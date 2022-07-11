    Пробки

    4/10

    usd61.27eur62.05
    ТЕМА ДНЯ

    Как выбирал жертв стрелок из Васкелово

    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхПетербург в туманеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Ипотека нам поможет. Минимальный ежемесячный платеж становится главным стимулом для покупки жилья

    2714
    6 комментариев

    После падения в апреле и мае интерес к недвижимости на рынке новостроек постепенно просыпается. Но всё же нынешний спрос — другой. Если до сих пор с ипотекой заемщики стремились «расквитаться» как можно скорее, то теперь готовы продлить срок до максимума, лишь бы ежемесячный платеж был приемлемым — и банки с застройщиками стараются идти навстречу.

    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Госпрограммы, субсидирование ставки застройщиками и снижение ключевой ставки ЦБ, а также появление новых продуктов вроде IT-ипотеки побуждают к покупке на первичке тех, кто выжидал подходящего момента. Эксперты на круглом столе «Фонтанки» обсудили перспективу рынка и рассказали, что там происходит и чего ждать.

    Рынок приходит в себя

    По данным ЦБ, опубликованным на портале «НашДом.РФ», в апреле сокращение выдачи ипотеки достигло 72 %, в Петербурге выдали 2 531 ипотечный кредит, из них на первичном рынке выдача сократилась на 54 %, на вторичном — на 82 %. Объем выданных ипотечных кредитов стал меньше на 67 % и составил 11,8 млрд рублей. Средняя сумма кредита, по данным на апрель, составила 4,679 млн руб., а средний его срок достиг 23,5 года. Доля просроченных платежей — 0,3 %. По данным ведущих банков, в марте 2022 года ипотека на первичном рынке снизилась на 35 % по сравнению с январем 2022 г., ипотека на вторичном рынке — на 80 %. Такие данные привела Ольга Ларина, руководитель отдела ипотеки в ПИА «Недвижимость».

    — Сейчас уже есть некое повышение спроса, но покупателям недвижимости в ипотеку ставка 6 % — это много, всё более востребованной становится ставка, субсидированная застройщиком на весь срок, 0,1 %, — пояснила она. — Вместо стоимости квадратного метра стал куда более важен именно размер платежа в моменте. Ожидаем снижения ставки по господдержке — думаем, банки скоро скорректируют ее до 6 % или даже ниже. Также будут предложения по субсидированию ставки для подогрева спроса. В целом, рынок сейчас на подъеме, поэтому все программы по субсидиям помогают. Ближе к августу ждем потока покупателей из регионов, что тоже будет положительным моментом.

    — Сегодня в отрасли идут процессы восстановления нарушенных связей, выстраивание новых логистических цепочек, налаживание параллельного импорта, поиск аналогов импортным стройматериалам, — констатировал Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб». — Застройщики не спешат с выводом новых проектов, бросая силы на завершение начатых. Изменения, которые отразились на жизни россиян и на различных секторах экономики за последнее время, очень серьезны. Так, ситуация, когда в целом невозможно просчитать финансовую модель будущих строек и уровень спроса, привела к тому, что на этом этапе отрасль находится в состоянии высокой неопределенности. С другой стороны, отмечу: инициированная властями льготная ипотека, направленная на оказание существенной поддержки застройщикам, внушает определенный оптимизм.

    Хоть правительство и позволило застройщикам сместить сроки ввода объектов в связи со сложной ситуацией, в Петербурге и Москве никто этим правом не пользуется: использование эскроу мотивирует застройщиков вводить объекты своевременно и раньше, чтобы получить доступ к деньгам дольщиков и закрыть кредитные обязательства, рассказала Светлана Денисова, начальник отдела продаж «БФА Девелопмент»:

    — Мы свои «Огни Залива» строим по графику, но вся история с санкциями добавила немало сложностей. Как только импортные материалы ушли с рынка, объем номенклатуры предложения сократился. Теперь нужно больше усилий, чтобы гармонично укомплектовать проекты.

