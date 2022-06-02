15 новых телесериалов июня: выбор «Фонтанки»

В июне вернутся с новыми сезонами самые крутые сериалы пятилетки — «Пацаны», «Академия «Амбрелла», «Мир Дикого Запада» и другие. Из новинок — Лиза Боярская в новой криминальной драме «Без правил».

«Пацаны» / The Boys

Лучший сериал-стёб про комиксы

Где/когда: Amazon Prime Video — с 3 июня 2022

Лето начнётся с камбэка одного из самых крутых комикс-шоу — чёрной комедии «Пацаны». Напомним, действие сериала разворачивается во Вселенной, где супергерои стали частью корпоративного мира. Если они и спасают людей, то только ради того, чтобы получить больше рекламных контрактов. Они настоящие звёзды, но при этом максимально неприятные люди, которым на всех наплевать. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер собирает свою команду, чтобы противостоять супергероям-лицемерам. Отряд получил неофициальное название «Пацаны».



Сериал-стёб на мир супергероев основан на одноимённой серии комиксов сценариста Гарта Энниса и художника Дэрика Робертсона, выходившей с 2006 по 2012 год. Третий сезон шоу, по признанию его авторов, станет самым безумным из существующих. Ну а в главных ролях тех самых «пацанов» всё те же Карл Урбан и Джек Куэйд.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





«Ирма Веп» / Irma Vep

Американская телеадаптация одноимённого фильма Оливье Ассайаса

Где/когда: HBO — с 6 июня 2022

Не секрет, что Голливуд эксплуатирует самых талантливых режиссёров мира по принципу: «Если у вас отличный фильм, тогда снимите нам его американский ремейк!» На этот раз «взялись» за чудесного французского режиссёра и сценариста Оливье Ассайаса («Персональный покупатель», «Летнее время») и сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. Медиаимперия HBO заказала телесериал по мотивам его же комедийной драмы 1996 года «Ирма Веп».



Тогда, в середине 90-х, мы видели следующий сюжет: взявшись снимать ремейк немого фильма начала века о вампирах, режиссёр Рене Видаль приглашает на главную женскую роль популярную гонконгскую актрису Мэгги Чун. Не говорящая по-французски звезда прибывает в Париж, и сумасшедшие съёмки начинаются.

В телесериале образца 2022 года в центре внимания окажется уже американская актриса, её сыграет шведка Алисия Викандер, которая отправляется в Париж на съёмки в ремейке немого фильма «Вампиры». Но всё усложняется на съёмочной площадке, когда границы между её персонажем и её реальной сущностью начинают стираться.



Оливье Ассайас собрал для сериала «Ирма Веп» абсолютно международный актёрский ансамбль: Том Стёрридж, Байрон Бауэрс, Кэрри Браунштейн, Адриа Архона, Чэнь Фала и Венсан Макен. Любимица и муза режиссёра — Кристен Стюарт — также появится в небольшой роли! Ну а саундтрек у сериала, пожалуй, самое примечательное во всём проекте: его сочинил Тома Бангальтер из французского электронного дуэта Daft Punk, распавшегося в прошлом году.



«Мисс Марвел» / Ms Marvel

Очередной комикс-сериал из вселенной Marvel



Где/когда: Disney+ — с 8 июня 2022

Телевселенная Marvel «прёт» как дрожжевое тесто — в начале июня пред нами предстанет новый персонаж с персональным телешоу — Мисс Марвел. Американка пакистанского происхождения, мусульманка из Джерси Камала Хан обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Чёрным Громом он пробудил в людях древние гены. В результате Камала получила способность растягивать своё тело и менять внешний облик — это и есть Мисс Марвел.



