Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под
«Новым постановлением до
Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет
Как пишет «Интерфакс», сентябрьское решение правительства повысить первоначальный взнос для льготных кредитов с
15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что безадресная льготная ипотека должна быть завершена в июле 2024 года. Банк России, по ее словам, видит риски перегрева на рынке ипотеки, несмотря на замедление роста выдач жилищных кредитов. При этом ЦБ считает семейную ипотеку адресной, параметры ее продления требуют обсуждения.
Основная претензия главы ЦБ в том, что покупка квартир по программам господдержки разгоняет инфляцию, растет ключевая ставка, а значит, и проценты по стандартной ипотеке, в том числе на вторичном рынке. Подробнее о том, как на рынок недвижимости могут повлиять изменения в льготной ипотеке, читайте в материале «Фонтанки».