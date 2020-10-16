Острота ощущений, связанных с полигоном опасных отходов «Красный Бор», резко снизилась в последние два года: разминирование этой бомбы замедленного действия уместили в программу «Чистая страна» , а затем Смольный передал его федеральному центру . Соответственно и Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО» , впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Вариантов других и не было, именно эта организация является единым оператором по обращению с отходами I и II классов опасности. Дирекция и ФЭО заключили полуторамиллиардный контракт на проектирование работ по ликвидации полигона, и все как-то пошло своим чередом. То ли дело предшествующая многолетняя история полигона под крылом города, постоянный сюжет «Фонтанки». Анамнез уж больно подходящий: недостроенный завод, некондиционные карты , развалившиеся дамбы , подозрительные выбросы — и все это под аккомпанемент смены руководства и уголовных дел . Но даже в самые черные времена городское руководство не размыкало губ, для того чтобы произнести фразу «критическая ситуация». «Фонтанка» связалась с главой дирекции «Красного Бора» Алексеем Трутневым, чтобы он прокомментировал слова Королькова. «Нет, конечно, не 10 см, там тот же уровень, что и год назад, и два, запас приличный, — сообщил он. — Угрозы перелива никакой нет». Нормативное расстояние от поверхности карты до кромки дамбы он назвать затруднился. Зарисовка ежедневного подвига в его представлении тоже выглядит иначе: «Рабочие бегают не с ведрами, а с насосным оборудованием. Перемещают насосы, и откачиваются осадки с самой системы понтонов. Как и планировалось». После того как вода откачивается из приямков на понтонах, она уходит во внутренний канал и дальше на очистные. Максим Корольков говорит о двух самых страшных и все еще открытых картах полигона — № 64 (130 х 200 метров) и 68 (105 х 90 метров), в которых хранится 400 тысяч тонн отходов. Сейчас они накрыты понтонным экраном, который ограждает их от осадков и, соответственно, выхода из берегов — а точнее из дамб обвалования. Сама эта система одного защитного «плота» за 120 млн в свое время вызывала много споров , но с 2016 года прижилась. По материалам в соцсетях дирекции сложно судить о том, сколько конкретно осталось до перелива. Но явно больше 10 см, да и людей с ведрами не видать.

Секрет трагизма в словах Королькова может таиться в сроках; дело в том, что у действующих понтонов летом заканчивается срок эксплуатации, и надо спешно менять их на что-то новое.



«Первое быстрое решение, мы его выделили в отдельный проект, чтобы быстро пройти экспертизы и уже в I — II квартале реализовать, — укрытие карт», — заявил замдиректора ФЭО. Еще недавно в новом укрытии виднелся федеральный масштаб: обычные плоты предполагалось заменить массивной конструкцией с шатром. Однако теперь выясняется, что это дороговато, да и пресловутым дамбам только лишней нагрузки не хватало. Так что все опять упирается в понтоны, но более совершенные — которые позволят параллельно вести работы по ликвидации полигона и откачке отходов из самой карты. Кроме того, они будут не плоскостные, а с рельефом; как пояснил Корольков, для которого это, видимо, важный момент — чтобы «не с ведрами бегать и с насосами, а направлять потоки вод на откачные устройства с последующей отправкой на очистные сооружения».



Еще одно изменение недавнего времени — отказ от дополнительной противофильтрационной завесы вокруг опасных карт. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте, которым занимался еще Водоканал. Речь идет о том, чтобы построить в земле вокруг полигона бетонную стену «в глубину», до уровня кембрийских глин. Эта броня должна защитить окрестную территорию от грунтовых вод, с которыми могут растекаться отходы, а сами карты — от подземного притока. Еще месяц назад говорилось, что этапа — два: построить стену вокруг двух крупнейших карт, а потом еще одну — вокруг всего полигона. Теперь решено ограничиться вторым.



С грунтовыми водами связано еще одно противоречие, и его донесла до Королькова участвовавшая в совещании Виктория Маркова, эксперт в области обращения с опасными отходами ЭПЦ «Беллона». Если коротко — она просит перепроверить ряд данных, которые дирекция передает ФЭО в рамках подготовки проекта. В частности, о том, что кембрийская глина, в которой лежат карты с отравой, является абсолютным водоупором и не пропускает их наружу. Ссылалась Маркова на исследования 1990-х годов, на радоновую съемку нулевых и на исследования, которые в 2009 году проводило «Урангео». Они показали наличие локальных зон неоднородности среды, в том числе на уровне до минус 50 метров, что «указывает на процесс трещинообразования в среде кембрийских глин». Это означает две разнонаправленные, но одинаково важные угрозы: протекание отходов в грунтовые воды, и напротив — напор из-под земли, который может привести к подтоплению карт. Маркова обратила внимание, что тогда директором «Урангео» был Андрей Горький, тогда еще не связанный служебной субординацией; теперь он замглавы дирекции «Красного Бора».



В 2014 году на полигоне пробурили наблюдательные скважины глубиной 43 и 46 м у карты № 64. Пробы показали, что по сравнению с нормальной ситуацией содержание по фенолу превышено в 11 тысяч раз, по азоту аммонийному — в 2229 раз, азоту нитратному — в 2948 раз. Кроме того, комитет по природопользованию, по мнению «Беллоны», многократно завышал коэффициент фильтрации кембрийских глин.



Трутнев не видит ничего удивительного в превышениях: «Если в теле полигона, который 50 лет принимал опасные отходы, пробить скважину — какие результаты должны быть, как вы думаете? Это все одна большая загрязненная территория, по ней возили эти отходы, они распространяются с осадками. Важно не то, что происходит на полигоне, а что за периметром, ниже по рельефу. Для этого выше ставится фоновая скважина, чтобы знать, от чего отсчитывать, а ниже — несколько контрольных. Мы их мониторим и превышений не видим. Что касается пропускной способности кембрийских глин, то сейчас ФЭО как проектировщик проводит исследования, и данные о трещиноватости не подтверждаются».