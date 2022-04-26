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    26 мая - круглый стол «Цифровизация в образовании: плюсы и минусы»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию представителей частных и государственных вузов, школ, учреждения дополнительного образования, разработчиков ПО для образовательных программ.

    Пандемия, за одну неделю отправившая все школы и вузы на «удаленку» значительно ускорила развитие информационных технологий и изменила подход к цифровизации в образовании. После возвращения к очной учебе возник вопрос: что из наработанного за это время опыта стоит оставить на постоянной основе, а что все-таки стоит перевести обратно в очный режим. О плюсах и минусах цифровизации образования поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    1. Онлайн-обучение в школах, вузах, на дополнительных кружках и курсах — особенности и возможности применения информационных технологий?

    2. Как дистанционное обучение влияет на качество занятий? Должны ли отличаться программы для онлайн и очного обучения?\

    3. Какие задачи стоят перед вузами и другими образовательными учреждениями в рамках цифровизации образовательного процесса?

    4. Какие возможности дает цифровизация образования помимо перехода на дистанционное обучение?

    5. Опыт пандемии заставил многих говорить о том, что высшее образование можно получить, не выходя из дома, удаленно. Так ли это? А на других ступенях образования?

    6. С какими трудностями сталкиваются вузы и школы при цифровизации образования? Есть ли курсы, занятия для пожилых преподавателей по освоению технологий?

    7. Как меняется и должна меняться роль преподавателя в условиях развития цифровых технологий в образовании?

    8. Будущее информационных технологий в образовании: какие тренды нужно поддерживать, а какие — нет?

    Круглый стол пройдет 26 мая 2022 года в 12:00

    По вопросам участия обращаться:

    Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru

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