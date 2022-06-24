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    На «Газпром Арене» по время ремонта крыши с высоты упал человек. Спасти его врачам не удалось

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    6 комментариев

    Скорая увезла с территории стадиона в Петроградском районе мужчину, который упал во время сварочных работ на крыше.

    ЧП произошло на Футбольной алее, 1, накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июня. 52-летний сварщик подрядной организации работал на высоте шести метров на «Газпром Арене» и упал.

    Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в клинику МЧС имени Никифорова с многочисленными травмами головы и повреждением внутренних органов. Два часа врачи боролись за его жизнь, но мужчина скончался.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (6)

    Василий Геннадьевич
    На арене без наряда шага не сделаешь. Мы там красили. Может перецеплялся. Может веревку пережог. Хотя у сварщика должна быть цепь или трос металлический. Сейчас СИЗ не дорого стоят. Если не нравится что выдают, то люди сами обвязки покупают. Просто с собой забирают.
    SWd
    Многих проблем можно избежать, если сказать слово "нет" начальнику, который отправляет тебя на высоту без страховки. Искать новую работу - это лучше, чем запомниться всем молодым и красивым.
    So1nishko
    Постоянно наблюдаю как работы на крышах проводятся без страховочных тросов, просто самоубийцы работают.
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