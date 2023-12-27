ЦБ ужесточает условия выдачи ипотеки с 1 марта 2024 года

Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 марта 2024 года. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ отмечает, что на ипотечном рынке существенно ухудшаются стандарты кредитования. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), превышающим 80%, в третьем квартале 2023 года выросла почти вдвое, до 47%. На ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом, до 20%, приходится половина всех выдач.
Также широкое использование льготных программ привело к 42-процентному разрыву между ценами на первичное и вторичное жилье. В таких условиях, если заемщику потребуется продать ипотечное жилье, он может это сделать только по цене существенно ниже, чем при покупке. У него не получится погасить свой долг перед банком.
С 1 октября 2023 года ЦБ уже существенно повысил макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким ПДН. Дополнительное повышение надбавок к коэффициентам риска с 1 марта — продолжение политики ЦБ, направленной на ограничение закредитованности граждан.
Говоря о результатах деятельности, регулятор напоминает, что с 20 сентября первоначальный взнос по ипотечным программам с господдержкой повысили с 15% до 20%. В результате доля выдачи кредитов с первоначальным взносом до 20% снизилась с 50% (в III квартале 2023 года) до 15% (в октябре — ноябре 2023 года).
Кроме того, ЦБ настаивает на том, что программа льготной ипотеки с господдержкой должна постепенно сворачиваться и полностью завершиться в июле 2024 года. На фоне этого правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% годовых с 20% до 30%. Требования начали действовать с 23 декабря.
После ужесточения условий выдачи льготной ипотеки Сбербанк направил застройщикам письмо, в котором заявил, что с 11 января 2024 года будет выдавать займы по льготным госпрограммам, только если строители будут платить соответствующие «субсидии». Связанные с этим издержки бизнеса могут отразиться на стоимости квартир.