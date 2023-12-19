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    Эксперты прогнозируют снижение спроса на первичном рынке жилья на 30% в первом полугодии 2024 года

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    Спрос на новостройки в первой половине 2024 года может снизиться на 30% в связи с возможным ростом первоначального взноса до 30% и сокращением максимальной суммы льготной ипотеки с 12 до 6 млн рублей для Москвы и Петербурга. Как отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, во втором полугодии ситуация восстановится при условии снижения ключевой ставки до 9–10%.

    — Сейчас не менее 30% потенциальных покупателей вынуждены будут отложить покупку недвижимости, чтобы оценить свои возможности или продолжать копить на первоначальный взнос, — говорит эксперт. — Это скажется на продажах девелоперов и на объемах выдачи ипотеки.

    Из плюсов такой ситуации эксперт отметил рост процентных доходов по депозитам до 17–18%, так как банки поднимут ставки по вкладам на фоне роста ключевой ставки. Это финансово поддержит тех покупателей, которым сейчас не хватает на первоначальный взнос.

    — По прогнозам, ко второму полугодию ключевая ставка может опуститься до 9–10%, а значит, ставки по рыночной ипотеке составят 11–12%, — говорит Азизов, — а это уже приемлемо для рынка.

    Также девелоперы будут стимулировать спрос с помощью собственных инструментов — по рыночным ипотечным программам, где минимальный взнос сейчас составляет 15%, такие меры помогут снизить ставку до 8–9%.

    — В июне — сентябре 2024 года мы, вероятно, увидим тренд, обратный тому, что мы видели летом. — говорит Рустам Азизов. — Снижение ключевой ставки сократит доходность депозитов, поэтому люди могут понести свои сбережения в недвижимость. К тому моменту на рынке жилья как раз накопится достаточный отложенный спрос.

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