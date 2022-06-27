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    20 июля — круглый стол «Серые» кабинеты в медицине: чем это опасно и как победить»

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    Несмотря на то, что уровень частной медицины в России за последние годы значительно вырос, до сих пор сохраняется такое явление как «серые кабинеты». О том, почему такое явление существует и как с ним бороться — поговорим на круглом столе.

    Работают там вроде бы и профессиональные врачи, но на каких-то непонятных зачастую условиях, без лицензий, зато по сниженным ценам. Особенно страдают от таких «серых кабинетов» стоматологи, косметологи и даже — пластические хирурги (статья по теме).

    Вопросы для обсуждения:

    — Насколько распространено такое явление, как «серые кабинеты» сегодня? Сокращается ли их количество? Какие варианты «серых схем» бывают?

    — Почему люди идут в «серые кабинеты» — это осознанное решение или неумение разбираться? Какова разница в цене?

    — Что заставляет врачей работать подпольно? Почему они готовы идти на такие риски?

    — Чем чревато посещение таких кабинетов? Какие проблемы со здоровьем можно потом получить?

    — Как не стать пациентом «серого кабинета»?

    — Какие меры по борьбе с «серыми кабинетами» вы считаете нужны? Кто с ними борется? Как объединить профессиональное сообщество в борьбе с «серыми кабинетами»?

    К участию в круглом столе приглашаются представители Комитета по здравоохранению, клиники, выступающие против «серых кабинетов», юристы.

    Круглый стол состоится 20 июля 2022 года в 16.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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