29 ноября — круглый стол «Ситуация с кадрами ухудшается: где брать рабочие руки»

С дефицитом кадров сталкиваются две трети российских компаний — об этом заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. В октябрьском выпуске «Мониторинга предприятий», который публикует Центробанк на основе опроса 14 тысяч российских компаний, говорится о том, что обеспеченность работниками в III квартале 2023 г. продолжила ухудшаться. Наиболее остро стоит проблема дефицита кадров у обрабатывающих производств, а также в промышленности, сельском хозяйстве и транспортно-логистической отрасли. Нехватка сотрудников, в свою очередь, не позволяет расширять производство. При этом предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников — о том, какие резервы для этого существуют, поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как вы оцениваете ситуацию с кадрами в своей отрасли? Почему в целом дефицит только нарастает?
- Кадров действительно нет или они есть, но не хотят идти работать по специальности?
- Дефицит «синих» и «белых» воротничков — есть ли различия в ситуации?
- Какие основные ресурсы для поиска кадров сегодня используются?
- «Сделай сам» — насколько эффективно организовывать подготовку кадров непосредственно на предприятии, если нет готовых специалистов?
- Какова роль высших и средних учебных заведений в подготовке кадров? Что должно измениться в подходе к образованию, чтобы сократить дефицит?
- Будущее рынка труда: возможно ли преодолеть дефицит?
К участию приглашаются предприятия и компании Петербурга, испытывающие потребность в кадрах рабочих, строительных и инженерных специальностей, эксперты рынка труда, представители вузов и ссузов
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 29 ноября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru