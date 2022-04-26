27 мая — круглый стол «Импорт и импортозамещение: как сэкономить, сохранив качество»

В условиях санкций и нарушенных логистических цепочек, остро встал вопрос поиска новых направлений и развития собственного производства в большинстве отраслей экономики. Но с нуля создавать новые производства — долго и дорого, особенно в условиях высоких ставок по кредитам. Тем не менее, определенный стимул бизнес все-таки получил, а значит, есть смысл попытаться использовать кризис как время создать что-то новое в освободившихся нишах. О том, как быть с импортом и импортозамещением — обсудим на круглом столе.

