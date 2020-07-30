Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам "Таврического" прилетели из прошлого

Есть новое обвинение в истории экс-банкиров “Таврического” – Сомова и Гаркуши. Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.

Сергей Сомов, Александр Сабадаш, Дмитрий Гаркуша Фото: коллаж 47news

По данным 47news, 30 июля оперативники экономической полиции обыскали петербургскую квартиру члена правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркуши. Фактически его задержали и доставили в Главное следственное управление на Лиговский, 145. В это же самое время другая группа сотрудников, а среди них заметили оперативников ФСБ, находилась с аналогичной миссией в Карелии. Где также обыскали дом экс-председателя правления того же банка "Таврический" Сергея Сомова. Его также везут в Петербург. Данная логистика, как узнал журналист 47news, связана с недавним возбуждением нового уголовного дела по “мошенничеству в особо крупном”. Нового, потому как оно выросло из дела в отношении фигуры федерального масштаба. Александр Сабадаш называется.



47news известно: в материалах дела речь идет о восьми кредитах, 7 лет назад выданных компании "Милан" банком "Таврический" на 400 млн рублей. Интересно, что Сомов и Гаркуша уже отсидели за аналогичные кредиты этой же компании. Как тогда посчитал суд, еще в 2013 году - "Милан", аффилированный с ликероводочным заводом "Ливиз" Сабадаша, получил от банка 6 миллионов долларов. Они оказались на чешском счете, зарегистрированной на Сейшелах фирмы. Кстати, Сомов и Гаркуша вышли на свободу еще в прошлом году. Конструкция нового дела о мошенничестве, по которому уже допрашивают Гаркушу, а то же самое предстоит и Сомову, чем-то схожа с делом, что ГСУ возбудило в апреле этого года в отношении Сабадаша. Но тогда Сабадашу, давно находящемуся в колонии, неожиданно спланировала статья "отмывание денежных средств”. Следствие полагает: в 2013 году Сабадаш совместно с банкирами не только похитил из банка 189,5 млн рублей (за что втроем были осуждены), но и легализовал эту сумму. Она же преступная. Отметим, что Сабадашу уже предъявлено новое обвинение. А Гаркуша и Сомов были допрошены свидетелями. Все же, по данным 47news, их показания не удовлетворили следствие. Что, впрочем, прозрачно. Оба своё уже отскучали в колонии, а, судя по всему, элемент солидарности с Сабадашем остался.

Насколько автор понял из бесед с участниками сегодняшнего процесса (в том числе и в погонах), без нужных показаний на Сабадаша его дело имеет спорную судебную перспективу. А как предполагало наше издание, исходя из генезиса рождения этого дела, определенным силам оно необходимо лишь для одного – чтобы Сабадаш не вышел по сроку – 21 января 2021 года. Ведь он даже публично журналистам нашего издания предвосхищал: "У меня все украли. Выйду – верну". А из его претензий к бывшим менеджерам, за которыми, по его мнению, стоит сам Михаил Прохоров, можно уже собрать миллиардный дайджест. Это и спор за Выборгский ЦБК, и даже за приличную сумму в ЛОЭСК. Напомним, что к в курской колонии №3 к Сабадашу относились демократично. И в мае этого года он собирался выйти на условно-досрочно. Но с ранней весны этого года администрация столь рьяно начала его перевоспитывать, что пару суток штрафного изолятора он получил за то, что нецензурно послал одного из осужденных. Действительно, безобразие. Если же логистику обысков у Сомова и Гаркуши перевести в логику, то, получив новое уголовное дело, оба должны задуматься – стоит ли им упорствовать, защищая исторически родного Сабадаша. Ведь вряд ли является секретом, что пока до своего краха банк "Таврический" был на пике, именно Сабадаш влиял на то, кому и какие кредиты отдавать. И даже более. Так, и счета "Ленэнерго" лежали в "Таврическом", после чего "Ленэнерго" потеряла миллиарды, а генеральный директор Сорочинский был также осужден.

Как бы там ни было, но, по информации 47news, к вечеру 30 июля Сомова и Гаркушу задержат уже процессуально, а завтра, 31 июля, повезут на арест. Что касается концептуальной темы будущего, то пока Сабадаша в их деле нет. Но в связи с вышеизложенным его появление не исключено. Виктор Смирнов,

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