Вообще, в комиксах Marvel есть неразбериха с героями, которые носят имя самого издательства. В 1967 году дебютировал Мар-Велл, шпион неземной расы крии, которого послали на Землю, где он довольно быстро очеловечился. А через год на страницах комиксов появилась лётчица Кэрол Дэнверс, которая работала в ЦРУ и НАСА. Кэрол влюбляется в Мар-Велла (он выступает под именем Капитан Марвел), а затем получает его суперспособности. Девушка взяла псевдоним Мисс Марвел и действовала сольно и в составе Мстителей, она сменила несколько псевдонимов и костюмов, а в 2012 году стала Капитаном Марвел в честь своего погибшего возлюбленного. Так имя Мисс Марвел оказалось вакантным, и в 2013 году его заняла новая супергероиня.



«Мисс Марвел» — это уже пятый сериал Disney+, расширяющий киновселенную Marvel. Камала Хан тут вполне соответствует комиксному канону: она пакистано-американский подросток из Джерси-Сити, фанатка супергероев и Капитана Марвел. Её сыграла дебютантка — актриса Иман Веллани, кстати, тоже из семьи пакистанских мусульман.



«Женщина в состоянии развода»

Драмеди о сильной женщине в России

Где/когда: KION — с 9 июня 2022

Из отечественных сериальных новинок можно обратить внимание на историю о поиске счастья вопреки социальному давлению — комедийную мелодраму «Женщина в состоянии развода» с Марией Машковой в главной роли. Сериал был снят ещё в 2019 году, но стартует на стрим-сервисе KION только сейчас.

«Женщина в состоянии развода» — ироничная и тёплая история о поколении 30-летних с Анной Котовой-Дерябиной, Артёмом Ткаченко и Данилой Якушевым. Главная героиня Вера живёт в своё удовольствие: год назад она развелась с мужем и укоренилась в мыслях, что брак переоценён. Всё меняется после планового посещения гинеколога: оказывается, из-за проблем со здоровьем Вера может лишиться возможности родить ребёнка. Ей предстоит сделать определённый выбор и решить, что именно ей нужно для счастья.



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«Близкие друзья» / Queer as Folk

Ремейк ремейка ремейка — гей-драма о трудностях бытия

Где/когда: Peacock — с 9 июня 2022

В месячник ЛГБТ-прайда — 2022 американский потоковый сервис Peacock среди всего прочего устроит премьеру гей-драмы «Близкие друзья» — ремейк одноимённого британского сериала 1999 года и американской адаптации кабельной телесети SHOWTIME 2000–2005 годов. «Близкие друзья» прогремели в начале нулевых: для той поры история о ЛГБТ-людях была смелой и провокационной. Сначала вышло британское шоу, а затем — американская версия. И вот спустя 20 лет история вновь возвращается на экраны.

За создание обновленного шоу взялся Стивен Данн («Маленькая Америка»), выступивший режиссёром и сценаристом. Рассел Т. Дэвис, создатель оригинального британского сериала, стал одним из исполнительных продюсеров. Действие теперь переместилось в Новый Орлеан. В центре истории — разношёрстная группа друзей, чья жизнь меняется после трагедии.



Главные роли достались Девину Уэю, Фину Аргусу, первому небинарному актёру Джесси Джеймсу Кейтелю, Кэндис Грейс, квир-активисту Джонни Сибилли и ЛГБТ-активисту и защитнику прав инвалидов Райану О’Коннеллу. Увидим мы в кастинге и до боли знакомые лица: Ким Кэттролл (Саманта из «Секса в большом городе») вместе с Джульетт Льюис будут играть мам некоторых героев.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





«Становление Елизаветы» / Becoming Elizabeth

Историческая драма про Елизавету Тюдор

Где/когда: Starz — с 12 июня 2022

«Давненько» ничего не было слышно о Тюдорах — самой знаменитой английской королевской династии, судя по количеству фильмов и сериалов им посвящённых! Ситуацию решил исправить американский кабельный телеканал Starz, поднаторевший на исторических костюмных телепроектах. Его новый сериал в этом жанре — вновь про Тюдоров и опять про Елизавету Английскую, ту самую дочь Генриха VIII, после которой Англия перестала быть прежней.

