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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым:

    "Раскол" Европы. Китайский поворот. "Русские шпионы". ПМЭФ-2022.

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    Перспективы Евросоюза. Вероятность военных действий в Тайване. Нидерланды и Великобритания поймали российских "агентов".

    Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes

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