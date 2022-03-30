FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Ставки выросли. В Сбербанке прокомментировали массовую отмену одобренных ранее ипотечных заявок

Сбербанк отменил ранее одобренные ипотечные заявки, договоры по которым не были подписаны до 30 марта включительно. Клиентам надо будет подать новые заявки на одобрение уже по новым условиям.

15
Печать
Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили 30 марта в пресс-службе Сбера, с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам. Финансовая организация продолжала выдавать займы на старых условиях по ранее одобренным заявкам до 30 марта включительно. Однако, если заявка была одобрена до 1 марта, а выход на сделку планировался с 31 марта и позже, клиентам в такой ситуации придется подать новую заявку и заново получить разрешение. Что стало основанием для такого решения, в банке не уточнили.

Накануне россияне стали жаловаться на массовые отмены Сбербанком ранее одобренных сделок, которые должны были быть заключены на этой неделе и позже. Как рассказали «Фонтанке» столкнувшиеся с этим читатели, изменения стали отражаться в их личных кабинетах в профильном сервисе Сбербанка «Домклик» с 29 марта. Отменены оказались сделки, назначенные на апрель, в том числе перенесенные с 29–30 марта.

«Вчера, 29.03.2022, «Домклик» обзвонил всех и сказал, что у всех отменяются сделки! Из личных кабинетов удалены все переписки и стоит статус якобы мы сами отказались брать ипотеку», — пожаловалась, в частности, читательница Ирина.

«У клиентов сгорели все средства, потраченные на подготовку документов (оценка, страховка, оплата за сделку), не говоря уже о массе потраченного времени на подготовку и переговоры между покупателями и продавцами», — отметил другой читатель. Кроме того, есть люди со сложными сделками, которые уже продали свои квартиры, чтобы в ближайшее время купить новые.

Сбербанк обладает наибольшим ипотечным портфелем в стране. Недовольные его решением клиенты стали объединяться в соцсетях. Посвященная проблеме группа «ВКонтакте» насчитывает более 500 участников, и их число продолжает расти.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников аналогичной группы в Telegram, не успевшие заключить договоры обращались на горячую линию ЦБ, но получили там неутешительный ответ — если кредитный договор подписан не был, банк вправе отменить сделку. Если клиенты решат подать заявку повторно, ставки будут уже другие. Если одобренные до 1 марта займы были в основном по ставке 9,8% годовых, на сегодняшний день ставки по ипотеке на жилье в новостройках и на вторичном рынке не по льготным программам начинаются от 19%.

Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Alex000
Это так, всё фигня.
Если дальше такая жара пойдёт - то и по существующим % перерисуют.
Причём независимо от того, какой банк.
Гриб
Нет импотек, нет покупателей на гетто новостройки. Нет покупателей, меньше муравейников.Меньше муравейников, меньше понаехалов. Может и брехлов будет уже не нужен здесь?
X-кот
знакомый в январе начал оформлять, получил одобрение и даже внес первый взнос. в начале февраля, под акомпанимент Пескова: мы ни на кого не собираемся нападать-в ипотеке отказали и взнос вернули. все всё знали
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний