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    Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке

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    17 комментариев

    Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 8% годовых повышен с 20 до 30%. Решение принято правительством России 15 декабря.

    «Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов», — рассказали в Минфине РФ.

    Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей. Ранее лимит по льготной ипотеке для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составлял 12 млн рублей.

    Как пишет «Интерфакс», сентябрьское решение правительства повысить первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20% от цены договора «не привело к существенному замедлению выдач, поскольку льготная ипотека стала еще более привлекательной в условиях удорожания рыночных программ на фоне резко возросшей ключевой ставки». В годовом выражении темпы роста ипотечного портфеля на 1 ноября достигли почти 30%. В начале декабря Минфин внес предложения для «охлаждения сегмента льготной ипотеки», направленные на повышение адресности таких программ и снижение рисков перегрева на рынке жилищного кредитования.

    15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что безадресная льготная ипотека должна быть завершена в июле 2024 года. Банк России, по ее словам, видит риски перегрева на рынке ипотеки, несмотря на замедление роста выдач жилищных кредитов. При этом ЦБ считает семейную ипотеку адресной, параметры ее продления требуют обсуждения.

    Основная претензия главы ЦБ в том, что покупка квартир по программам господдержки разгоняет инфляцию, растет ключевая ставка, а значит, и проценты по стандартной ипотеке, в том числе на вторичном рынке. Подробнее о том, как на рынок недвижимости могут повлиять изменения в льготной ипотеке, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 17

    Гость15 Дек 2023 в 22:59
    везёт американцам. у них американское правительство.
    везёт китайцам. у них китайское правительство.
    везёт европейцам. у них европейское правительство.
    у них национальные интересы там.
    не везёт русским. у них не русское правительство.
    и борьба с национализмом.
    понимаете как выгодна эта борьба?
    всех жителей сделать рабами это цель борьбы с национализмом.
    под соусом борьбы против чего там ? нацизма?
    +0−0
    ProstoZloy15 Дек 2023 в 22:46
    "покупка квартир по программам господдержки разгоняет инфляцию"
    А уж как разгоняет инфляцию покупка яиц по карте "Халва"! ;)
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 22:43
    Конец всё ближе!
    +0−0
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