7 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. Строительство и недвижимость»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию руководителей компаний в области строительства и продаж недвижимости, ведущих застройщиков, агентств недвижимости, финансовых учреждений и других экспертов рынка поделиться своим опытом и достижениями за 2023 год, представить предварительные результаты года и высказать предположения относительно перспектив развития в 2024 году.



Каждый год в области строительства и продаж недвижимости сопровождается взлетами и падениями. В текущем году высокий спрос отмечен летом, совпадая с повышением ключевой ставки. После запрета на околонулевых ставок и улучшения условий семейной ипотеки, именно государственные программы стали основным движущим фактором в продажах различных застройщиков.

