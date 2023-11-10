30 ноября — круглый стол «ESG в России: необязательно, но необходимо?»

В ближайшее время должен появиться российский стандарт отчетности об устойчивом развитии, подготовленный Министерством экономического развития, ориентированный на компании с выручкой более 10 млрд рублей, а также торгующиеся на бирже компании. Предполагается, что публикация такой отчетности будет добровольной — но если компания решит от нее отказаться, то должна будет мотивировать обстоятельства, которые заставляют ее это сделать. Как сообщают СМИ, в перечне сведений будет 44 показателя, которые необходимо раскрыть — они разработаны на основе принципов устойчивого развития Конференции ООН по торговле и развитию. Добавили и местной специфики — например, один из пунктов касается инвестиций в технологический суверенитет. О том, что сейчас происходит с ESG-повесткой и как повлияет новый стандарт отчетности на вовлеченность компаний — поговорим на круглом столе.

