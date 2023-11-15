7 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. Строительство и недвижимость»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию руководителей компаний в области строительства и продаж недвижимости, ведущих застройщиков, агентств недвижимости, финансовых учреждений и других экспертов рынка поделиться своим опытом и достижениями за 2023 год, представить предварительные результаты года и высказать предположения относительно перспектив развития в 2024 году.
Каждый год в области строительства и продаж недвижимости сопровождается взлетами и падениями. В текущем году высокий спрос отмечен летом, совпадая с повышением ключевой ставки. После запрета на околонулевых ставок и улучшения условий семейной ипотеки, именно государственные программы стали основным движущим фактором в продажах различных застройщиков.
Темы для обсуждения:
1. Как развивался рынок новостроек Петербурга и Ленобласти в 2023 году? Удалось ли сохранить баланс спроса и предложения? Какие ключевые точки и тренды прошлого года заслуживают внимания?
2. Какова была динамика цен в 2023 году?
3. Льготная ипотека в 2023 году: какие программы проявили себя лучше всего? Как вы видите будущее льготных госпрограмм?
4. Что вы ожидаете от 2024 года?
По результатам мероприятия запланирована публикация обсуждения на сайте «Фонтанка.ру».
Информация о мероприятии: круглый стол состоится 7 декабря 2023 года в 12:00. Место проведения будет объявлено участникам.
Контакты для участия:
Карпусь Ольга, +7(921) 9026991, ok@fontanka.ru
Дополнительные вопросы по участию можно направлять по указанным контактам