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    За год в Петербурге стали вдвое чаще покупать квартиры без привлечения ипотеки

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    По итогам первого квартала в Петербурге покупок первичного жилья за собственные средства, без использования ипотеки, стало вдвое больше (на 116%) относительно первого квартала прошлого года. По мнению аналитиков GloraX, причиной могло стать снижение доступности ипотечных кредитов.

    В первом квартале прошлого года без ипотеки купили примерно 960 квартир, это 14% от общего числа сделок с жильем. В этом же году эта доля увеличилась до 30%, за собственные средства купили более 2 тыс. квартир. При этом покупок в ипотеку стало меньше — 6,1 тыс. в 2023 году против 4,9 тыс. в этом.

    — Мы связываем этот тренд с несколькими факторами, — прокомментировал Сергей Гусев, директор департамента аналитики и ценообразования GloraX. — Во-первых, это ухудшение условий ипотечного кредитования — повышение ставок и первоначального взноса, введение банками комиссий для застройщиков при оформлении льготной ипотеки.

    Во-вторых, на фоне роста ставки ЦБ поднялись и ставки по банковским депозитам, куда временно перетекли капиталы россиян, пусть и на короткий срок. Эксперты подчеркивают, что, по прогнозам ЦБ, ключевая ставка может опуститься уже во втором полугодии этого года, что неминуемо приведет к снижению ставок по банковским депозитам и средства «потекут» обратно, особенно если ставки по базовым ипотечным программам стабилизируются.

    Как отмечают аналитики GloraX, тренд к росту доли сделок без ипотеки получит свое продолжение.

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