На этот раз в основе шоу «Становление Елизаветы» положена одноимённая история молодой британской сценаристки и драматурга Ани Рейсс. Сюжет прост: Англия, середина XVI века. Принцессе Елизавете нужно выжить в жестокой политической борьбе, чтобы стать королевой. В главной роли на этот раз — немецкая актриса Алисия фон Риттберг, а её сестру — Принцессу Мэри (она же будущая королева Мария, окрещённая народом Кровавой) — сыграла Ромола Гарай.



«Старик» / The Old Man

Детективный сериал о мести

Где/когда: FX — с 16 июня 2022

В середине июня американская кабельная телесеть FX выпускает новый детективный сериал «Старик», снятый по одноимённому роману Томаса Перри. Дэн Чейз — оперативник ЦРУ, который уже несколько десятилетий как оставил службу. Однажды на пороге его дома появляется группа убийц, присланных устранить Чейза, и он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе. Чтобы сохранить своё будущее, Чейз теперь должен опять взяться за оружие.

В главных ролях — Джефф Бриджес и Джон Литгоу. Примечательно, что пилотную серию снял Джон Уоттс, режиссёр свежей трилогии про «Человека-Паука».



«Академия «Амбрелла» / The Umbrella Academy

Сиблинги-супергерои возвращаются

Где/когда: Netflix — с 22 июня 2022

Стриминг Netflix во второй половине июня порадует поклонников добротного комикс-сериала «Академия «Амбрелла»: выходит третий сезон! Это проект про супергероев, которых собрал приёмный отец, чтобы спасти человечество. В новых сериях семья Харгривз нашла соперника в лице Академии «Спарроу», которая заняла их место во время путешествия во времени.



«Медведь» / The Bear

Кулинарная комедия про Чикаго и сэндвичи

Где/когда: Hulu — с 23 июня 2022

Большая премьера потокового сервиса Hulu в июне — комедия «Медведь». В центре сюжета — крутой шеф-повар, который из-за внезапной смерти брата вынужден вернуться в родной Чикаго, чтобы заправлять семейным магазином по продаже сэндвичей с нелепым названием «Настоящая говядина из Чикаголэнда».

Автор сериала — сценарист и режиссёр Кристофер Сторер, подаривший миру такие нетривиальные телепроекты, как «Рами» и «Дикинсон». В продюсерах числятся: Хиро Мурай, отвечающий за мегакрутой сериал «Атланта», и Джоэнна Кало, ответственная за «Коня БоДжека». Главную роль в восьмисерийном «Медведе» сыграл Джереми Аллен Уайт из «Бесстыжих».



«Бумажный дом: Корея» / Money Heist: Korea — Joint Economic Area

Корейский ремейк культового испанского телесериала



Где/когда: Netflix — с 24 июня 2022

Не успел отгреметь финальный пятый сезон крутой испанской криминальной драмы «Бумажный дом», как на Netflix на подходе корейский ремейк телехита. Сюжет немного фантастический: Север и Юг Корейского полуострова объединились и выпустили единую валюту, но обещанное правительством экономическое процветание оказалось не для всех. Профессор планирует амбициозное ограбление и берёт в команду недовольных текущей ситуацией подельников. Идеальный план летит коту под хвост, когда грабителям приходится взять заложников.



Роль Токио в сериале «Бумажный дом: Корея» исполнила Чон Джон-со («Пылающий»), руководителем ограбления стал Ю Джи-тхэ («Олдбой»), а его помощника сыграл актёр из сериала «Игра в кальмара» Пак Хэ-су.



«Женщина при деньгах» / Loot

Комедия про внезапно разбогатевшую женщину

Где/когда: Apple TV+ — с 24 июня 2022

Ещё одна комедия и на этот раз сериальная премьера стрим-сервиса Apple TV+ — «Женщина при деньгах». Новинку создала талантливая комедийная парочка сценаристов — Алан Янг («Мастер не на все руки») и Мэтт Хаббард («Студия 30»). В главной роли — Майя Рудольф, которая уже работала с парнями раньше над сериалом «Навсегда» для Amazon.



