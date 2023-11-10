30 ноября — круглый стол «ESG в России: необязательно, но необходимо?»

В ближайшее время должен появиться российский стандарт отчетности об устойчивом развитии, подготовленный Министерством экономического развития, ориентированный на компании с выручкой более 10 млрд рублей, а также торгующиеся на бирже компании. Предполагается, что публикация такой отчетности будет добровольной — но если компания решит от нее отказаться, то должна будет мотивировать обстоятельства, которые заставляют ее это сделать. Как сообщают СМИ, в перечне сведений будет 44 показателя, которые необходимо раскрыть — они разработаны на основе принципов устойчивого развития Конференции ООН по торговле и развитию. Добавили и местной специфики — например, один из пунктов касается инвестиций в технологический суверенитет. О том, что сейчас происходит с ESG-повесткой и как повлияет новый стандарт отчетности на вовлеченность компаний — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как вы оцениваете ситуацию с ESG-повесткой в России в 2023 году? Стал ли бизнес меньше ей интересоваться или нет?
- Мешают ли международные санкции внедрению стандартов ESG в России?
- Какие направления из ESG — экология, социальная поддержка или управление — развиваются в компаниях лучше?
- Какую роль сыграет появление стандарта Минэкономразвития по нефинансовой отчетности для бизнеса? Нужна ли обязательная отчетность для бизнеса или она должна быть добровольной, как и говорит МЭР?
- Перспективы развития ESG в России: почему для компаний это важно.
К участию приглашаются компании, реализующие программы по внедрению принципов устойчивого развития; эксперты в сфере экологии, управления и социальной поддержки сотрудников
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 30 ноября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru