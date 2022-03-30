Ставки выросли. В Сбербанке прокомментировали массовую отмену одобренных ранее ипотечных заявок

Накануне россияне стали жаловаться на массовые отмены Сбербанком ранее одобренных сделок, которые должны были быть заключены на этой неделе и позже. Как рассказали «Фонтанке» столкнувшиеся с этим читатели, изменения стали отражаться в их личных кабинетах в профильном сервисе Сбербанка «Домклик» с 29 марта. Отменены оказались сделки, назначенные на апрель, в том числе перенесенные с 29–30 марта.

Как сообщили 30 марта в пресс-службе Сбера, с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам. Финансовая организация продолжала выдавать займы на старых условиях по ранее одобренным заявкам до 30 марта включительно. Однако, если заявка была одобрена до 1 марта, а выход на сделку планировался с 31 марта и позже, клиентам в такой ситуации придется подать новую заявку и заново получить разрешение. Что стало основанием для такого решения, в банке не уточнили.

«Вчера, 29.03.2022, «Домклик» обзвонил всех и сказал, что у всех отменяются сделки! Из личных кабинетов удалены все переписки и стоит статус якобы мы сами отказались брать ипотеку», — пожаловалась, в частности, читательница Ирина.



«У клиентов сгорели все средства, потраченные на подготовку документов (оценка, страховка, оплата за сделку), не говоря уже о массе потраченного времени на подготовку и переговоры между покупателями и продавцами», — отметил другой читатель. Кроме того, есть люди со сложными сделками, которые уже продали свои квартиры, чтобы в ближайшее время купить новые.



Сбербанк обладает наибольшим ипотечным портфелем в стране. Недовольные его решением клиенты стали объединяться в соцсетях. Посвященная проблеме группа «ВКонтакте» насчитывает более 500 участников, и их число продолжает расти.



Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников аналогичной группы в Telegram, не успевшие заключить договоры обращались на горячую линию ЦБ, но получили там неутешительный ответ — если кредитный договор подписан не был, банк вправе отменить сделку. Если клиенты решат подать заявку повторно, ставки будут уже другие. Если одобренные до 1 марта займы были в основном по ставке 9,8% годовых, на сегодняшний день ставки по ипотеке на жилье в новостройках и на вторичном рынке не по льготным программам начинаются от 19%.

