На «Газпром Арене» по время ремонта крыши с высоты упал человек. Спасти его врачам не удалось

Скорая увезла с территории стадиона в Петроградском районе мужчину, который упал во время сварочных работ на крыше.
ЧП произошло на Футбольной алее, 1, накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июня. 52-летний сварщик подрядной организации работал на высоте шести метров на «Газпром Арене» и упал.
Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в клинику МЧС имени Никифорова с многочисленными травмами головы и повреждением внутренних органов. Два часа врачи боролись за его жизнь, но мужчина скончался.
Проводится проверка.