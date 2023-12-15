Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 8% годовых повышен с 20 до 30% . Решение принято правительством России 15 декабря.

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов», — рассказали в Минфине РФ.