    Как пояснила эксперт, объем предложения на рынке сокращается — в ковидные годы он достиг минимума. После, когда застройщики увидели спрос, они ускорили вывод новых объектов, чтобы восполнить образовавшийся дефицит. Но в полной мере он не закрыт — в лучшие времена на рынке экспонировалось более 5 млн строящихся кв. м, на минимумах эти цифры снижались на 20–25 %. Сейчас прежние показатели пока не достигнуты. В первом квартале года поглощение (то есть покупка) было меньше, чем вывод новых объектов. Что касается ввода, то в этом году он составит порядка 3 млн кв. м, а объем поглощения обычно соотносится с этой цифрой.

    Пока застройщики работали по прежним ставкам, объем сделок был приличным: март и в целом первый квартал почти для всех был успешным. А дальше началось падение у всех в разной степени.

    — В апреле мы ощутили колоссальное торможение, как и весь рынок: доля сделок упала примерно на 70 %, с мая выросла примерно вдвое, а в июне — еще вдвое относительно мая, — продолжил Максим Разуменко, руководитель группы ипотеки Объединения «Строительный трест». — Ограничение в виде роста ключевой ставки сначала привело к тому, что люди начали сохранять деньги в квадратных метрах, и в марте мы ощутили огромный приток этих клиентов. С мая со снижением ключевой ставки началось улучшение ситуации после апреля, появилась IT-ипотека, которая, по моим ощущениям, должна составить примерно 20 % от всего объема ипотечных сделок. Нынешняя динамика показывает, что летом все продажи должны пойти вверх. За июнь IT-ипотека у нас составила 30 %, семейная — около 40 % и ипотека с господдержкой — 30 %.

    Яна Кадомцева, директор по продажам компании Полис Групп, считает, что прошло мало времени с момента спада на рынке, и вся ситуация активно проявится где-то через полгода — сейчас еще все живут на ранее закупленных материалах и с эскроу, пополненными в 2021 году и начале 2022.

    — Новые проекты в городе и области несколько замедлились с продажами, но в июне мы видим подъем — у нас в два раза вырос объем новых клиентов по сравнению с апрелем и маем, так как ставки снизились и активировались субсидированные программы от 0,1 %, — добавила Яна. — Думаю, скоро подтянется региональный спрос, а также те, кто снимают деньги со вкладов и продают вторичную недвижимость.

    Первый квартал действительно был более интересный с точки зрения объемов: с января по май у нас падение составило 15 % и в выручке, и в объеме относительно планов, что совсем не критично, — отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». Я ожидала, что это будет повторением 2008 года, когда полгода практически ничего не продавалось, а расторжений было больше, чем заключений. Сейчас намного лучше — мы уже видим оживление, доля ипотеки снова стала 60 %, хотя в мае она была 24 %, в апреле — за 30 %. Самое серьезное падение было в мае, но за это время подготовили тактику на лето. Еще в марте мы пересмотрели бизнес-планы проектов и постарались несколько оптимизировать оптимистичные планы продаж на год — и банк-партнер пошел навстречу. При этом апрель — май показал падение далеко не у всех. Мы выбрали выжидательную позицию наблюдения — в том числе и за тем, что будут делать наши конкуренты — крупные застройщики. Как правило, именно их действия и реакции на это покупателей диктуют тренд общего поведения на рынке.

    Ипотека сегодня

    Первый квартал этого года отличала нетипично высокая база для сравнения, поэтому он принес очень высокие цифры продаж и ипотечных сделок. Как уточнила Светлана Денисова, общая тревожность ситуации простимулировала многих, кто планировал инвестировать в недвижимость. При традиционном количестве ипотечных сделок в районе 60 %, в первом квартале эта доля доходила и до 80 %, что говорит о том, что люди спешили воспользоваться условиями, хоть ставки были не такие уж и привлекательные.

    — Сжатие рынка после февральских событий выглядит более драматичным, чем на самом деле, из-за непропорционально высокой базы, — уточнила она. — Мы видели и более драматичные картины: например, в ковид падение было до 70 %. У нас же в апреле падение составило 50 %, а мае — 60 %, и в июне сразу пошел рост по отношению к тому дну, которого мы достигли в мае. В целом народ адаптируется: у нас в «Огнях Залива» сильно вырос объем бронирования, значит, и объем сделок тоже увеличится.

