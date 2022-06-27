20 июля — круглый стол «Серые» кабинеты в медицине: чем это опасно и как победить»

Несмотря на то, что уровень частной медицины в России за последние годы значительно вырос, до сих пор сохраняется такое явление как «серые кабинеты». О том, почему такое явление существует и как с ним бороться — поговорим на круглом столе.
Работают там вроде бы и профессиональные врачи, но на каких-то непонятных зачастую условиях, без лицензий, зато по сниженным ценам. Особенно страдают от таких «серых кабинетов» стоматологи, косметологи и даже — пластические хирурги (статья по теме).
Вопросы для обсуждения:
— Насколько распространено такое явление, как «серые кабинеты» сегодня? Сокращается ли их количество? Какие варианты «серых схем» бывают?
— Почему люди идут в «серые кабинеты» — это осознанное решение или неумение разбираться? Какова разница в цене?
— Что заставляет врачей работать подпольно? Почему они готовы идти на такие риски?
— Чем чревато посещение таких кабинетов? Какие проблемы со здоровьем можно потом получить?
— Как не стать пациентом «серого кабинета»?
— Какие меры по борьбе с «серыми кабинетами» вы считаете нужны? Кто с ними борется? Как объединить профессиональное сообщество в борьбе с «серыми кабинетами»?
К участию в круглом столе приглашаются представители Комитета по здравоохранению, клиники, выступающие против «серых кабинетов», юристы.
Круглый стол состоится 20 июля 2022 года в 16.00.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru