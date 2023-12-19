Эксперты прогнозируют снижение спроса на первичном рынке жилья на 30% в первом полугодии 2024 года

Спрос на новостройки в первой половине 2024 года может снизиться на 30% в связи с возможным ростом первоначального взноса до 30% и сокращением максимальной суммы льготной ипотеки с 12 до 6 млн рублей для Москвы и Петербурга. Как отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, во втором полугодии ситуация восстановится при условии снижения ключевой ставки до 9–10%.



— Сейчас не менее 30% потенциальных покупателей вынуждены будут отложить покупку недвижимости, чтобы оценить свои возможности или продолжать копить на первоначальный взнос, — говорит эксперт. — Это скажется на продажах девелоперов и на объемах выдачи ипотеки.

