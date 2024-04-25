За год в Петербурге стали вдвое чаще покупать квартиры без привлечения ипотеки

По итогам первого квартала в Петербурге покупок первичного жилья за собственные средства, без использования ипотеки, стало вдвое больше (на 116%) относительно первого квартала прошлого года. По мнению аналитиков GloraX, причиной могло стать снижение доступности ипотечных кредитов.



В первом квартале прошлого года без ипотеки купили примерно 960 квартир, это 14% от общего числа сделок с жильем. В этом же году эта доля увеличилась до 30%, за собственные средства купили более 2 тыс. квартир. При этом покупок в ипотеку стало меньше — 6,1 тыс. в 2023 году против 4,9 тыс. в этом.