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    «Вперед, товарищи?» Сколько кинотеатров выживет к концу года в Петербурге

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    «В июне увидим половину закрытых», — это уже близкий прогноз мэтра киноиндустрии из нашего интервью. Читайте, то ли дальше будет.

    Эдуард Пичугин
    Эдуард ПичугинФото: Владимир Гердо / ТАСС
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    Одной из крупнейших в России сетей кинотеатров, «Киномакс», пришлось закрыть 30 кинозалов, сообщил Forbes 19 мая. О том, что ждёт кинотеатры, мы поговорили с членом правления Гильдии продюсеров в России Эдуардом Пичугиным. Он давно в этом бизнесе, был и главой «Ленфильма». Ему всё это близко — вместе с Сергеем Бондарчуком он владеет знаковым кинотеатром «Великан-парк».

    — По вашим ощущениям, сколько кинотеатров выживут в Петербурге?

    — Полагаю, точно останется сеть кинотеатров «Петербург-кино», принадлежащих городу («Восход», «Дружба», «Заневский», «Родина». — Прим. ред.). Они на балансе комитета культуры города.

    — Сильно. А остальные?

    — Основная масса арендует площади в торговых центрах. Все уже работают ниже точки безубыточности. Расходы неподъёмны. Продажи билетов упали раз в десять от допандемийного времени и в два раза по сравнению с карантинным 2021-м (ограничения по максимальной заполняемости 50 %).

    — Что в перспективе?

    — Скатимся в нулевые, когда толком не было кинотеатров. Даже не понимаю, как ТЦ будут эти пространства переформатировать. Перестроят в фитнес-залы? Но нужны серьезные инвестиции. Думаю, амбарные замки повесят. Но лучше поддержать, не закрывать, чтобы хоть чуть-чуть зритель ходил. Иначе всё сделанное за 20 лет будет крайне сложно вернуть.

    — На сколько еще хватит ресурсов?

    — Все зависит от собственников, сколько смогут дотировать. Долги по аренде растут. Предполагаю, в июне увидим половину закрытых кинотеатров (всего в Петербурге 120).

    — А к концу года?

    — Думаю, почти все могут закрыться.


    — Обсуждались какие-либо форматы-интеграции для выживания?

    — За три месяца перепробовали всё. Событийные вещи, вплоть до показа спектаклей. Но они не покрывают модель. Давно выведена формула — чтобы быть на плаву, нужно шесть сеансов в день со средней заполняемостью.


    — В репертуаре было примерно 80 % иностранных фильмов?

    — Да, верно. И нюанс — были якорные, раскрученные и ожидаемые блокбастеры. Когда на них приходил зритель, он видел остальную афишу — начинал работать кросс-промоушен российских фильмов. Возникало желание посмотреть и наш фильм. Он набирал больше, чем сам по себе. Например, стоит «Бэтмен», а рядом наш. Получается синергия.

    — Вынули эти 80 %, что дальше?

    — Дальше лето. Смотрите, отечественных фильмов — пара десятков в год. Говорят, что около 50, но мы понимаем — часть можно сразу не считать. Так или иначе, они были сконцентрированы вокруг детских каникул. В летний период выходило 5 %. Штиль — люди в отпусках, на дачах. Зритель в зале, если только есть западный блокбастер. В июне непонятно на чем работать.

    Наши кинопроизводители жаловались, что западные фильмы не дают им развернуться. Чуть ли не законодательно просили ограничить процент зарубежных картин. Теперь же — конкуренции ноль. Вперед, товарищи?

    Полностью интервью читайте на 47news.ru

    Эдуард Пичугин
    Эдуард ПичугинФото: Владимир Гердо / ТАСС

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