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    Духовный путь 2.0

    Духовный путь 2.0. Проценты под запретом, или Необычный взгляд на ислам

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    Ислам считают одной из самых сложных религий: следовать ее правилам весьма непросто. Чего стоят только пять ежедневных намазов, совершать которые следует, омыв предварительно руки и ноги... Продолжая проект «Духовный путь 2.0», «Фонтанка» поговорила с молодым мусульманином-суннитом*.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Орхан Салматов — юрист по образованию, но в профессии сейчас делает первые шаги. После университета несколько лет работал в аптечном бизнесе, дослужился до директора сети — и уволился. Вернулся в юриспруденцию. Родители молодого мусульманина люди светские, приверженность исламу — личный выбор Орхана.

    Знакомые часто расспрашивают его о причинах, по которым он принял эту веру. «Фонтанка» не осталась в стороне и тоже задала Орхану 10 необычных вопросов о религии.

    — Как мусульмане относятся к финансам?

    — Коран ясно говорит: деньги следует зарабатывать лишь дозволенным и честным путём, мусульмане должны расходовать их разумно. Я стараюсь следовать правилам ислама: не быть скупым, но и не впадать в расточительство, не покупать греховные и запретные вещи. Вообще же мужчине правильнее всего тратить деньги на свою семью и помощь нуждающимся — в том числе родственникам. Я так и стараюсь поступать.

    Давать в долг под проценты Коран запрещает. Поэтому стараюсь не одалживать и не пользоваться банковскими картами там, где это возможно. С каждой транзакции по карте сразу несколько организаций получают процент — он незаметен, но заложен в цене товара. Тот, кто расплачивается картой, платит процент, поощряя тем самым нарушение заповеди.

    — Можно ли приверженцам ислама делать пластические операции?

    — Есть четкие требования, которые наша вера предъявляет к внешнему виду человека: он должен быть опрятным и аккуратным. В хадисе (изречении пророка Мухаммеда) сказано: «К естеству человека относится следующее: стрижка усов, отпускание бороды, чистка зубов палочкой, промывание носа, обрезка ногтей, промывание меж пальцев, выщипывание волос под мышками, стрижка волос на лобке, подмывание водой и обрезание».

    Мужчине и женщине можно удалять волосы на теле, если они растут в избытке. Например, брить ноги.

    Пластические операции разрешены лишь в том случае, если у человека есть те или иные уродства. Приукрашивание, изменение обычных форм тела или лица на более привлекательные недопустимы, потому что это меняет внешний вид человека, творение Аллаха.

    — Разрешено ли правоверному пользоваться Интернетом?

    — Пророк Мухаммед сказал: «Если ты что-то делаешь, то делай это хорошо».

    Для мусульманина можно в Интернете всё, что разрешено в обычной жизни. А всё запретное остается таким и в виртуальной среде. С помощью Сети можно существенно улучшить качество и эффективность просветительской работы, уровень образования. Было бы глупо игнорировать подобные достижения. Я прохожу онлайн-курсы по повышению религиозного и светского образования, учу арабский язык. Активно пользуюсь видеохостингом. Чтобы избежать мешанины в информации, у меня, например, четыре аккаунта — отдельно для роликов юридического сообщества, аналитики о недвижимости, видео об IT и для новостной ленты.

    Фото: Фонтанка.ру
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    — Что можно и нельзя есть верующим в Аллаха?

    — Разрешенными продуктами питания считаются: мед; коровье, козье, верблюжье молоко; фрукты и овощи; орехи, злаки; рыба; растения, не опьяняющие разум; мясо овец, коз, верблюдов, куриц, гусей, уток, говядина. Главное условие дозволенности мяса — то, что животное должно быть заколото согласно канонам ислама.

    Мы не едим собак, свиней, кошек, ослов, жаб, змей и рептилий, а также хищников: тигров, волков, львов, хищных птиц типа орла, ястреба, сокола. Запреты распространяются как на само мясо, так и на жир, а также на вспомогательное сырье и на материалы для изготовления продукции — вроде натуральных колбасных оболочек или желатиновых загустителей.

    Любопытно, что это несет прямую пользу здоровью. Например, взять запрет на употребление свинины. Когда Коран был ниспослан верующим, в VII веке, никто этого не знал, но позже ученые доказали, что именно это мясо может усугубить воспалительные процессы в организме и спровоцировать развитие артроза и гипертонии.

