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    Гендиректор полигона «Красный Бор» и его заместитель задержаны

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    6 комментариев

    Задержаны 37-летний гендиректор полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев и его 51-летний заместитель Сергей Николаев, сообщает 22 апреля 47news.

    По данным издания, топ-менеджерам вменяется часть 3 статьи 160 УК — «Присвоение и растрата с использованием служебного положения и в крупном размере». Уголовное дело было возбуждено 20 апреля, задержание проведено вчера.

    По данным следствия, за минувший год Трутнев и Николаев похитили с полигона «путём растраты вверенного им имущества» лом чёрного металла общей массой 33 тысячи 600 килограммов. Ущерб оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Сдавать лом, по информации 47news, помогал некий бизнесмен.

    Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» находится в ведении Минприроды России. Полигон ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. В 70 картах содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. В 2014-м полигон перестал принимать отходы. В 2017-м у него была отозвана лицензия. Рекультивация полигона, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, может обойтись более чем в 10 млрд рублей. Трутнев был назначен на должность гендиректора в 2016 году.

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    Комментарии (6)

    radon
    А папа его, случайно, не Юрий Трутнев? (см. википедия)
    X-кот
    силовики сильно не хотят на чернозем, скорее всего
    Zdobsi
    Все по классике как в фильме «Ответный удар» — 10-й фильм из телевизионного детективного цикла «Следствие ведут ЗнаТоКи» 1975 года.
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