    Банк «ДОМ.РФ» тоже подтверждает рост — продажи активизировались. Основным драйвером спроса на рынке жилья остается ипотека с господдержкой. В Банке «ДОМ.РФ» «Семейная ипотека» доступна по ставке от 5,1 %, «Льготная ипотека на новостройки» — от 6,1 %, ИТ-ипотека — от 4,3 %, «Дальневосточная ипотека» — от 1 %. Льготные ставки фиксируются на весь срок кредитования.

    — После недавнего снижения ставки по «Льготной ипотеке с господдержкой» спрос на госпрограмму вырос в 1,5 раза. За две недели с момента снижения ставки льготной ипотеки на покупку новостроек заявки на получение кредитов по госпрограмме в Банк «ДОМ.РФ» подали около 5 000 человек, — говорит Екатерина Маткаримова, руководитель Центра ипотечного кредитования Банка «ДОМ.РФ» в Санкт-Петербурге. — Также мы увеличили максимальную сумму кредита по «Семейной» и «Льготной» ипотеке — теперь она составляет 30 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 15 млн рублей в других регионах.

    — У нас активна сейчас сельская ипотека, которая превратилась в драйвер роста, — добавила Светлана Зеленина, исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка. — На первичном рынке велика роль субсидирования, сформировалась ситуация живой конкуренции, когда клиенты выбирают ставку в зависимости от комиссионного вознаграждения, которое могут считать как от ДДУ, так и от суммы кредита. Мы работаем по этой схеме с 15 застройщиками. С конца июня у нас новая ставка по господдержке — 6 %, одна из самых низких в городе. По семейной — от 5 %. Минимальная ставка — 3 % по программам комплексного развития сельских территорий. Мы одни из первых начали выдавать эти кредиты. Хочу отметить, что в 2022 году условия сельской ипотеки изменились: теперь средства нельзя направлять на покупку квартиры и рефинансирование, остались только варианты покупки или строительства загородного дома. Касательно постройки дома — у нас аккредитовано более 70 подрядных организаций на любого потребителя, здесь можно уложиться и в 5 млн, если у клиента уже есть земля, соответствующая требованиям. Если же земли под стройку нет, сначала нужно купить участок. Приобретение земли и подряда на строительство можно оформить в РСХБ в пределах одной сделки.

    — У нас доля ипотеки сейчас 60 %, — продолжила Анжелика Альшаева. — Мы даже увидели в июне рост доли единовременной оплаты — это пришли те, кто первыми понес деньги под высокие ставки по депозитам и теперь получил их с процентами. Наблюдаем, что крупные застройщики выводят большие объемы с некой корректировкой цен в сторону понижения, однако расходы и себестоимость строительства всё равно выросли, так что снижения точно не будет.

    — Во втором квартале 2022 года у нас в компании высокая доля ипотеки, апрель — май закрывали с долей более 85 %, и сейчас она выше 80 %, — добавила Яна Кадомцева. — Стопроцентной оплаты немного, а длительные рассрочки не предусмотрены в проектах. В апреле — мае мы ввели акции-скидки, запустили краткосрочные рассрочки 50 на 50 на полгода, но они сыграли точечно, так как стоимость квартир не позволяет многим клиентам оплачивать платежи большими суммами. Рассрочка последние годы больше подходит тем, у кого деньги с продажи или со вкладов, потому что остальные клиенты готовы платить 15–30 тысяч рублей в месяц, а при рассрочке даже на 36 месяцев (средний срок строительства) платежи будут в несколько раз больше. Также застройщикам сейчас важно как можно быстрее пополнять эскроу-счета, поэтому ипотека для всех игроков рынка более актуальна. Крупные федеральные застройщики в 2022 году первыми запустили субсидированные ставки от 0,1 % на весь срок. При таких интересных условиях очень легко потерять спрос на объекты, поэтому все остальные строители также подключились к субсидированным программам. Объём клиентов и сделок по заниженным ставкам у нас более 50 %, поэтому на данный момент отменять эти условия сложно. Если это и случится, то это будет организовано по всему рынку, иначе на такие риски никто не пойдёт.

