В России проходит месяц осведомлённости о заболевании БАС

Во всём мире и в России июнь — это месяц осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе. В течение месяца болеющие и их родные вместе с профильными НКО проводят мероприятия в поддержку людей с этим заболеванием.

Вместе с семьями болеющих, волонтёрами, журналистами фонд помощи людям с БАС «Живи сейчас» рассказывает о диагнозе и о людях, которые сталкиваются с ним в России и учатся жить полноценно, несмотря на болезнь. Это очень трудно без помощи общества, врачей, государства. Поэтому так важно, чтобы о БАС знали как можно больше, говорят в фонде.



БАС (боковой амиотрофический склероз), более известный как болезнь Стивена Хокинга, — это неизлечимое прогрессирующее заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. У болеющего постепенно парализует все мышцы, в результате чего он теряет способность двигаться, глотать, говорить и дышать, но сохраняет ясность сознания. По оценкам экспертов, в России всего от 12 до 15 тысяч человек с этим диагнозом, но не всем из них он поставлен.

БАС диагностируется методом исключения других схожих по симптомам заболеваний, и этот процесс может занимать годы. Ранние симптомы могут быть едва различимы: общая слабость, невнятность речи, трудность глотания, слабость в стопе (спотыкания), нарушения мелкой моторики (проблемы с молниями/пуговицами).



По статистике, мужчины болеют чаще, чем женщины, а наиболее распространенный возраст при БАС от 50 до 70 лет. В 90% причина заболевания неизвестна, и только в 10% случаев БАС вызван генетическими изменениями. После постановки диагноза живут в среднем 2–5 лет. Лекарства от БАС не существует.

Фонд «Живи сейчас» подготовил инфографику с главными фактами о БАС. С её помощью каждый может помочь в распространении информации о боковом амиотрофическом склерозе.

Поделиться Поделиться





Каждый новый июнь фонд «Живи сейчас» старается проводить ярче обычного. Как рассказали в благотворительной организации, в этом году планируется запустить две акции о жизни с БАС: одна из них будет связана со всемирно известной жевательной резинкой (БАС is), а другая — c новейшими криптотехнологиями. Люди с БАС, у которых пока не пропал голос, записали свои голоса, рассказав о самом важном в их жизни. Их речь оцифрована и собрана в коллекцию цифровых капсул, которые будут представлены на специальной блокчейн-платформе.



В конце июня люди с БАС и волонтеры встретятся на ежегодном «Васильковом пикнике». На нём собираются болеющие, их родные, друзья, волонтеры и врачи.

В июне также запускается масштабное исследование пациентского сообщества. Будет проведен опрос пациентов с БАС, подопечных фонда, на тему качества оказания медицинской помощи, течения болезни, качества жизни людей с БАС.

Фонд «Живи сейчас» — единственный в России, оказывающий системную помощь людям с диагнозом БАС. Был создан в 2015 году самими пациентами и их близкими.

