Уголовка возвращается на «Красный Бор». На размер ущерба директор полигона может и обидеться

Алексей Трутнев, гендиректор областного полигона «Красный Бор», задержан накануне вместе с заместителем Николаевым. Им вменяются присвоение и растрата с использованием служебного положения и в крупном размере. Для основного фигуранта, впрочем, это размер оскорбительный. «Снимают с пробега», — говорят собеседники «Фонтанки».



Следствие видит ситуацию так: федеральная дирекция по ликвидации накопленного вреда на полигоне 27 апреля 2021 года заключила контракт с компанией «Экопроммет» о передаче ей лома и отходов черного металла. Металл с полигона, который готовится к рекультивации, и правда надо куда-то девать, госимущество с одной помойки на другую просто не вынесешь. Параллельно Трутнев и Николаев, считают следователи, договорились с ИП Сидоркиным В.А., что под видом исполнения этого договора предприниматель вывезет и продаст дополнительный лом. Он не входит в объем официального контракта, но от этого не перестал быть собственностью государства. За год упомянутый Сидоркин вывез 33,6 тонны, продавая по 20 тысяч за тонну. Всего выгадал 673 тысячи рублей, 420 тысяч из которых передал Трутневу, 71 тысячу — Николаеву.



Больше всего в этой хронике страшного преступления ошеломляет сумма. Дирекция, которой руководит Трутнев, — федеральное учреждение, сразу под Минприроды. Пусть изначальные оценки по стоимости рекультивации полигона — 40 млрд — потеряли актуальность, но и названные в правительстве 10 млрд — вполне себе сумма. Да и это копейки по сравнению с теми цифрами, которые маячили на горизонте. Именно дирекция «Красного Бора», твердо укорененного в Ленобласти, стала заказчиком работ по далеким, куда более капиталоемким объектам: Усолье-Сибирское и полигон «Солзанский» — с картами, где хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Ситуация на них разная, но многомиллиардные контракты по рекультивации обеспечены, раз уж официально звучали термины вроде «экологический Чернобыль». Только уже заключенные подготовительные договоры — это 3 млрд и 800 млн, соответственно. И вот на фоне этого расширения полномочий происходят металлические приключения директора «Красного Бора» с 400 тысячами профита.



Алексей Трутнев возглавил ГУП «Полигон «Красный Бор» в 2016 году, перейдя с должности замдиректора, а еще до этого успел поработать в профильном отделе комитета по природопользованию. Это было интересное время: предыдущий гендиректор просил ввести на ядовитой свалке режим чрезвычайной ситуации, местные жители жаловались на удушье, а следственные мероприятия по делам давно минувших — и не только — дней шли косяками: не выкопанные по контрактам новые карты, некачественная обваловка старых, вылов бочек из токсичных бассейнов с нарушением норм и отчетности. Под ударом оказался и один из предыдущих директоров полигона, Денис Мацуков.



Сам «Красный Бор» введен в эксплуатацию в 1969 году, там размещали отходы I–IV классов опасности. 2 млн тонн разных, в том числе очень токсичных, веществ лежат в 70 картах на 67 гектарах; почти все уже закрыты, пять — еще нет, включая самую крупную под номером 64. Проблему обезвреживания этой экологической бомбы пытались решить много лет, с 1990-х там строили завод по переработке, однако, угрохав не один миллиард, остановили работы.



С назначением Трутнева информационный фон понемногу успокоился. В начале 2017 года у свалки отозвали лицензию, а вскоре предприятие изменило организационную структуру, превратившись в петербургское ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор». Название говорит само за себя. С этого момента учреждение занималось только тем, чтобы вся эта отрава не вытекла за пределы территории или не утекла в грунт. Одним из самых заметных мероприятий стало укрытие не рекультивированных карт плавучими понтонами. У экологов хватало вопросов к организации процесса, но принцип понятен: снег и дождь не попадают в карты и не заставляют их выходить из берегов, — то есть за обваловочные дамбы.



Параллельно Смольный начал героическую борьбу за то, чтобы отдать эту проблему федералам; о том, что город не поднимет такое своими силами, говорил президент, а также заявляла Валентина Матвиенко тогдашнему главе Минприроды — и делала это в крайне требовательном тоне. В итоге имущество действительно передали министерству с 2020 года, а сама дирекция снова сменила статус: теперь Трутнев оказался главой Федерального казенного учреждения «Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор». Несмотря на все процедурные проблемы, рекультивацию вместили в федеральный же проект «Чистая страна».



Еще до этого, когда только стало понятно, что в проект войдет центр со своим финансированием (а звучали суммы до 40 млрд), на никому не нужную проблему возник спрос — интерес к рекультивации выразили и финны (не в первый раз), и ряд отечественных игроков. В итоге исполнителем глава правительства Михаил Мишустин назначил структуру Росатома — ФГУП «РосРАО», незадолго до этого ставшую федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности. Вскоре ее так и переименовали — теперь это ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО).



С этого момента пошла работа по подготовке контрактов, а старые уголовные дела параллельно докатывались до неярких финалов. Алексей Трутнев высказывался, лишь если надо было дезавуировать неловкие фразы о критической ситуации в открытых картах.



Первый договор на проектирование работ за 1,5 млрд рублей подписали летом 2020 года: заказчик — дирекция Трутнева, подрядчик — ФЭО. Ставки сильно упали: вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что стоимость ликвидации накопленного вреда может составить порядка 10 млрд рублей. Экологов, в свою очередь, интересует последовательность работ. Дело в том, что по периметру полигона планируется устройство противофильтрационной завесы: это такая бетонная стена, которая уходит в глубину и не дает отраве растекаться с грунтовыми водами, первые изыскания делал еще Водоканал. Из последнего этапа она вдруг превратилась в первый. Кроме того, такую нетривиальную техническую задачу собирались увести от экологической экспертизы, однако теперь вроде бы этот вопрос решен.



На общественные слушания проект основного этапа рекультивации вынесли менее года назад, подробности здесь. Это все та же бетонная стена в грунте, технологичные понтоны и опять завод, то есть технологический блок в северной части полигона: установка обезвреживания мощностью в 60 куб. м/час и установка литификации. После карты обратно засыпают полученными укрепленными грунтами. Отдельно — насосы, резервуары, пескоуловители и установка очистки для поверхностных вод. Когда техника отработает свое — рекультивация земель: полигон экранируют покрытием из естественных и искусственных слоев и засеют местными растениями. На выходе — зеленый холм ограниченного использования в 2024 году. Однако остается странное: новый завод по переработке не разберут на гайки, а сохранят. Более того, на 2024 год назначен «ввод полигона в эксплуатацию». Экологи считают, что на купца найдется свой товар, и опасаются возрождения ядовитой свалки. И Трутнев, и ФЭО гарантировали, что этого не произойдет. По их словам, завод нужен, чтобы продолжать очистку сточных вод в пострекультивационный период.