    — У нас средняя доля ипотеки примерно 74 %, в допандемийные годы она была 60 %, в 2022 году пока «горки»: от 50 до 85 % в разные месяцы, — продолжил Максим Разуменко. — В мае мы запустили субсидирование ставки, но пошли не по классическому пути, когда покупается ставка до 0,1 %, увеличивая стоимость квартиры. У нас по объекту NEWПИТЕР есть проектное финансирование, в рамках которого банк снижает нам ключевые показатели по всем программам до ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, ставка по IT-ипотеке в ЖК NEWПИТЕР сегодня начинается от 0,35 %, по семейной — от 1,35 % и по ипотеке с господдержкой — от 2,35 %. Количество клиентов по IT-ипотеке в июне уже вдвое превысило майские показатели, хотя я поначалу скептически относился к этому продукту. Также мы запустили и комбо-ипотеку по нашему новому жилому комплексу бизнес-класса «Наука». Там средняя сумма кредита получается около 14,5 млн, так что это единственная возможность использовать программы с лимитом в 12 млн рублей. Согласно условиям такой комбо-ипотеки, 12 млн рублей субсидируется из государственного бюджета, оставшуюся часть банк субсидирует за счёт застройщика. Также комбо-ипотека распространяется на ЖК «Листва» и ЖК «Новое Купчино».

    Субсидирование и смысл

    Активное развитие истории с субсидированием ставки привело к тому, что конкурировать теперь приходится не только по цене или рассрочке, как раньше было, но еще и по ставке, которая теперь зависит от застройщика.

    — Так что в июне мы тоже запустили субсидирование, что дало хороший результат — доля ипотеки выросла и пришла к показателям ноября-декабря, — продолжила Анжелика Альшаева. — Но не сказать, что нам это нравится: это большие расходы для нас, а для клиента это похоже на длительную рассрочку на 20 лет. К тому же это не самый простой продукт в плане продаж, требующий обучения продавцов. Но это работает, и сейчас в КВС ставка 0,1 % на весь срок кредита, а по господдержке — 1,9 %. Это вынужденная мера, так как мы пробовали другие способы, которые не сработали, — делали и скидку, и более лояльные рассрочки. Но конкурентов, которые субсидируют до 0,1 %, не перебить никакой скидкой. Кроме того, счета эскроу рассрочкой так не пополнишь, как ипотекой. Так что в новых очередях наших проектов мы уже закладываем эту статью затрат.

    — Даже несмотря на переплату, ежемесячный платеж сейчас крайне важен, а субсидированная ставка дает определенный уровень комфорта, поэтому досрочно гасить кредит не имеет смысла. Важно, чтобы граждане понимали: субсидированная ставка всё равно лимитирована и не может быть бесконечной, — добавила Светлана Денисова. — Те, кто выжидает, должны знать, что это закончится в любой момент.

    — Сейчас все застройщики живут за счет субсидирования, практически все запустили программы от 0,1 % на весь срок, — продолжила Яна Кадомцева. — Но льготная ипотека стала интересной с последним понижением ставки. До апреля ее лимит составлял 3 млн при ставке в 6 %, сейчас — 12 млн и ставка 7 %, и все клиенты доступного жилья под нее попадают. Мне кажется: все, кто ждал, когда расширят лимиты, сейчас приходят за покупкой. Мы изначально закладывали на субсидированные программы не более 40 % сделок, но реалии таковы, что этого мало, так как более половины сделок сейчас идут по этой схеме. Я радуюсь, когда вижу заявку без субсидирования, потому что это означает, что рынок возвращается к своему привычному состоянию.

    Вторичка и первичка — неразрывная связь

    Первичка и вторичка как сообщающиеся сосуды. И особенно важен вторичный рынок для нишевых застройщиков, которые не могут себе позволить фантастически низкие проценты по ипотеке.

