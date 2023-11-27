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    5 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: банки и финансы. Предварительные итоги 2023 года»

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    Портал «ТТ Финанс» www.ttfinance.ru совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» www.fontanka.ru 5 декабря 2023 г. в 12:00 приглашают вас принять участие в круглом столе в формате диалога между бизнесом, финансистами и властью.

    Список вопросов к обсуждению


    • С какими проблемами столкнулись кредитные и финансовые организации в этом году и как они решались? Какие направления были в этом году наиболее востребованными? Диджитализация финансовой сферы услуг. Какие подвижки в этой области произошли в 2023 году?

    • Работа банков с бизнесом. Насколько активно кредитовался бизнес в 2023 году? Что изменилось с ростом ставок? Какие еще услуги были востребованы со стороны бизнеса и промышленности? Насколько 2023 год можно считать успешным?

    • Лизинговое направление финансирования. Какую помощь оказал лизинг предприятиями бизнесу в этом году? Какие продукты пользовались наибольшим спросом? В каких отраслях? Предварительные итоги года и оценка ситуации на рынке.

    • Помощь Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в финансировании бизнеса. Какие программы были востребованы в 2023 году? Как идет выполнение намеченных планов? Предварительные итоги года.

    • Прогнозы развития на 2024 год.

    К участию в круглом столе приглашаются представители банковского сообщества, лизинговых и страховых компаний, эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

    5 декабря 2023 / 12:00, Набережная реки Фонтанки 59 / БЦ Лениздат оф.215А

    По вопросам участия обращаться:

    Селиванова Алёна, тел.+7 812 416 777 3 (доб. 323), service@fontanka.ru

    План мероприятий

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