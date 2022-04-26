19 мая — круглый стол «Лето на даче: Что происходит на загородным рынке в преддверии сезона отпусков»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию компании-застройщиков и девелоперов загородных объектов, агентства недвижимости, производителей стройматериалов, экспертов.

Третье лето подряд петербуржцы делают выбор в пользу загородного отдыха — хоть во многом и не по своей воле. Теперь причины другие, чем в пандемию, но итог тот же — даже с учетом роста цен и подорожания стройматериалов, спрос на загородном рынке за первый квартал вырос на 13%, и это явно не предел. В Ленобласти предложение домов и дач уже сократилось на 10%, а цены за год выросли в 1,5 раза. При этом по-прежнему наиболее активно продаются участки без подряда — а от них до мечты о загородном отдыхе еще строить и строить. Как правильно подойти к покупке дома или участка за городом — обсудим на круглом столе.

Вопросы:

— Как на рынке загородного жилья сказались санкции, изменение курсов валют, логистические трудности?

— Спрос на загородное жилье растет и растет — «бум» длится восьмой квартал. Когда стоит ожидать снижения спроса?

—Какие объекты больше всего интересуют современного покупателя/арендатора? Какие локации наиболее востребованы на фоне того, что самые близкие к городу уже разобрали?

— Есть ли возможность сегодня купить готовую дачу для того, чтобы отдыхать там летом или сдавать?

— Есть ли сложившийся рынок аренды загородных домов? Возможно ли появление поселков/объектов, работающих по принципу апартаментов и на загородном рынке?

—Как решаются вопросы инфраструктуры в новых пригородных поселениях?

—Можно ли назвать востребованность загородного жилья временным трендом или наоборот, он назревал давно и станет переходом сформирует развитые, благоустроенные, самодостаточные пригороды?



Круглый стол пройдет 26 мая 2022 года в 12.00

По вопросам участия обращаться:

Демидова Галина,+7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru