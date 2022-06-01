«Верните 2020-й»: насколько реально обрушился рынок ипотеки из-за «заградительных» ставок

В апреле рынок ипотеки в России обрушился более чем на
Апрель 2022 года, пожалуй, можно назвать худшим за последние годы месяцем для рынков ипотеки и продажи квартир. Как следует из данных Центробанка РФ, в апреле российские банки выдали
При этом в марте 2022 года всё было очень неплохо. Банки выдали
В итоге апрельские показатели обрушились в сравнении с мартовскими на
В мае, судя по всему, кардинально ничего не изменится. Застройщики отмечают, что продажи у них остались на уровне апреля, несмотря на снижение ставки по льготной ипотеке с господдержкой с 12 до
Но есть надежда, что в июне всё начнет налаживаться. В конце прошлой недели ЦБ снизил ключевую ставку на
Только это лишь рекламная ставка по кредиту. Настоящая зависит от слишком большого количества факторов, чтобы перечислять их в одном релизе. В первую очередь банки смотрят на объем первоначального взноса. Чем он выше, тем меньше срок кредита и тем меньше ставка. Сократить срок можно, увеличив ежемесячный платеж. «Сколько составляет ваш чистый доход? — поинтересуется тогда кредитный менеджер. — Будете ли страховать жизнь и брать страховку от потери работы?» Без страховок, конечно, никакой кредит не выдадут — если хотите, сумму включат в тело займа. Так, по зернышку, ставка вырастает на
По данным Единого ресурса застройщиков, средняя сумма ипотеки в Петербурге составляет 4,56 млн рублей. Если взять даже минимальную ставку 1
Поскольку решающее значение для заемщика имеет всё же не ставка, а ежемесячный платеж, застройщики с помощью субсидирования ставки снижают ее до
Еще одна надежда застройщиков — на то, что в июне закончится срок трехмесячных депозитов, которые успели положить под высокие ставки в марте, после первого повышения ключевой. Таких ставок уже нет и не будет, и есть вероятность, что часть этих денег пойдет на покупку недвижимости.
Такого обвала, как в апреле, рынок ипотеки не видел даже во время пандемии коронавируса. В апреле 2020 года количество выданных кредитов сократилось со 133 до 97,5 тысячи, или на
К слову, и средняя ставка по выданным кредитам опускалась в июне 2021 года до
«В отличие от кризиса, вызванного пандемией, когда заемщики активно обращались за реструктуризацией кредитов, в текущем кризисе этот процесс может быть растянут во времени. При этом ухудшение качества кредитного портфеля может быть более значительным и гораздо более длительным, чем в 2020 г., так как экономике потребуется больше времени на адаптацию к новым внешнеэкономическим условиям и реализацию структурных изменений», — прогнозирует ЦБ в новом Обзоре финансовой стабильности. Доля кредитов, реструктурированных ипотечными заемщиками в марте — апреле 2022 года, в 20 раз меньше, чем за наиболее напряженный период пандемии — апрель — май 2020-го.
Во второй половине 2022 года регулятор ждет рост доли льготных ипотечных кредитов за счет «сжатия рынка вторичной ипотеки» в условиях высоких ставок. При этом расширение программ госсубсидирования ипотеки может привести к негативному эффекту, если цены на жилье снизятся. «В случае существенного снижения цен часть заемщиков в сегменте первичной ипотеки будет иметь задолженность, превышающую текущую стоимость приобретенного ими жилья», — отмечает ЦБ.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»