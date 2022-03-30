«По итогу мои дети бомжи». Как клиенты «Сбербанка» переживают отказы в «дешевой» ипотеке

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





Оставшиеся без дешевых по сегодняшним меркам жилищных кредитов и даже без фидбека люди делятся своим негодованием везде где возможно: в соцсетях, СМИ, на форумах и профильных сайтах. «Фонтанка» собрала их истории в один текст, в котором попыталась обрисовать масштабы бедствия.

Клиенты Сбербанка с 29 марта стали получать отказы по ранее одобренным ипотечным заявкам. Банк объяснил: с 1 марта поднялись ставки, если по заявке, одобренной до этого, клиент не заключил договор до 30 марта включительно, теперь ему предложат подать новое заявление и ждать одобрения уже по новым условиям. Либо так, либо вовсе отказаться от покупки жилья, ведь речь идет о ставках от 19 % годовых на вторичке, вместо одобренных месяц назад 9–11 %.



«Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней и действовал в рамках ранее определенных условий — в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам. Другие участники рынка изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», — добавили в пресс-службе банка.

Однако, судя по реакции клиентов, для них это все-таки неожиданность. Гневные отзывы о работе крупнейшего банка страны стекаются на профильные сайты и группы со всей России. Например, на «Банки.ру» за 29–30 марта появилось более десяти страниц пока еще не проверенных модераторами отзывов о «Сбербанке». Не менее трети из них, по ощущениям, связана именно с аннулированными заявками по ипотеке.

В группе «недовольных односторонней отменой ипотеки» во «ВКонтакте» к моменту публикации набралось почти 700 участников. Они делятся своими историями, которые в основном отличаются только датами и наличием детей, и совместно ищут решение проблемы. Среди вариантов звучат письмо президенту РФ и коллективное обращение в суд. Для него создали чат в «Телеграме», куда добавились 800 человек.



Своим невезением с «Фонтанкой» поделился читатель Сергей. По его заявке сделка была назначена на 28 марта, но из-за проволочек со стороны сделку перенесли на 5 апреля. Чат кредитным с менеджером и риэлтором в приложении «Домклика» закрыли. Вместо обсуждения сделки появилось стандартное приветствие.

Скрин. Автор: Читатель «Фонтанки»

Нередко жалующиеся отмечают, что кредитные менеджеры до последнего убеждали их, что сделка состоится на старых условиях, пока сторонам в ночи не приходило «уведомление счастья» об отказе. Так, например, пользователь из Петербурга пишет».

У меня сохранены все скрины переписки с менеджером, где он сообщает, что ставка, которая была предварительно одобрена еще в январе, сохранится обязательно, и после одобрения ипотеки я в течение месяца могу выйти на сделку!!! Сохранены скрины информации в Домклик о том, что срок выхода на сделку до 26 апреля!!! <...> И хватает сейчас наглости предлагать мне ставку больше 18%!»

(Здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим.ред.)



При этом петербуржец отмечает, что потратил более 30 тыс рублей на юридическую проверку недвижимости и составление договора купли-продажи. Можно подать обращение на возврат этих трат, некоторые сообщают, что уже так и сделали.

«Хочется правосудия и заключения сделки на прежних условиях. В нашей стране это возможно вообще? Или надежды уже никакой? — интересуется Илья из Москвы, но вопросов пока больше, чем ответов — <...> Если бы в начале марта сотрудники Сбера сказали «заявки принимаем только по новым ставкам» — это же сколько людей просто отказались бы от сделки и все? А теперь уже попробуй провернуть фарш назад, забрать у продавца свой аванс или заново искать дешевую ипотеку и заново проходить все проверки, и как вернуть деньги за отчет об оценке, который теперь никому не нужен, если мы не согласны кредитоваться под 20% годовых? Разве это законно? Разве это можно прикрыть фиговым листком из «согласие банка не является офертой и может быть отозвано по любым причинам»?»

Несогласные клиенты, не получив ответов на свои вопросы в чатах с менеджерами банка, отделениях и по телефону, хватаются за любую возможность добиться справедливого, с их точки зрения, результата. Кто-то едет в отделения и со скандалом добивается заключения договора сегодняшним днем. Кто не может быстро добраться до офиса, тихо восхищается подходом или плачет в комментариях.



Отдельно стоят вопросы, связанные с детьми. «Как и у большинства комментаторов сделку отменили менее чем за сутки. Сделка у меня с обременением — двое несовершеннолетних детей. Причём свою квартиру я продал через этот-же «народный» Сбербанк 24.03.22. По итогу мои дети бомжи т.к. купить новую одобренную «народным» Сбербанком и органами опеки я уже не могу. В ответ предлагают новую ставку, спасибо я на эту-то ипотеку еле наскрёб», — пишет на «Банки.ру» пользователь из Владимира.

По группе разошлась информация, что если в сделке участвуют несовершеннолетние, ее все-таки можно будет заключить на старых условиях, но традиционно есть нюанс.

«Если в сделке участвовали в роли продавца, либо в роли покупателя несовершеннолетние дети, могут возобновить сделку, — обрадовал некоторых коллег по несчастью Илья Шабунов из Томска — Именно что бы УЧАСТВОВАЛИ, т.е. были прописаны в роли покупателя или продавца». «Нам вернули сделку. У нас 4.04, в сделке участвуют несовершеннолетние продавцы. В домКлик информация обновилась», — вторит ему «Вконтакте» Анастасия Абашина из Тольятти.



Риелторы явно знают больше. Читательница Марина сообщила «Фонтанке», что узнала из рассылки банка для агентств — заявки, сделки по которым были назначены на 29 и 30 марта, будут восстановлены, заключить договоры по ним можно будет до 8 апреля. По заявкам со сделками от 31 марта включительно клиентам предложат подать новые заявления. Исключениями станут только случаи, где есть несовершеннолетние покупатели или продавцы, либо уже подписан кредитный договор и сделка находится на регистрации.

В пресс-службе Сбербанка на момент публикации не смогли уточнить, соответствует ли эта информация действительности.

Собирала народный гнев Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