В центре сюжета — героиня Майи Рудольф по имени Молли Новак, которая после 20 лет брака разводится, и ей нужно решить, что делать с новообретёнными 87 миллиардами долларов. Женщина включается в работу своего благотворительного фонда и возвращается в реальный мир.



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«Человек против пчелы» / Man vs Bee

Комедия в Роуэном Аткинсоном

Где/когда: Netflix — с 24 июня 2022

Вслед за Майком Майерсом со своим персональным комедийным телесериалом появится и британский комик Роуэн Аткинсон. На Netflix стартует сериал «Человек против пчелы», в котором мужчина присматривает за шикарным особняком и в процессе вступает в противостояние с вредным шмелём. Нетрудно догадаться, что Роуэн Аткинсон сыграет — нет, не шмеля (хотя мог бы), а того самого горе-смотрителя.

За комичными битвами понаблюдаем в ожидании 2023-го, когда выйдет долгожданный фильм «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе, где Роуэн Аткинсон сыграл одну из главных ролей.



«Мир Дикого Запада» / Westworld

Сай-фай драма о техногенном социуме



Где/когда: HBO — с 26 июня 2022

Все надеялись, что некогда пафосный и громогласный сериал «Мир Дикого Запада» закончится после третьего сезона, но, оказалось, не судьба: нам предстоит смотреть четвертый, который стартует в эфире HBO в конце июня. В сериале Джонатана Нолана в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» андроиды выполняют любые прихоти посетителей, в то время как те чувствуют безнаказанность и абсолютную свободу действий. Робота убили — не беда, техники его починят, сотрут память и снова поставят в строй. Но оказывается, что далеко не все роботы теряют воспоминания. И они устраивают вселенскую революцию, которую никак не могут завершить — мало им мести людям, они хотят истребить человечество!



В новых сериях мы увидим практически всех основных персонажей и играющих их актёров. Среди новичков — актриса Ариана ДеБос, недавно получившая Оскар за свою роль в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга.



«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building



Комедийный детектив про убийства на Манхэттене

Где/когда: Hulu — с 28 июня 2022

В последних числах первого летнего месяца возвращается с новым вторым сезоном и один из лучших новых сериалов прошлого года — комедийный детектив «Убийства в одном здании». Снятый по мотивам одноимённого популярного подкаста, проект показывает, как жители элитного ЖК на Манхэттене сами расследуют убийства в своём доме.

В первом сезоне в лучших традициях Агаты Кристи убийцей оказался один из своих, правда, трёх главных героев — двух пенсионеров и девицу — тут же подставили. Смогут ли персонажи оправдаться и найти, наконец-то, настоящего виновника?

В главных ролях по-прежнему Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, а в новых сериях добавятся Эми Шумер в роли самой себя (типа поселилась в бывшей квартире Стинга), легенда Голливуда — Ширли Маклейн, а также Кара Делевинь, Андреа Мартин и Майкл Рапапорт.



«Без правил»

Криминальная драма с Лизой Боярской

Где/когда: Premiere — июнь 2022

Ещё одна громкая российская сериальная премьера июня 2022-го — новая криминальная драма с Лизой Боярской «Без правил» в онлайн-кинотеатре Premier.



Когда-то компания Ольги Лебедевой приобрела автопарк, вместе с которым получила заброшенный пионерский лагерь в области. Неожиданно выясняется, что место, где расположен лагерь, богато минеральными водами. Соответственно и цена на ранее никому не нужную землю поднимается во много раз, а Ольга оказывается в центре криминальной разборки.

Боярская играет принципиальную и честную бизнесвумен, которая живёт строго по правилам. Компанию Лизе составили Гоша Куценко и Александр Робак. Снял «Без правил» Иван Китаев, режиссёр нашумевшего телесериала «Бывшие».



Фото: пресс-служба Premier Фото: пресс-служба Premier Поделиться Поделиться