    — Наша ниша — это улучшение жилищных условий, связанное с продажей имеющегося жилья, — говорит Светлана Денисова. — Когда нет покупателя на квартиру, когда вторичка уперлась в заградительные ставки по ипотеке и без ее продажи не вписаться на первичке — тогда такие клиенты идут к нам. Важно, чтобы функционировала и вторичка тоже, и покупательская аудитория расширялась. Наши семейные квартиры мы продаем так — 30 % первый взнос, потом оплата по 30 тысяч в месяц, пока не продастся вторичка. Но с акцентом на улучшение жилусловий мы завязаны именно на вторичную сделку.

    — У нас более 30 % тех, кто продает вторичное жилье, остальное — первичные покупатели, — добавила Яна Кадомцева. — Такие сделки сложнее: даже по трейд-ину нередко цена продажи не устраивает клиентов, и сложно продать жилье даже за несколько месяцев. А рыночной цены на вторичке сейчас нет, она очень размыта. Из-за высоких ставок на вторичном рынке продавцы начали демпинговать — и схожие квартиры теперь можно найти с огромной разницей в цене.

    — Ставки по вторичке сейчас хорошие по сравнению с мартом, 10,1–10,3 %. Но всё равно это высокий показатель, — продолжила Ольга Ларина. — Вторичка начала пользоваться спросом за счет того, что продавцы стали готовы к снижению стоимости. Если раньше продавцы не готовы были к снижению даже на 50 тысяч рублей, то сегодня готовы уменьшать цену в пределах 400–500 тысяч рублей, понимая, что с ценой выше рынка квартира простоит долго. Многие продавцы снижают цены на квартиры, чтобы продать максимально быстро и успеть воспользоваться субсидированной ставкой при покупке квартиры в новостройке. На вторичке, по данным ЦБ, март показал падение на 42 %, апрель — на 82 %, однако сейчас идет рост по сравнению с предыдущими месяцами. Мы также выкупаем вторичное жилье на свой баланс «ПИА недвижимость»: сделки проходят в кратчайшие сроки, занимаемся поиском квартир по стоимости ниже рынка, подбором интересных вариантов для инвесторов, трейд-ином.

    Светлана Зеленина, в свою очередь, отметила заметное оживление на вторичном рынке в июне:

    — Заявок стало на 50 % больше по сравнению с маем. Показатели доли сельской ипотеки, субсидированной и с господдержкой, резко пошли вверх именно по вторичному рынку. Ипотечные ставки в пределах 9–10 % здесь приемлемы, — пояснила она. — К тому же уже собрался пул клиентов, которые очень долго реализуют свою недвижимость. Сейчас всё-таки время покупателей, а не продавцов.

    — Появились желающие купить квартиры по программе трейд-ин, — отметил Максим Разуменко. — В марте — апреле продажи вторичной недвижимости практически прекратились, а с ними приостановился и трейд-ин. У нас пока минимальное подорожание квадратного метра, но, если стоимость пойдет в рост, думаю, что владельцы вторички начнут снижать запросы, чтобы успеть воспользоваться субсидированной ставкой.

    Медленный рост и ипотека с человеческим лицом

    Мнение, что для удешевления квадратного метра нет предпосылок, Светлана Денисова объяснила тремя вещами. Первое — не предвидится снижения себестоимости строительства. Второе: работая в условиях проектного финансирования, нельзя рисковать заключенными договорами, так что столкнувшись со снижением количества сделок стройка должна продолжаться с сохранением качества и без отказа от каких-либо опций. И третий фактор — ожидание существенной инфляции в связи с общей ситуацией на глобальных рынках.

    По словам Светланы Денисовой, всё идет к тому, что ипотека будет всё более комфортной для людей и застройщиков. Например, удобна комбинация, когда банк забирает себе всю ипотеку застройщика и получает наполнение эскроу-счетов.

    Рынок должен становиться более цивилизованным, а люди — перестать бояться ипотеки. Сегодня, к сожалению, пока это не так, и нужно менять общее представление о комфорте жизни с ипотечным кредитом.

