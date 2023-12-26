Сбербанк теперь будет брать со строителей комиссию за выдачу ипотеки. Речь может идти о 50 млрд рублей в год только в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сбербанк придумал, как компенсировать падение доходов из-за роста ключевой ставки при фиксированных ставках льготной ипотеки. С Нового года лидер рынка будет получать, по сути, две ставки — одну с заемщика, вторую — со строителя.

Письмо о введении с 11 января комиссий за выдачу льготной ипотеки Сбербанк разослал всем застройщикам во вторник, 26 декабря. Свои впечатления строители описали «Фонтанке» коротко: «Мы все в шоке».

Комиссии банком подаются в виде «субсидий». Выглядит это примерно так: «С 11 января 2024 года меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жильё. Теперь такие кредиты будут выдаваться только при условии применения программы субсидирования от юридического лица.... В связи с изменениями введен дополнительный тариф по субсидированию — «Выдача кредита под базовую ставку программы» (далее — Тариф), при выборе которого клиенту будет установлена процентная ставка, соответствующая процентной ставке для указанной госпрограммы (для Господдержки — от 8%, для Семейной ипотеки — 6% и т.д.).

Размеры комиссионного вознаграждения по Тарифу (в % от суммы кредита): • Господдержка — 7,5% • Семейная ипотека — 8,4% • Семейная ипотека ДФО — 8,9% • Ипотека для IT- 8,9% • Дальневосточная и Арктическая ипотека — 11,5% Для заключения кредитного договора по госпрограмме, начиная с 11 января 2024 года, застройщик (инвестор ЮЛ, продавец ЮЛ) должен применить в сделке любую субсидию...». Обозначенные условия и термины не обманывают строителей. Они воспринимают это как дополнительный сбор, от которого нельзя отказаться.

Стоит отметить, что Сбербанк — доминирующий игрок на рынке ипотеки. При том, что сейчас 90% всех квартир продается с использованием ипотечных программ (в основном, льготных), на крупнейший российский госбанк приходится около 60% таких сделок. Нетрудно подсчитать. В Петербурге в этом году было продано 3,6 млн м2 в 88 тыс. квартир. При средней цене квартиры по рынку в районе 12,4 млн рублей, общий объем продаж с начала года можно оценить в сумму более 1 трлн рублей. Из них примерно 900 млрд рублей — в ипотеку, и примерно 500 миллиардов — по кредитам Сбербанка. Если применять только самую минимальную «субсидию», 7,5%, уже получится, что Сбербанк в следующем году при сохранении объема продаж и роли ипотеки получит в Петербурге дополнительно около 45–50 млрд рублей. В масштабах страну — это сотни миллиардов.

Необходимость дополнительных заработков на ипотеке понятна. После того, как Центробанк поднял ключевую ставку, повышать стоимость льготных ипотечных программ банкам никто не разрешил. Они так и остались на докризисных уровнях: Дальневосточная — 2%, IT — 5%? семейная — 6%, льготная — 87%. Разумеется, ни один из банков не работает в убыток, занимая у ЦБ под 17% и отдавая покупателям квартир под 6%. Правительство выделяет банкам субсидии, для того, чтобы компенсировать им потерю доходов. Только недавно, в ноябре было распределены дополнительные 95 миллиардов — именно на компенсацию подобных потерь банками. Но, похоже, этих денег мало.

При этом в 2023 году чистая прибыль российских банков достигнет 3,2–3,4 трлн руб., оценивал на днях Банк России. Регулятор улучшил прогноз по сектору: еще в начале ноября зампред ЦБ Ольга Полякова давала оценку в диапазоне 2,9–3 трлн руб. На один только Сбербанк по итогам 11 месяцев года пришлось 1,38 млрд рублей чистой прибыли. Чистый процентный доход банка за январь-ноябрь текущего года вырос на 37,8% — до 2 трлн 110,2 млрд рублей.



Свои аргументы есть и у банкиров. «23 декабря вступило в силу постановление Правительства России о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам и в связи с этим в Сбербанке с 11 января 2024 года также меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жильё, — объяснили «Фонтанке» в Сбербанке вечером 26 декабря. — Но для поддержания наших клиентов и партнеров, в Сбере принято решение не останавливать выдачи, а продолжить кредитование по новым условиям. С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнёром. Новые условия применяются к программам: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT». Обращаем внимание, что при этом по заявкам, оформленным до 10 января 2024 года включительно клиенты могут по-прежнему получить ипотеку без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта. Все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования от застройщика, можно найти на сайте «Домклик». Для этого в фильтре поиска нужно выбрать признак «Участник программы субсидирования». В случае если застройщик, которого выбрал клиент, не подходит под новые условия, ипотеку можно оформить по базовой программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования».

Нетрудно догадаться, на кого именно выпадет обязанность выплатить Сбербанку эти «субсидии», — разумеется, это все будет включено в стоимость квартир.

Денис Лебедев, «Фонатнка.ру»