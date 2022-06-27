20 июля — круглый стол «Серые» кабинеты в медицине: чем это опасно и как победить»

Несмотря на то, что уровень частной медицины в России за последние годы значительно вырос, до сих пор сохраняется такое явление как «серые кабинеты». О том, почему такое явление существует и как с ним бороться — поговорим на круглом столе.



Работают там вроде бы и профессиональные врачи, но на каких-то непонятных зачастую условиях, без лицензий, зато по сниженным ценам. Особенно страдают от таких «серых кабинетов» стоматологи, косметологи и даже — пластические хирурги (статья по теме).



Вопросы для обсуждения:

— Насколько распространено такое явление, как «серые кабинеты» сегодня? Сокращается ли их количество? Какие варианты «серых схем» бывают?

— Почему люди идут в «серые кабинеты» — это осознанное решение или неумение разбираться? Какова разница в цене?



— Что заставляет врачей работать подпольно? Почему они готовы идти на такие риски?

— Чем чревато посещение таких кабинетов? Какие проблемы со здоровьем можно потом получить?

— Как не стать пациентом «серого кабинета»?

— Какие меры по борьбе с «серыми кабинетами» вы считаете нужны? Кто с ними борется? Как объединить профессиональное сообщество в борьбе с «серыми кабинетами»?

