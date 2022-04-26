27 мая — круглый стол «Импорт и импортозамещение: как сэкономить, сохранив качество»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе представителей всех отраслей промышленности, профессиональных объединений, банков (например, банк СПб по ВЭД), экспертов.
В условиях санкций и нарушенных логистических цепочек, остро встал вопрос поиска новых направлений и развития собственного производства в большинстве отраслей экономики. Но с нуля создавать новые производства — долго и дорого, особенно в условиях высоких ставок по кредитам. Тем не менее, определенный стимул бизнес все-таки получил, а значит, есть смысл попытаться использовать кризис как время создать что-то новое в освободившихся нишах. О том, как быть с импортом и импортозамещением — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Какие отрасли оказались наиболее уязвимы и зависимы от импорта в текущей ситуации?
— Каких успехов удалось добиться в импортозамещении за последние годы? Стимулировали ли санкции после 2014 года развитие отечественного производства?
— Искать новых поставщиков или налаживать свое производство: что быстрее и дешевле?
— Новые каналы импорта: спасет ли нас Китай?
— Как вести ВЭД в условиях санкций?
— Что мешает импортозамещению? Какая поддержка нужна предприятиям для развития производства?
— Выполнение госконтрактов в текущих условиях: как быть поставщикам при растущих ценах и сложностях с поставками?
Круглый стол пройдет 27 мая 2022 года в 12:00
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280-68-05, td@fontanka.ru