    Пока люди беспокоятся о своей занятости, главное, что их волнует, — не слететь с ипотеки в случае потери работы. Как только будет стабильность на рынке труда — будет и на стройке.

    — Эскроу-дисконт — хорошая история, но есть не у всех банков, — согласилась Анжелика Альшаева. — Клиент берет ипотеку в том же банке, где у застройщика проектное финансирование, и тот не платит комиссию, а всё это зашивается в хитром проценте. Пока схема работает не на весь срок кредита, а только до ввода в эксплуатацию. Но мы уже поняли, что эскроу-дисконт намного лучше субсидирования, поэтому банки, которые быстро разработают в симбиозе корпоративного блока и розницы такие продукты, окажутся в выигрыше — у них будет высокая доля ипотеки.

    — Что касается цен: надеемся, что они не упадут. У нас никаких предпосылок для этого точно нет, а с текущим увеличением накладных расходов тенденция даже обратная, — добавила она.

    — Многие говорят о снижении цен, но, насколько я знаю, с учетом субсидирования и повышения стоимости квартир цены в мае — июне уже выросли на 2–3 % и продолжают медленно, но расти по рынку, — добавила Яна Кадомцева. — Также в июне несколько застройщиков тоже приподняли их, заранее предупредив потенциальных покупателей. Думаю, цены будут расти медленно и стабильно, исходя из сроков и темпов строительства, а также планов продаж.

    — Люди психологически успокаиваются и приходят к новым реалиям, с которыми нужно жить — ставка 10 % по вторичке и 6 % по господдержке, — считает Ольга Ларина. — Думаю, рынок будет расти.

    Возможно, осенью вырастут какие-то издержки и стоимость подрастет, но к субсидированной ставке застройщики придумывают какие-то другие вещи. Где-то согласуют кредит без первоначального взноса, где-то даже на вторичку дают субсидированную ставку — в общем, маркетинговые программы будут расширяться.

    — Спрос вырос, меняются условия по льготной ипотеке, подтягиваются региональные программы, поэтому надеемся на восстановление рынка, — подытожила Екатерина Маткаримова.

    — Текущая ситуация не похожа на кризис 2008–09 годов, когда цены упали на 20–25 % и полгода не было никаких выдач по ипотеке, — добавил Максим Разуменко. — Тенденций к снижению стоимости квадратного метра нет, мы достигли дна: кто-то а апреле, кто-то в мае, но мы от него оттолкнулись. Так что хорошо, чтобы динамика снижения ключевой ставки сохранилась. В ближайшей перспективе вижу либо стабильность, либо небольшой рост рынка.

    Анна Романова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    Alex00011 Июл 2022 в 15:41
    С субсидированием из общего котла тоже интересно: с какого фига все остальные должны платить за желающих купить халупу на отшибе?
    +0-0
    jump11 Июл 2022 в 15:28
    увеличивая срок вы переплатите еще больше ! лохотрон для тех кто не умеет считать. Ипотека в РФ это днище.
    +0-0
    Две монеты11 Июл 2022 в 15:27
    Текущая ситуация повторяет ситуацию на загородном рынке 2008-ого года, когда из-за роста цен спрос упал практически до нуля и с тех пор так и не восстановился. Как следствие застройщики перестали работать на этом рынке вплоть до 2020-ого года, когда появилась льготная ипотека на загородку (да и она не сильно помогла).

    Спрос упал на 80%, ипотека до 0.1% (= рассрочка). Ниже падать ипотечной ставке уже некуда, поэтому дальше или снижение цен или дальнейшее падение спроса на фоне снижения доходов населения (министерство экономического развития прогнозирует минимум 10 лет снижения доходов). Цена строительства в Мск/Спб/Сочи и рай.центре Тамбовской области одинаковая, разница лишь в цене земли. Так что потенциал для снижения цен просто колоссальный.

    Но, видимо, всё будет как на загородке: уменьшение числа проектов (в статье это упомянуто) и распродажа остатков по завышенным ценам + обилие нетаргетированной (= нецелевой, потому что застройщик сам не понимает кто этот дуралей) рекламы.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close
    close