    — Алкоголь запрещен Кораном. А что ставят на стол в праздник?

    — Согласно исламскому праву, мусульмане должны пить чистые, полезные и канонически не запрещённые напитки. Другими словами, кроме алкоголя практически всё разрешено. Наиболее известные напитки, которые мы употребляем, — шербет (прохладительный коктейль на основе сока) и айран. Также популярны вода с лимонным соком и карак — чай, в который добавлены молоко, гвоздика и корица.

    — Кем нельзя работать мусульманину?

    — Коран это четко регламентирует. Нельзя, например, ваять статуи, торговать ими. Запрещено также продавать свинину или алкоголь, да и вообще с этим работать (например, барменом). Также не одобряется ростовщичество и смежные с ним виды работ: например, кредитный брокер. Я при выборе профессии для заработка руководствовался тем, чтобы моя деятельность не нарушала запреты Аллаха. Я юрист. Если меня попросят защищать заведомо неправого человека — просто не возьмусь за это дело. Но когда ты работаешь в офисе, компания не ищет того, на чьей стороне правда: ей нужно выиграть дело и получить за это деньги. Особо никто не разбирается — клиент прав или нет. Поэтому я решил, что не буду работать в штате. Так я смогу отказаться от ведения дел, противоречащих моим принципам.

    Если мусульманин будет защищать заведомо неправого человека, заработанные им деньги будут греховными (недозволенными). На них запрещено содержать себя и семью, совершать паломничество, помогать родственникам, давать ими милостыню и т. д.

    — Можно ли пользоваться современным модным транспортом: самокатами, моноколесами, велосипедом? Играть в футбол?

    — Не запрещено, ведь люди должны уделять внимание своему здоровью. Есть изречение пророка Мухаммеда, оно звучит так: «Поистине, у твоего тела есть на тебя право». В футбол мусульманину играть не только можно, но и нужно, но делать из этой игры объект поклонения не стоит.

    — Во сколько приходится ложиться спать, чтобы встать на первый намаз?

    — Время первой молитвы в течение года меняется. С 21 июня она начинается с 01:20 до 03:20, с 21 декабря — с 08:00 до 10:00 утра. Исходя из этого я и строю свое ночное время. Например, сейчас и летом не ложусь спать, пока не совершу утренний намаз, а зимой встаю в 07:30.

    — Почитание старших — важная часть мусульманской культуры. А нужно ли беспрекословно слушать любых старших или только родителей?

    — Родителей нужно почитать — ослушание возможно только в том случае, если их наказы противоречат Корану. К другим старшим родственникам следует проявлять уважение, если есть возможность — помогать им и стараться поддерживать родственные связи. Это вообще очень важно. Например, в хадисе сказано: если поссорились двое братьев, то их грехи не будут прощены Аллахом, пока они не помирятся. Ну и, конечно, необходимо заботиться о пожилых родителях.

    — Правда ли, что в исламе к женщине относятся как к зависимому от мужчины существу? Как ислам определяет ее место?

    — Это не так. Ислам дает женщине очень много прав, в том числе, конечно, на свое мнение. У нее есть полное право отклонить или принять предложение о замужестве, свидетельствовать в суде, высказываться по любому общественному вопросу и иметь голос в политике. Ей можно занимать важные посты в органах исполнительной власти, участвовать в общественной и политической жизни общества.

    С согласия мужа мусульманка может и заниматься бизнесом, но тратить деньги на содержание себя и детей — не обязана. Это долг ее супруга. Женщина — хозяйка своего имущества и имеет полное право не отчитываться мужу о личном доходе.

    Я помню, как несколько лет назад обсуждал эту тему с коллегой. Она заявила, что ни за что не будет сидеть дома. Спустя четыре года мы с ней опять разговаривали, и она сказала, что хочет заниматься детьми и не задумываться о материальных вопросах. У меня много русских друзей, которые приняли ислам (врачи, оперные певцы, юристы), и их жёны рады своему положению. Они особо не горят желанием работать и воспитывают детей.

    Как живут последователи других религий, читайте здесь.

    * Суннизм — одно из самых крупных течений ислама, имеющее множество последователей.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Фонтанка.ру

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