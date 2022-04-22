Гендиректор полигона «Красный Бор» и его заместитель задержаны

Задержаны 37-летний гендиректор полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев и его 51-летний заместитель Сергей Николаев, сообщает 22 апреля 47news.



По данным издания, топ-менеджерам вменяется часть 3 статьи 160 УК — «Присвоение и растрата с использованием служебного положения и в крупном размере». Уголовное дело было возбуждено 20 апреля, задержание проведено вчера.



По данным следствия, за минувший год Трутнев и Николаев похитили с полигона «путём растраты вверенного им имущества» лом чёрного металла общей массой 33 тысячи 600 килограммов. Ущерб оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Сдавать лом, по информации 47news, помогал некий бизнесмен.

