февраля. Они умело прошли все локальные препятствия и старший из них, по прозвищу «Газировка», растолковывал миллиардеру как надо жить. Если жить стоит. (Журналист «Фонтанки» доподлинно знает, что это было - при помощи заточки - и постарается узнать подробности воспитания блатными).

Эта информация точно не станет открытием для ИК-3, так как после к Сабадашу приехал сам начальник УФСИН по Курской области, полковник Назаров. По данным автора, полковник предупредил Сабадаша, что его жизнь на волоске (очевидно «Газировки») и предложил написать заявление о добровольном заточении в помещение камерного типа. (ЕПКТ называется. Если кратко, то это тюрьма в тюрьме для блатных, испортивших отношение с начальством). Сабадаш отказался. Скорее оттого, он понимал – если спрячется, то суд на УДО ему не грозит. Тогда произошло совсем невероятное. К Сабадашу приставили двух офицеров режимного отдела, и 24 часа в сутки они находились при нем. Когда Сабадаш спал, один из них дремал рядом. Поверьте, даже ветераны пенитенциарной системы подтвердят, что такого не помнят. Когда журналист позвонил адвокату Сабадаша, Александрову, кто готовил документы на УДО, то защитник (чтобы не выдать лишнего) предложил алгоритм беседы – «Фонтанка» конкретно спрашивает, он конкретно отвечает. Автор перечислял факты о сквернословии, номере на груди, конфликте, приезде высокого чина и по очереди переспрашивал, может ли их Александров опровергнуть под запись. Везде ответ был односложным: «Не могу».

Кусочек здравого смысла: если хозяин курских лагерей уговаривает питомца и предпринимает такие меры, то вряд ли администрация контролирует ситуацию внутри охраняемого периметра. Хотя понятно, что один Сабадаш не способен вызвать бунт, как недавно в иркутской колонии. «Фонтанка» обнаружила и еще одно случайное совпадение. Когда одной рукой ФСИН спасал Сабадаша от воровской масти, а второй отправлял его в ШИЗО, (то есть с середины февраля), в этот же период в Главное следственное управление петербургского главка пришел рапорт из столицы. А из документа следовало, что Управление «К» (кредитно-финансовая сфера) центрального аппарата ФСБ усмотрела новое преступление в старых делах Сабадаша. На взгляд системы, он еще до посадки, в 2013 году отмыл 189,5 млн рублей. Подробно с обвинением вы можете ознакомиться здесь. Статья 174.1 УК, часть 4 – легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. До семи. Кстати, именно за эти 190 миллионов Сабадаш и был осужден в Петербурге, но по мошенничеству, как выводу денег за рубеж из банка «Таврический» по надуманному договору. Напомним, когда рухнул банк «Таврический», санатором стал банк «Международный финансовый клуб» Михаила Прохорова. «Агентство по страхованию вкладов» за счет кредита Банка России предоставило ему заем в 28 млрд на 10 лет.

«Фонтанке» известно, что первоначально следствие отказало в возбуждении. Во-первых, зачем им эти старости, по которым уже вынесен приговор. Во-вторых, зачем им такие страсти, если они завалены реалиями. Но их поправили. И за сутки до суда по УДО Сабадаша, 7 апреля родилось дело. В принципе, опять - та же схема, как у Ходорковского: в 2005 суд приговорил его к 8 годам, а феврале 2007-го ему предъявили новое обвинение – «легализацию». По совокупности он и получил 14 лет. Это потом уже было помилование. С этого места уже можно формулировать интригу всего происходящего. С прошлого года Александр Сабадаш впервые за свою биографию начал общаться с журналистами, открыто заявляя о своих претензиях к новым собственникам своих основных активов. Ведь после того, как он оказался в колонии, потерял контроль над «Выборгской лесопромышленной корпорацией» и бывшим водочным заводом “Ливиз”.Тяжбы идут от Выборга до Лос-Анджелеса. В настоящее время процессы по его искам в арбитраже приостановлены из-за пандемии. Если в перспективе сторона Сабадаша возьмет, то проигравших обяжут выплатить сумасшедшие компенсации.