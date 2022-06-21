От магазинного чека до NFT-токенов. Как в ЦВЗ «Манеж» прошла первая в Петербурге ярмарка искусства «1703»

Себя показать, на других посмотреть и даже что-то продать. Первая петербургская арт-ярмарка не только справилась с этими тремя задачами, но и попыталась настроить город-музей на современный лад, объясняя всем желающим смыслы и чаяния современного искусства.



Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Поделиться Поделиться





Первая Санкт-Петербургская ярмарка искусства под названием «1703» продолжалась в ЦВЗ «Манеж» всего четыре дня. Подобный формат арт-мероприятий в Санкт-Петербурге опробовали впервые — на одной площадке объединились галеристы, коллекционеры, молодые и именитые художники, а посмотреть на современное искусство мог любой желающий.



Цифровое искусство, инсталляции, скульптуры, фотографии и множество произведений на стыке стилей и способов восприятия привезли в петербургский «Манеж», чтобы город-музей сделал шаг и в развитии современного российского искусства. Мероприятие нового, экспериментального для города формата организовал «Газпром» при поддержке городского комитета по культуре.



Как оказалось, город изголодался по прекрасному — в выходные на вход выстроилась солидная очередь, которая заворачивала за угол здания «Манежа». Превью мероприятия посетили более 1200 человек, а саму экспозицию работ из 23 художественных галерей России — около 10 тысяч посетителей.



На ярмарке работали три секции: «Галереи», «Коллекции» и «Цифровое искусство». Главной темой выбрали коллекционирование, не отказавшись при этом от дани уважения Петру Первому, отметившему недавно свое 350-летие.

— Символично, что эту ярмарку мы открываем в год празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора, основателя Петербурга Петра Алексеевича Романова, — заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на открытии ярмарки. — И название «1703» легко читается и несет глубокие смыслы — прежде всего, это год основания новой имперской столицы России Санкт-Петербурга. Одновременно ярмарка является знаком уважения личности Петра и его деятельности по сохранению и развитию культурно-исторического наследия России.



В качестве экспонатов на ярмарке можно было увидеть и смятый магазинный чек, и классическую картину, и вышивку, и макеты маленьких комнат, и сложнейшие композиции из белого пластика, и видеоинсталляции. Цвет, фактура, объем, освещение и атмосфера работали вместе, как бы приучая зрителя к многостороннему восприятию актуальных произведений.

— Современное искусство, как и любое другое, ведет диалог не только с современниками, но и с будущими поколениями, — отметил Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж». — Это, конечно, поиск и нового визуального языка, и новых сущностей, и налаживание своеобразного контакта.



В формате ярмарки искусством не только любовались, но и покупали — за четыре дня 20 галерей продали более 150 арт-объектов. Всего же выставили произведения 120 художников, совокупная стоимость работ которых оценивалась в 200 млн рублей.



Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В секции «Цифровое искусство» гостей ждали цифровые произведения и арт-объекты с NFT-токенами — в нескольких полутемных секциях все пульсировало и сверкало, можно было любоваться произведением на экране с мягкого пуфа или же детально изучить цифровую красоту в более привычных формах — скульптур, панно, картин, инсталляций.



В секции центр Art & Science Университет ИТМО показал работы студентов и выпускников на стыке искусства, науки и технологий. Проекты исследуют границы виртуального пространства, экспериментируют с традиционными материалами, преломляя их через использование научно-исследовательских методов, и переносят в выставочное пространство лабораторную эстетику.

Платформа Masters digital показала проект «Химеры» — NFT-выставку работ молодых медиахудожников из России и Казахстана. А Generative Gallery познакомил гостей с phygital-искусством на грани цифрового и физического, с инсталляциями, объектами и видео — конечно же, с NFT-токенами.



Искусство в массы

Современное искусство не могло не стать поводом для дискуссий. Лекторий ярмарки был постоянно занят — здесь проходили лекции и дискуссии от организаторов школы Masters на самые актуальные темы: от коллекционирования до биоарта и цифрового искусства. Или же можно было самому высказать мнение и задать вопрос в рамках арт-медиаций — активных диалогов под руководством арт-менеджера, арт-медиатора Натальи Агаповой. Желающих поучаствовать оказалось так много, что на арт-медиации нужно было записываться заранее. Те, кому не хватило места в зале, смотрели дискуссии онлайн, в общей сложности трансляции мероприятий лектория посмотрели более 320 тысяч человек.



