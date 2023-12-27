ЦБ ужесточает условия выдачи ипотеки с 1 марта 2024 года

Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 марта 2024 года. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба регулятора.



ЦБ отмечает, что на ипотечном рынке существенно ухудшаются стандарты кредитования. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), превышающим 80%, в третьем квартале 2023 года выросла почти вдвое, до 47%. На ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом, до 20%, приходится половина всех выдач.

Также широкое использование льготных программ привело к 42-процентному разрыву между ценами на первичное и вторичное жилье. В таких условиях, если заемщику потребуется продать ипотечное жилье, он может это сделать только по цене существенно ниже, чем при покупке. У него не получится погасить свой долг перед банком.