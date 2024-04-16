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    14 мая — круглый стол «Цифровизация в стройке: обязательна или необходима»

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    С 1 июля 2024 года все застройщики, работающие со средствами дольщиков, должны обязательно применять технологии информационного моделирования (ТИМ). До сих пор это было обязательно только при работе по госконтрактам. В Москве, например, планируется сделать 3D-модель архитектурной концепции проекта обязательной для того, чтобы получить разрешение на строительство. Готовы ли компании активно переходить на цифровые рельсы — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Насколько активно девелоперы внедряют ТИМ? Что изменится с 1 июля 2024 года?
    • Какие изменения произойдут/происходят на стройке с внедрением ТИМ? Можно ли ускорить строительство или сэкономить?
    • На каких этапах внедрять цифровизацию сложнее всего?
    • Существует ли российское ПО для строителей? Насколько оно современно и удовлетворяет спрос?
    • Есть ли запрос со стороны строителей на разработку кастомного ПО? Готовы ли компании этим заниматься?
    • Почему для покупателей жилья может быть важно внедрение ТИМ на стройке?
    • Будущее информационных технологий в строительстве.

    К участию в круглом столе приглашаются девелоперы и компании-разработчики ПО.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 14 мая 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63

    План мероприятий

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