Полина Аскери, владелица Askeri Gallery (Москва), прочла на ярмарке лекцию для начинающих «Современное искусство: как его любить». Многие бы добавили еще «и понять» — проблема доступности и понимания сегодня одна из главных в современном искусстве. Как рассказала Полина Аскери «Фонтанке», она ежедневно получает множество вопросов в соцсетях: люди просят рассказать о художниках или объяснить, почему та или иная работа стоит столько, пояснить, почему художник востребован, или научить отличать одно от другого. Поэтому она видит своей целью максимально популяризировать и развивать рынок современного искусства — галерея работает и с зарубежными художниками из Франции, Америки, Италии, Южной Кореи, популяризирует российское искусство за рубежом и привозит оттуда арт-объекты сюда. Так, например, на стендах Askeri Gallery и галереи «Триумф» были представлены работы корейских художников Кван Йонг Чана и Ли Чинчжу.



— Мы уже в день открытия видели огромное количество гостей, — продолжила Полина Аскери. — Люди интересуются искусством, и в таких мероприятиях есть большая потребность. Это было очень грамотное решение — делать не регулярную вечеринку в рамках ПМЭФ, а именно ярмарку, это дало возможность огромному количеству людей стать ближе к миру искусства, современным художникам. Именно за счет искусства человек может исследовать глубины своей души и расти духовно. Надо понимать, что кому-то нравится более концептуальное искусство, кому-то — более интерьерное, а кто-то хочет видеть у себя дома или в своей коллекции то, что более понятно и «ложится на душу», — получается, что это история про каждого из посетителей.



Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Поделиться Поделиться





— Мы никогда не идем на компромиссы и не стараемся упростить задачу зрителю, это было бы нечестно, — говорит Анастасия Панова, основатель галереи FUTURO (Нижний Новгород). — Мы делаем то, что нравится нашим художникам. И надо сказать, судя по нашей площадке, зритель потихоньку привыкает. Его нужно учить, искусство нужно прививать, а зрителю — «насматриваться» и «нахаживаться». Плюс крайне важна работа арт-медиатора, который многое объяснит. При этом, например, дети смотрят на искусство совсем по-другому — отталкиваясь не от концепции стенда или истории художника, а от внутреннего мироощущения — они еще не обременены жизненным багажом, который мог бы помешать восприятию.



В нужное время в нужном месте

В программе секции по главной теме «Коллекционирование» — три масштабных кураторских спецпроекта от Marina Gisich Gallery, KGallery и Центра визуальной культуры Béton. Все они раскрывают роль авторских коллекций в современном арт-мире.

Béton познакомил зрителя с авторскими фотоработами ведущих мастеров отечественной и зарубежной фотографии второй половины ХХ века — среди которых можно было найти, например, «мирные» работы одного из главных фотокоров Великой Отечественной — Евгения Халдея. В Marina Gisich Gallery переосмыслили более 20 лет работы рассказом о коллекционерах — партнерах галереи, среди которых особое место занимают известные спортсмены из ФК «Зенит». KGallery представила проект «ОДИННАДЦАТЬ» — к пятидесятилетию первой совместной выставки ленинградской группы художников с одноименным названием.

— Я за 15 лет своей работы не помню ни одной ярмарки современного искусства в Петербурге, так что она просто должна была появиться, — говорит Кристина Березовская, владелица и куратор галереи KGallery (Санкт-Петербург). — Учитывая сложное время, ярмарку принимали не все — кому-то казалось, что не время сейчас проводить увеселительное событие. Но Петербург достоин иметь свою площадку, где местные, московские и региональные художники могли бы показывать свои работы, галеристы их продавать, а посетители — ими любоваться. Здесь представлен максимально наглядный срез того, что представляет собой современный рынок искусства. И как следствие, это прекрасная возможность коммуникации всех со всеми — от художников и галеристов до покупателей, коллекционеров, искусствоведов.



Эксперт отметила, что ярмарка современного искусства все же в первую очередь — коммерческое мероприятие, цель которого — выступить медиатором, посредником между художником и покупателями. Этой цели еще служат галереи, но далеко не у всех и не всегда есть возможность и желание тратить на них свое время.

