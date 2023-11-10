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    29 ноября — круглый стол «Ситуация с кадрами ухудшается: где брать рабочие руки»

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    С дефицитом кадров сталкиваются две трети российских компаний — об этом заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. В октябрьском выпуске «Мониторинга предприятий», который публикует Центробанк на основе опроса 14 тысяч российских компаний, говорится о том, что обеспеченность работниками в III квартале 2023 г. продолжила ухудшаться. Наиболее остро стоит проблема дефицита кадров у обрабатывающих производств, а также в промышленности, сельском хозяйстве и транспортно-логистической отрасли. Нехватка сотрудников, в свою очередь, не позволяет расширять производство. При этом предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников — о том, какие резервы для этого существуют, поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как вы оцениваете ситуацию с кадрами в своей отрасли? Почему в целом дефицит только нарастает?
    • Кадров действительно нет или они есть, но не хотят идти работать по специальности?
    • Дефицит «синих» и «белых» воротничков — есть ли различия в ситуации?
    • Какие основные ресурсы для поиска кадров сегодня используются?
    • «Сделай сам» — насколько эффективно организовывать подготовку кадров непосредственно на предприятии, если нет готовых специалистов?
    • Какова роль высших и средних учебных заведений в подготовке кадров? Что должно измениться в подходе к образованию, чтобы сократить дефицит?
    • Будущее рынка труда: возможно ли преодолеть дефицит?

    К участию приглашаются предприятия и компании Петербурга, испытывающие потребность в кадрах рабочих, строительных и инженерных специальностей, эксперты рынка труда, представители вузов и ссузов

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 29 ноября 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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