5 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: банки и финансы. Предварительные итоги 2023 года»

Портал «ТТ Финанс» www.ttfinance.ru совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» www.fontanka.ru 5 декабря 2023 г. в 12:00 приглашают вас принять участие в круглом столе в формате диалога между бизнесом, финансистами и властью.



Список вопросов к обсуждению





• С какими проблемами столкнулись кредитные и финансовые организации в этом году и как они решались? Какие направления были в этом году наиболее востребованными? Диджитализация финансовой сферы услуг. Какие подвижки в этой области произошли в 2023 году?



• Работа банков с бизнесом. Насколько активно кредитовался бизнес в 2023 году? Что изменилось с ростом ставок? Какие еще услуги были востребованы со стороны бизнеса и промышленности? Насколько 2023 год можно считать успешным?