— Петербург часто уступает Москве по количеству и масштабу мероприятий, — отметила Елена Кузьмина, представительница галереи AZOT (Москва). — Но такие крупные, как, например, Юридический и Экономический форумы, за счет обширной программы позволяют делать подобные мероприятия и собирать в одном месте людей, у которых в обычное время нет для этого повода. В Москве у нас есть Cosmoscow и АРТ-Москва, так что появление своего крупного мероприятия в Петербурге важно для построения коммуникации и консолидированного арт-рынка.



Бизнес и смыслы

Основной запрос сегодняшнего арт-рынка в открытости и прозрачности. По словам Елены Кузьминой, современное искусство должно перестать быть чем-то закрытым, недоступным и эксклюзивным. Но поскольку еще со стороны всех участников процесса назрел серьезный запрос на коммуникацию, подобная ярмарка объединяет не только профессионалов, но и людей, которые занимаются по жизни чем-то другим, не связанным с искусством. Как отметила эксперт, показательно, что мероприятие проходит в Центральном выставочном зале, а не в камерной галерее «для своих», что дает арт-рынку шанс показать доступность современного искусства.



— Сейчас объективно сложно существовать любой арт-институции без какой-либо поддержки, — продолжила Анастасия Панова. — Ярмарки — это, в первую очередь, продажи, как бы прагматично это ни звучало. Но мы больше не про рынок, а про идею и концепцию, поэтому каждый наш стенд — попытка сделать именно выставку. Это первый опыт нашего присутствия в Петербурге, а ярмарка — первый опыт события такого уровня для города. Для меня участие в ярмарке — отличная возможность представить художников, которых мы поддерживаем, помочь им стать более узнаваемыми.

Основательница галереи современного искусства a—s—t—r—a, серийный предприниматель, коллекционер Алина Крюкова вспомнила четыре ключевых вопроса Иммануила Канта: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? И что такое человек?» По ее словам, после февральских событий вопрос «На что теперь надеяться?» триггерит игроков арт-рынка, большинство из которых задумались о мотивации.

— Я поняла, что надеяться я могу только на две вещи — на стратегию объединения с другими профессиональными игроками, чтобы в процессе синергии выработать единое смысловое концептуальное поле, определиться с векторами развития, — пояснила «Фонтанке» Алина Крюкова. — Второе — я могу надеяться на бизнес. У государства свои задачи, особенно в историческом контексте, но бизнес — это всегда архитекторы будущего, которые, несмотря ни на какие исторические события продолжают двигаться вперед, совершать поступки. Эта ярмарка — самый необходимый шаг, сделанный очень вовремя. Мы, галеристы, знаем, насколько трудно предпринимателю сориентироваться в сфере искусства, как трудно настроить мост между бизнесом и культурой. Предприниматели создают архитектуру будущего в своих проектах, а культура наполняет их смысловым содержанием. И вот если их объединить, то наше будущее может быть прекрасным, ярким и полноценным.



Помимо кризиса смысла и самоидентификации обострились еще и такие проблемы арт-сферы, как отсутствие экспертной оценки и рейтингов. По словам Алины Крюковой, проблемы решает существующая уже два года Ассоциация галерей, консолидирующая усилия 25 ведущих галерей России. Их общие задачи — повысить прозрачность арт-рынка, дополнить списки художников и выделить ряд четких критериев, которые влияют на стоимость работ, чтобы в итоге появился понятный вектор ценообразования. Кроме того, сейчас разрабатываются правовые нормы, чтобы облегчить заключение арт-сделок и сделать их прозрачными. Эксперт считает, что все вместе это может подстегнуть предпринимателей и обратить их внимание на инвестирование в искусство.

Если в первый день ярмарки еще выражали надежду на то, что она станет регулярной, то по ее итогам это уже можно с уверенностью утверждать.

— В арт-сообществе уже многие годы шла дискуссия о том, что культурной столице России не хватает собственной ярмарки современного искусства, — пояснил Вадим Навоенко, генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома. — Мы решили это исправить — организовать столь масштабный проект, на котором сразу же сконцентрировалось внимание практически всех галеристов, кураторов, коллекционеров и, само собой, художников. С задачей мы справились при поддержке участников и партнеров «1703» и, конечно же, жителей Петербурга — самых интеллигентных, но при этом строгих критиков культурных инициатив.



По его словам, ярмарка станет центральным ежегодным событием в экосистеме мероприятий, посвященных поддержке искусства.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»