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    27 мая — круглый стол «Импорт и импортозамещение: как сэкономить, сохранив качество»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе представителей всех отраслей промышленности, профессиональных объединений, банков (например, банк СПб по ВЭД), экспертов.

    В условиях санкций и нарушенных логистических цепочек, остро встал вопрос поиска новых направлений и развития собственного производства в большинстве отраслей экономики. Но с нуля создавать новые производства — долго и дорого, особенно в условиях высоких ставок по кредитам. Тем не менее, определенный стимул бизнес все-таки получил, а значит, есть смысл попытаться использовать кризис как время создать что-то новое в освободившихся нишах. О том, как быть с импортом и импортозамещением — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какие отрасли оказались наиболее уязвимы и зависимы от импорта в текущей ситуации?

    — Каких успехов удалось добиться в импортозамещении за последние годы? Стимулировали ли санкции после 2014 года развитие отечественного производства?

    — Искать новых поставщиков или налаживать свое производство: что быстрее и дешевле?

    — Новые каналы импорта: спасет ли нас Китай?

    — Как вести ВЭД в условиях санкций?

    — Что мешает импортозамещению? Какая поддержка нужна предприятиям для развития производства?

    — Выполнение госконтрактов в текущих условиях: как быть поставщикам при растущих ценах и сложностях с поставками?

    Круглый стол пройдет 27 мая 2022 года в 12:00

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280-68-05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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