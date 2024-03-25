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    16 апреля — круглый стол «Рынок лизинга перспективы развития»

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    По итогам 2023 года рынок лизинга показал рекордные результаты: объем нового бизнеса достиг 3,59 трлн рублей (по данным «Эксперт РА»). Причиной стали рост цен на имущество и восстановление экономической активности бизнеса. После неопределенной ситуации в 2022 году, когда и с логистикой были проблемы, и компании остановили инвестиции в развитие это можно назвать ренессансом. Международная ситуация изменила расклад на рынке техники и автотранспорта, и к новым условиям пришлось приспосабливаться и лизинговым компаниям, и их клиентам. Как складывается ситуация в 2024 году и какие сегменты развиваются наиболее активно — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как развивался рынок лизинга в 2023 году? Сохраняются ли тенденции в 2024-м?
    • Какие сегменты наиболее активно сейчас развиваются?
    • Как изменился портфель с точки зрения предметов лизинга? В каких сегментах сильнее всего наблюдается китайская экспансия?
    • Условия лизинга, их изменение и зависимость от ключевой ставки, которую поднимал Центробанк во втором полугодии 2023 года. Что привлекательного предлагают лизингодатели?
    • Прогнозы развития рынка лизинга на 2024 год.

    К участию в круглом столе приглашаются лизинговые компании, автотранспортные и промышленные предприятия — крупные клиенты лизинговых компаний.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 16 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Марина Семченкова, +7 (911) 208–10–11, marina.s@fontanka.ru

    План мероприятий

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